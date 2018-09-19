Памфилова заявила о своей поддержке Путиным

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила в эфире канала «Россия 1», что у нее есть поддержка президента Владимира Путина, чтобы навести порядок в избирательной системе. Она также пообещала «беспощадно отменять» итоги голосования при выявлении нарушений.

Памфилова заявила, что имеет поддержку президента России для выполнения «главной функции» – наведения порядка «в избирательной системе», передает РИА «Новости».

«У нас выборы должны быть максимально чистыми. Нам еще много чего предстоит сделать», – добавила она.

Глава ЦИК подчеркнула, что ведомство не позволит кому-либо «перечеркнуть усилия огромного количества порядочных профессиональных людей, перечеркнуть всю нашу работу», потому комиссия намерена «беспощадно отменять выборы» при выявлении нарушений.

Памфилова напомнила, что на 23 сентября назначен второй тур выборов в Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области, и выразила надежду, что там не повторится приморская ситуация, хотя «тревожные сигналы» уже есть.

«Мы этого не допустим больше, мы будем всегда находить организаторов (нарушений)», – заявила Памфилова.

Она также выразила сожаление, что нарушители в Приморье «просто взяли весь наш объем работы (работы ЦИК – прим. ВЗГЛЯД) и перечеркнули», передает РБК.

«Мы здесь (в ЦИК) живем уже, никого не видим. Столько сделали (...) Все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз – и такой удар под дых», – сказала Памфилова, расплакавшись.

Глава Центризбиркома сказала также, что не собирается «действовать по указке кого бы то ни было»: «У меня есть своя позиция, свое понимание, что надо делать, именно поэтому я на этом месте сейчас. Если я пойму, что не получается или что-то не то происходит, конечно, меня тут не будет. Делать то, что противно моей совести, я не буду никогда».

По ее словам, она ни на кого не оглядывалась при принятии рекомендаций по отмене итогов выборов в Приморье, так как имеет «четкую задачу», поставленную президентом – сделать выборы «честными, прозрачными, нормальными».

В частности, рекомендации не обсуждались с Владимиром Путиным.

«По таким вопросам я президента не беспокою»,– сказала глава ЦИК.

В среду ЦИК предложил признать выборы губернатора в Приморье недействительными. Глава ведомства Элла Памфилова сообщила, что новые выборы губернатора в Приморье состоятся через три месяца. Она подчеркнула, что организаторы нарушений будут найдены и наказаны.

В Кремле поддержали решение Центризбиркома. В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил кандидата от КПРФ Ищенко в попытке захватить власть.

До этого во втором туре выборов впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко. Однако за сутки краевая избирательная комиссия получила больше 80 жалоб и обращений на проведение голосования; большинство из них поданы из-за подвоза и подкупа в пользу Ищенко.