Памфилова пообещала, что за нарушения в Приморье будут отвечать не «стрелочники»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передаст все материалы по нарушениям на выборах губернатора в Приморье в правоохранительные органы и не допустит, чтобы за «эти безобразия» отвечали «стрелочники», заявила глава ведомства Элла Памфилова.

Памфилова на заседании ЦИК заявила, что все материалы по ситуации в Приморье будут переданы правоохранителям; кроме того, комиссия не допустит, «чтобы за все эти безобразия отвечали «стрелочники», передает РИА «Новости».

Она рассказала также, что на 19 избирательных участках в Уссурийске и Артеме были изменены данные об итогах второго тура выборов, передает ТАСС.

Так, «помимо случаев необоснованной задержки ввода данных итоговых протоколов», поводом для недоверия к итогам выборов стали выявленные случаи «повторного ввода данных протоколов, в ходе которых в ГАС «Выборы» вносились иные данные, нежели те, что содержались в первоначальных протоколах УИК».

Все это «повлекло существенное изменение итогов голосования по соответствующим ТИКам».

Кроме того, известно о случаях подкупа избирателей, вбросах бюллетеней, а также о принуждении к голосованию и о несоблюдении «установленного порядка обработки итогов голосования территориальными избирательными комиссиями»

В ЦИК твердо намерены привлечь к ответственности истинных виновников в нарушениях на выборах: «Мы не дадим спокойно спать. Мы видим, что правоохранительные органы не выполняют своей функции, заматывают эти дела. В данном случае наш настрой такой: решительно будем отменять по малейшему поводу».

В свою очередь замглавы ЦИК Николай Балуев заявил, что членов участковых комиссий, в состав которых входят учителя, могли заставить совершать нарушения, и необходимо найти тех, кто принуждал их к этому.

Напомним, ЦИК предложил признать выборы губернатора в Приморье недействительными. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил кандидата от КПРФ Ищенко в попытке захватить власть.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что новые выборы губернатора в Приморье состоятся через три месяца. В Кремле поддержали это решение.

До этого во втором туре выборов губернатора Приморья впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.

Однако за сутки краевая избирательная комиссия получила больше 80 жалоб и обращений на проведение выборов; большинство из них поданы из-за подвоза и подкупа в пользу Ищенко.