ЦИК назвал крайний срок повторных выборов в Приморье

В Центризбиркоме считают, что повторные выборы губернатора в Приморском крае должны состояться не позднее 16 декабря.

«В ситуации с Приморским краем этот срок отсчитывается со дня повторного голосования, то есть с 16 сентября 2018 года. Соответственно выборы губернатора Приморского края должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года», – сообщили в ЦИК, передает РИА «Новости».

В соответствии с законодательством, повторные выборы в регионе должны быть проведены не позднее, чем через три месяца со дня голосования на основных выборах, отметили в Центризбиркоме.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила в среду, что комиссия рекомендует избиркому Приморья признать выборы губернатора недействительными. В Кремле поддержали требование ЦИК провести новые выборы в Приморье.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил кандидата от КПРФ Андрея Ищенко в попытке захватить власть. После обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.