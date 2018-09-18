Путин озвучил призыв к новым губернаторам

Президент России Владимир Путин призвал вновь избранных губернаторов максимально быстро включиться в работу.

«Прошу максимально быстро, насколько это возможно, включиться в работу», – заявил Путин, передает ТАСС. По его словам, успех на выборах – лишь «начало серьезной и большой работы».

Президент заявил, что новые губернаторы должны прислушаться к избирателям, которые показали на выборах, чего они ждут от власти. Он обратил внимание на то, что россияне показали, с чем они согласны, а с чем – не согласны.

«Это очень важно. Ваша задача как избранных глав субъектов Федерации услышать эти сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, еще глубже разобраться, понять их, понять и ответить на запросы и ваших сторонников и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов, не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач», – призвал глава государства.

Президент призвал глав регионов формировать свои команды по принципу общих ценностей, а не политических взглядов и партийной принадлежности.

«Прошедшие выборы вновь показали: граждане поддерживают тенденции на обновление и ваши команды должны формироваться прежде всего на основе общих ценностей и целей, а не политических взглядов или каких-то партийных преференций и партийной принадлежности», – подчеркнул президент.

Путин пожелал губернаторам, чтобы их соратниками и помощниками были «люди профессиональные, энергичные, честные, способные эффективно работать над задачами развития регионов».

Глава государства также посоветовал губернаторам выстраивать сотрудничество с местным самоуправлением, оказывать содействие добровольцам, а также создать социальные лифты с использованием механизма «Лидеры России». «Этот механизм уже работает. Я прошу вас его поддержать», – отметил президент.

Во вторник Путин собрал в кремлевском зале заседаний Совбеза руководителей из 21 региона. Пятеро из них еще не вступили в должность после победы на выборах. В списке участников не заявлены руководители Хакасии, Приморского и Хабаровского краев, а также Владимирской области – регионов, где был объявлен второй тур голосования.

В России 9 сентября завершился Единый день голосования. В 80 регионах прошло более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов. Исключениями оказались несколько регионов, где неплохо выступили КПРФ и ЛДПР.