Хорошавину предъявлены обвинения в 18 взятках

Бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину предъявлены обвинения во взятках от 18 лиц в размере от 2 до 10 млн рублей с каждого, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Петренко сообщила, что следователи завершили расследование против Хорошавина, а также главы секретариата губернатора Вячеслава Горбачева, замглавы аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Анатолия Макарова, экс-мэра Южно-Сахалинска и гендиректора ОАО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Андрея Лобкина, вице-мэра и главы аппарата администрации Южно-Сахалинска Алексея Лескина. «Им предъявлены обвинения в совершении в общей сложности 20 преступлений [по статье] «получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере», – приводит ее слова РИА «Новости».

По версии следствия, являясь губернатором Сахалинской области и при участии перечисленных должностных лиц Хорошавин в 2014 году получил от 18 лиц взятки в размере от 2 до 10 млн рублей с каждого. Отмечается, что указанные лица действовали под руководством Хорошавина и выполняли «различные роли членов созданной им организованной группы».

Хорошавин был арестован по делу о получении взятки в размере 5,6 млн долларов. Его также обвинили во взятке на сумму минимум 15 млн рублей.