Стихия добавила интригу в выборы губернаторов

На предстоящих в это воскресенье региональных выборах «возможны самые разнообразные сенсации», прогнозирует глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Проблема со свалками в Подмосковье, наводнение на Дальнем Востоке, страшный пожар в Кемерово – все это стало вызовами для местных властей. Как идущие на выборы главы регионов преодолевают тяжелые стартовые условия?

Прогнозируемая явка на выборах мэра Москвы, которые пройдут в ближайшее воскресенье, 31,8%*. Таким предположением в понедельник поделился директор ВЦИОМ Валерий Федоров. «Это соответствует уровню явки на выборах мэра в 2013 году», – подчеркнул социолог, выступая на «круглом столе», который организовал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). Тогда явка составила порядка 33 процентов, напомнил один из участников «круглого стола», политолог Павел Данилин.

По оценкам ВЦИОМ, прогнозный результат Собянина вырос с 65,5% до 69,4%.

Помимо столицы, напомним, выборы пройдут в 21 регионе. В целом по стране, по мнению ВЦИОМ, ожидается невысокая явка. Причин для этого, по мнению Федорова, две. Первая – то, что выборы приходятся на первые выходные сентября, время традиционно не очень высокой электоральной активности. Вторая причина – реакция общества на изменения в пенсионном законодательстве. При этом, как отметил Федоров, опросы не зафиксировали значимого повышения рейтингов оппозиционных партий.

Другой эксперт-социолог, приглашенный на круглый стол, аналитик фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Григорий Кертман, заметил: в одном из самых проблемных регионов на сегодняшний момент, Хакасии, рейтинг «Единой России» составляет 30%, а у следующей за ней КПРФ – 16%**.

«В некоторых регионах мы отслеживали ситуацию с губернаторскими выборами, в частности, в Самарской, Псковской, Магаданской, Кемеровской, Тюменской областях. Можем сказать, что однозначно, с очень убедительным перевесом лидируют действующие врио губернаторов», – отметил Кертман.

«Социологи говорят о том, что в регионах, где руководят новые губернаторы, эти самые новые руководители чувствуют себя поувереннее, чем люди опытные, проверенные, пребывающие у власти достаточно давно, –

отметил глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. – Для меня практически откровением стали проблемы хабаровского губернатора Вячеслава Шпорта, который является наследником Виктора Ишаева, крепким губернатором, чьи позиции социологически никто не может поколебать. А молодые исполняющие обязанности точно также продолжили тенденцию 2017 года, когда именно новые губернаторы выиграли с большим и лучшим результатом, чем опытные губернаторы. В этом году будет то же самое. С одной стороны, это понятный запрос на обновление, с другой стороны – это интересная информация. Избиратели хотят новых управленческих подходов».

Здесь следует также упомянуть новый подход к кадровому подбору на должности врио губернаторов. В феврале прошлого года в администрации президента заработала обновленная система отбора и подготовки кадров для госуправления.

«Комфортные» выборы?

При этом, как отмечают эксперты, участвовавшие в круглом столе – нынешние региональные кампании вряд ли будут исключительно бесконкурентными и комфортными. В этом их выводы расходятся с оценками «комфортности» выборов для кандидатов в губернаторы от власти, которую недавно дал Фонд развития гражданского общества.

«Можно сказать, что единый день голосования 2018 года будет не настолько предсказуемым, как мы привыкли видеть по результатам, в сравнении с предыдущими годами.

Говорить о том, что выборы губернаторов проходят в равно хороших условиях для всех высших должностных лиц и врио – не приходится», –

полагает Глеб Кузнецов. По его мнению, возможны «самые разнообразные сенсации, рейтинги власти не будут максимальными».

Стартовые условия региональной кампании были зачастую отнюдь не комфортными. В ряде случаев в процесс управления регионами вмешивался фактор непреодолимой силы. Кузнецов указал: «Сразу в нескольких регионах – Амурской области, Хабаровском крае, Забайкалье важным фактором стала чрезвычайная ситуация с наводнением.

Для глав регионов основной работой было – не проводить встречи с избирателями, а устранять последствия чрезвычайных ситуаций».

Он не мог обойти вниманием ситуацию в Кемеровской области, где начало работы врио губернатора Сергея Цивилева было прямо связано с заменой первого лица региона после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Обновление всей системы управления региона, сложившейся за годы правления Амана Тулеева, шло в явно не «комфортных» и далеко не бесконфликтных условиях. «В Московской области выборы проходят на фоне так называемых мусорных протестов», которые стали очевидным вызовом для губернатора Андрея Воробьева – напомнил Кузнецов.

Напряженности кампаниям добавляет и политическая специфика некоторых регионов. Так, например, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников не может не учитывать сильные позиции КПРФ в этом сибирском регионе. Мэр областного центра, коммунист Анатолий Локоть пользуется поддержкой серьезных местных игроков. «Это и бывший губернатор области Виктор Толоконский, это и ряд финансово-промышленных групп. Конечно, они хотели исподволь воспользоваться ситуацией и устроить врио губернатора торпедирование», – указал в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

Конкуренция не даст расслабиться

В ряде регионов кандидаты от КПРФ не просто ведут активную агитационную кампанию, но и фактически их агитация превалирует в местной прессе. Это можно наблюдать в Ульяновской и Иркутской областях. Выборы в местные заксобрания вряд ли станут совершенно беспроблемными для ЕР в Забайкалье и Челябинской области, полагают эксперты. Так что ни о каких «рафинированных» и «неконкурентных» выборах говорить не приходятся.

Кузнецов, комментируя в беседе с газетой ВЗГЛЯД возможность победы в первом туре хакасского главы Виктора Зимина и владимирского губернатора Светланы Орловой, заметил:

«Понятно, что людям хочется побеждать с большим комфортом, 60 процентов и выше. Но в непростой, тяжелой экономической ситуации – если руководитель (у которого есть сложности с рейтингом), победит в первом туре – это для такого руководителя будет прекрасным результатом».

«Но расслабляться не надо, – добавил эксперт. – У любой победы есть последствия, и политика регионального управления не заканчивается в тот день, когда региональный избирком объявляет об окончании подсчета голосов».

«Хороший результат, на мой взгляд, если «Единая Россия» по стране по спискам (не по одномандатникам, замечу) перевалит за средний результат 35%», - полагает Кузнецов.

«Понятно, что этот средний показатель, который складывается из данных по регионам, где ЕР набирает больше 40%, и тех регионов, где партия набирает в районе 30%», – пояснил эксперт. Но, добавил он, «в целом не приходится ждать головокружительных цифр поддержки, которые были некоторое время назад». По мнению Кузнецова, это логично, но это не проблема для партии, а вызов для нее.

От оппозиции ждали большего

Политолог Максим Григорьев, в свою очередь, подчеркнул, отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД: «Если обратиться к международному опыту избирательных кампаний, и изменений пенсионной системы, подобных тем, что сейчас проходят у нас, то, достаточно заметное снижение рейтинга «Единой России» на самом деле, оказывается весьма небольшим. Те политики, и те партии, которые проводят такого рода тяжелые изменения, как правило, проигрывают следующий избирательный цикл, причем проигрывают полностью. Те цифры, которые мы видим от ФОМ и ВЦИОМ говорят о крайне небольших изменениях. Удивительно, что ЕР удалось так несильно изменить свой рейтинг».

При этом парламентская оппозиция и «малые партии», которые, казалось бы, должны были «раскрутить» проблематику пенсионных изменений, не продемонстрировали особых успехов – указывают эксперты. «Есть большое недовольство повышением пенсионного возраста, но при этом значительной популярности оппозиционных сил мы не фиксируем», – констатировал Валерий Федоров.

Губернаторов оценили за активность в преодолении трудностей

В общественном сознании кампания по выборам губернаторов воспринимаются вне привязки к пенсионным изменениям. Избиратель четко разграничивает федеральную и местную повестки, отмечают эксперты. «В плюс» некоторым региональным руководителям пошло преодоление изначально сложных стартовых условий, о которых уже говорилось выше.

«Наводнения на Амуре негативно сказались бы на ситуации, если бы не грамотная работа команды губернатора Амурской области», – указал Олег Матвейчев. В Кузбассе из-за катастрофы в «Зимней вишне» ситуация была критической. «Многие вообще считали, что не стоит менять губернатора, тем более на тогдашнего вице-губернатора Сергея Цивилева, который тоже оказался в тот момент, что называется, заложником ситуации, – отмечает Матвейчев. – Вначале была хаотичная история. Но потом Цивилев показал себя как человек, который заслуживает уважения. Он не только в ситуации с «Зимней вишней» разобрался, он проехал по всей области, показал, что разбирается серьезно в экономике, нацелен решать многие проблемы». Как отмечал спецкор газеты ВЗГЛЯД, побывавший в Кемерове в те трагические дни, Цивилев был одним из всего двоих руководителей региона, вышедших к людям, на самом сложном, мартовском митинге перед администрацией области.

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Смог преодолеть сложный старт и врио новосибирского губернатора Травников. «Он проявил себя как человек, способный выполнять договоренности, вел себя абсолютно корректно по отношению к мэру Новосибирска, коммунисту Анатолию Локтю, – указывает Матвейчев. – Он проявил хладнокровие, северную выдержку и это впоследствии дало им возможность договариваться, потому что их отношения не были отягощены скандалами и взаимными претензиями». Новосибирскому руководителю пришлось пройти через «серьезную психологическую и дипломатическую проверку разных межэлитных групп, и он со всеми показал свою корректность и договороспособность», – резюмировал Матвейчев.

* Опрос ВЦИОМ проводился 28–30 августа 2018 года. В нем участвовали 1,8 тыс. жителей Москвы от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

** Опрос ФОМ проводился 27–31 августа 2018 года в 8 регионах России. В семи регионах участвовало по 1 тыс. респондентов, статистическая погрешность не превышает 4,2%. В Забайкальском крае опрошено 800 человек, статистическая погрешность – не более 4,2%