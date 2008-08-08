Москвичи рассказали, за кого собираются голосовать на выборах мэра

Взгляд
3 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 02:21  |  vz.ru
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Россия готова побить очередной экономический рекорд СССР

Рекорд СССР – 420 млн тонн угля – был поставлен в 1988 годуФото: Ilya Naymushin/Reuters
Российские шахтеры в 2018 году должны наконец-то превзойти советских: угольная отрасль обещает установить рекорд по добыче. Еще недавно уголь считался топливом вчерашнего дня, но теперь спрос и цены на него растут, а углехимия готовится стать одной из ключевых отраслей в промышленности XXI века. Это очень хорошая новость для страны и ее бюджета. Подробности...
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В Тюмени случился школьный бум

1 сентября в тюменские школы пошло рекордное число - 201 тысяча детей, радуется Александр МоорФото: Правительство Тюменской области
В День знаний – 1 сентября – в Тюменской области открылись сразу три новые школы. От супергимназии на 1200 ребят в столице региона – до сельских. Вместе с Александром Моором, и.о. губернатора Тюменской области, спецкор газеты ВЗГЛЯД посетил все три, узнал, как в селе взращивают интеллигенцию и почему вакансии воспитателей в детсадах стали популярны среди мужчин. Подробности...
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Нужны ли оценки успеваемости в начальной школе

Бытует мнение, что плохие оценки отбивают у первоклашек любовь к школеФото: Егор Алеев/ТАСС
У нас нет оценок в первом классе, и мне кажется, что у малышей не должно быть оценок, заявила министр просвещения Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании. Дискуссии о том, нужно ли ставить оценки первоклашкам, ведутся давно. В учительской среде отмечают, что низкие оценки могут отбить желание ходить в школу. Есть ли иные способы отмечать успеваемость? Подробности...
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Способны ли спецслужбы Украины устранять людей уровня Захарченко

В число задач ССО Украины входит организация диверсий в тылу врага и захват важных заложниковФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В Донецке утверждают, что за убийством главы ДНР Александра Захарченко стоят силы специальных операций (ССО) Украины. Эта версия выглядит логично, ведь наиболее веские мотивы для покушения были именно у Киева. Однако некоторые эксперты считают, что украинские спецслужбы не обладают достаточным профессионализмом, чтобы провести столь сложную операцию. Так ли слабы спецподразделения Украины на самом деле? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Мантра об «эффективности образования»

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Мы столько раз ломали кости нашей системе образования, что у нас в теле образовалась гибкость невероятная – и мы теперь, как многоликий Протей, можем превратиться во что угодно – за исключением лишь одного образования. Подробности...
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Легенда о великой интервенции

Дометий Завольский, историк-архивист
Красная риторика о злодействах Антанты внятно никак не подтверждается. Белые особо ужасны тем, что якобы пригласили интервентов. Интервенты особо ужасны тем, что якобы поддерживали белых. Подробности...
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Со смертью Захарченко закончился 2014 год. И речь не о календаре

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Погибший сегодня Захарченко – один из наших, кто решился на действия и взял на себя ответственность. Пусть это решение не принесло людям счастья. Но он один из немногих, кто оказался способен решение принимать. Подробности...
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    Заявление Путина по пенсионным изменениям

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      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

      Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиков
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      Возможные претенденты на пост главы ДНР после гибели Захарченко

      В ДНР после гибели Александра Захарченко возник кризис власти. Кроме врио главы Дмитрия Трапезникова сразу несколько человек могут претендовать на этот пост. Одним из них слывет бывший секретарь Совбеза Александр Ходаковский, который после ухода в оппозицию не скрывал своих амбиций
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      В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон

      На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

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        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Москвичи рассказали, за кого собираются голосовать на выборах мэра

             3 сентября 2018, 00:35
          Фото: kremlin.ru
          Текст: Антон Антонов

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          Опубликованы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ среди москвичей в преддверии выборов столичного мэра.

          На вопрос о том, за кого они, скорее всего, проголосовали бы, если бы выборы проводились в минувшее воскресенье, 70% москвичей назвали действующего мэра Сергея Собянина. 13,2% проголосовали бы за кандидата от КПРФ Вадима Кумина, 7,8% – за кандидата от ЛДПР Михаила Дегтярева. Илья Свиридов («Справедливая Россия») получил бы 1,4%, а Михаил Балакин (партия «Союз горожан») – 1,7% голосов.

          46% опрошенных заявили, что «точно» придут на выборы (из них 16% не определились, за кого отдать голос), еще 16% сказали, что, скорее всего, придут, передает РИА «Новости».

          Опрос проводился 28–30 августа. В нем участвовали 1,8 тыс. жителей города от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

          Опрос проводился в форме телефонного интервью, выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных в России.

          Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. 

          Напомним, в середине августа Собянин набирал 65,5%, а Дегтярев и Кумин – 11,1% и 10,1% соответственно.


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