Москвичи рассказали, за кого собираются голосовать на выборах мэра

Опубликованы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ среди москвичей в преддверии выборов столичного мэра.

На вопрос о том, за кого они, скорее всего, проголосовали бы, если бы выборы проводились в минувшее воскресенье, 70% москвичей назвали действующего мэра Сергея Собянина. 13,2% проголосовали бы за кандидата от КПРФ Вадима Кумина, 7,8% – за кандидата от ЛДПР Михаила Дегтярева. Илья Свиридов («Справедливая Россия») получил бы 1,4%, а Михаил Балакин (партия «Союз горожан») – 1,7% голосов.

46% опрошенных заявили, что «точно» придут на выборы (из них 16% не определились, за кого отдать голос), еще 16% сказали, что, скорее всего, придут, передает РИА «Новости».

Опрос проводился 28–30 августа. В нем участвовали 1,8 тыс. жителей города от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Опрос проводился в форме телефонного интервью, выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных в России.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

Напомним, в середине августа Собянин набирал 65,5%, а Дегтярев и Кумин – 11,1% и 10,1% соответственно.