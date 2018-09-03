ВЦИОМ спрогнозировал явку на выборах мэра Москвы

По прогнозам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), явка на запланированных на единый день голосования 9 сентября выборах мэра Москвы может составить около 32%.

Как следует из материалов инициативного опроса ВЦИОМ «Электоральные предпочтения москвичей», проведенного 28-30 августа, «интерес москвичей к выборам в последних числах августа остался на прежнем уровне – прогноз явки на предстоящих выборах составляет 31,8%». Это, отмечает ВЦИОМ, «соответствует уровню 2013 года», передает ТАСС.

При этом социологи обращают внимание, что «избирательная кампания стала более заметной: только около четверти тех, кто не исключает возможность прийти на выборы (33%), говорят, что не видели агитационные материалы ни одного из кандидатов».

Среди кандидатов, претендующих на пост столичного градоначальника, лидером является действующий мэр Сергей Собянин, указывает ВЦИОМ. По его информации, прогнозный результат Собянина, баллотирующегося в порядке самовыдвижения, вырос с 65,5%, по результатам опроса 6-10 августа, до 69,4%, которые фиксирует последнее исследование.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин, прогноз которого также увеличился с 10,1% до 13,2%. Остальные кандидаты, по данным социологов, «сдают» позиции в прогнозе, причем «особенно заметно снизился расчетный результат (кандидата от ЛДПР) Михаила Дегтярева – с 11,1% до 7,8%». Показатели кандидата «Справедливой России» Ильи Свиридова за указанный период снизились с 7,1% до 6,5%, а кандидата «Союза горожан» Михаила Балакина – с 4,3% до 1,4%, следует из материалов ВЦИОМ.

В то же время ВЦИОМ отмечает, что «среди тех, кто точно намерен принять участие в выборах, заметной остается доля неопределившихся (16%), кто пока не решил, за кого из кандидатов отдать свой голос».

Инициативный опрос ВЦИОМ был проведен с 28 по 30 августа среди жителей Москвы старше 18 лет методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров, объем выборки составил 1,8 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Согласно требованиям российского избирательного законодательства, публикация опросов общественного мнения относительно результатов голосования запрещена в течение пяти дней до выборов, а также непосредственно в день выборов. Таким образом, нынешний опрос ВЦИОМ – один из последних в преддверии 9 сентября.