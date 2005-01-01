Власть больше всех заинтересована в чистоте выборов в Приморье

Пока официально не объявлено, кто победил на губернаторских выборах в Приморье – но в любом случае они уже стали поводом для того, чтобы сделать очень важные выводы. Федеральный центр продолжит политику обновления региональных элит и принуждение местных властей к отказу от манипуляций на выборах. Ведь он больше всех заинтересован в честных и открытых выборах глав регионов.

Окончательные итоги второго тура выборов губернаторов Приморья все еще не подведены – во время подсчета голосов лидировал коммунист Андрей Ищенко, но на последних процентах вперед вырвался и. о. губернатора Андрей Тарасенко. Впрочем, его лидерство в избирательной гонке предсказывалось и экзитполом.

Крайизбирком заявил, что после обработки 99% бюллетеней он набрал 49,55% против 48,06% у Ищенко. КПРФ и ее кандидат тут же заявили о фальсификации – ссылаясь на то, что после обработки 95% бюллетеней Ищенко лидировал с 51%. Коммунисты заявили, что у них украли победу, а представители Тарасенко в ответ обвинили уже КПРФ в скупке голосов избирателей.

Во Владивостоке несколько сотен человек вышли на протестный митинг, а в Москве глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что окончательные итоги выборов в Приморье будут подведены только после детального рассмотрения всех поступивших жалоб. Неизвестно, сколько дней займет этот процесс, но разбираться ЦИК будет серьезно. И вот почему.

Дело вовсе не в Приморье, а в тех целях, которые ставит перед собой Кремль.

Одной из них является обновление управленческой элиты и перестройка принципов ее работы.

Например, на губернаторских постах нужны не просто честные и компетентные, но и умеющие работать с народом люди. Поэтому все последние годы Владимир Путин через Народный фронт принуждает региональные власти всех уровней к настоящей работе с народом – и в ходе своей повседневной деятельности, и на выборах. Эта работа включает как диалог и реагирование на волнующие людей проблемы, так и умение убедить избирателей проголосовать за себя.

Сейчас не «святые 90-е» – черный пиар и административный ресурс не только не помогут, но в конечном итоге лишь навредят кандидату в губернаторы. Избравшись не по-честному, он окажется в слабой позиции – как перед избирателями, так и перед президентом, которому нужны во главе регионов люди, пользующиеся реальным доверием и уважением местного населения. Да, для всех 85 регионов трудно подобрать таких кандидатов – но работа идет, и обновление губернаторского корпуса в последние годы приняло системный и целенаправленный характер.

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Москва стала готовить управленческие кадры, натаскивать их и обучать, обкатывать на федеральных должностях. Однако каждый такой кандидат в конечном счете должен не только быть на хорошем счету – но и получить поддержку избирателей. Причем поддержку максимально честную, потому что второй задачей Путина все последние годы является принуждение всех уровней власти к честным, открытым и конкурентным выборам.

Это крайне тяжелый процесс. Региональные элиты привыкли к воспроизводству самих себя у власти и к манипуляции выборным процессом. Якобы в интересах федерального центра – а на самом деле в собственных. Разбить эту модель очень сложно, но постепенно это получается. Каждая новая выборная кампания как на федеральных, так и на региональных выборах проходит чище и более открыто, чем предыдущая – и это несомненное достижение последних лет.

Это результат осознанной стратегии и системной работы Кремля по очищению выборов. И приморские выборы ни в коем случае не смогут не то что остановить, но даже помешать движению в этом направлении. Поэтому, прежде чем кричать «Все пропало!», давайте дождемся окончательного подведения их итогов.