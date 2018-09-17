Памфилова ответила на заявления о фальсификациях на выборах в Приморье

Глава ЦИК России Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24» опровергла заявления о фальсификациях на избирательных участках на кораблях в Находке.

«Обвинение, что в Находке на нескольких участках 100% явка и 100% голосование за одного из кандидатов – это вполне объяснимо: там нет никаких злоупотреблений. Это очень маленькие участки, это суда, это голосование судоходное. Там коллективы – 11 человек, 13, 14, не более 29 человек», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».

По ее словам, все, кто находился на судне в море, пришли и проголосовали, после чего эти данные были собраны. «Здесь никаких фальсификаций мы не обнаружили», – отметила глава ЦИК.

Памфилова добавила, что во время второго тура на выборах в Приморье «страсти накалились» так сильно, что оба кандидата высказывали претензии друг другу. «Если есть претензии, если есть факты о возможных каких-то нарушениях с чьей бы то ни было стороны, мы ждем, максимально быстро к нам, мы будем разбираться», – пояснила она.

Напомним, в единый день голосования ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов – минимум 50% плюс один голос. После обработки 97,87% протоколов, по данным ЦИК, у врио губернатора Андрея Тарасенко («Единая Россия») было 47,11% голосов, у коммуниста Андрея Ищенко – 50,37%. После обработки 99,03% протоколов вперед вышел Тарасенко с 49,02%.

Ищенко объявил голодовку, протестуя против якобы допущенной во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме фальсификации протоколов, а в центре Владивостока прошел митинг в его поддержку. Штаб Тарасенко в свою очередь заявил, что в ходе второго тура в пользу Ищенко было куплено около 24 тыс. голосов избирателей, на что было потрачено 40 млн рублей.