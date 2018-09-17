Эксперт оценил ситуацию вокруг губернаторских выборов в Приморье

На выборах в Приморье вполне могли иметь место нарушения с обеих сторон, и узнать это можно только после тщательного разбирательства, которое займет некоторое время, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов. Он также добавил, что кандидаты шли «ноздря в ноздрю» и разрыв между их результатами в любом случае будет невелик.

«Нужно разбирательство. Выборы в Приморье всегда были достаточно сложными. Разные группы влияния, преследуя собственные экономические интересы, и иногда даже не информируя кандидата, проводили работу в его пользу. Поэтому нельзя исключать «коммерческий привод», либо фальсификацию в пользу любого из кандидатов», – полагает глава Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

Для разбирательства в ситуации на место уже выехали представители Москвы, в том числе представители Центризбиркома, напомнил собеседник. «Думаю, будет проведено очень тщательное расследование, кого следует – накажут. Не исключено, что даже итоги выборов будут отменены», – полагает политолог.

«Тщательный допрос требует времени, а допрос «с пристрастием» – тем более». Поэтому потребуется как минимум неделя», – прогнозирует Смирнов.

Говоря о заметных различиях в голосовании во Владивостоке и на селе, эксперт заметил: необходимо исходить из того, что все голосовали одновременно. «Просто результаты голосования подсчитывались, начиная с городов, где быстрее считают. Традиционно, сельские регионы более консервативны, а город настроен более протестно, хотя это не означает, что он «красный», – указал эксперт.

Такой разброс между городами и сельской местностью надо считать характерным в целом для российских регионов, полагает Смирнов. «Можно вспомнить «красный пояс», когда за губернатора-коммуниста во многих регионах голосовало именно село, а теперь за любого действующего губернатора традиционно голосует именно село», – напомнил политолог.

Он также отметил: с самого начала, еще до того, как начался подсчет голосов, представители КПРФ начали обвинять власть в фальсификациях. «Они понимали, что идут, что называется «ноздря в ноздрю». Но поскольку подсчет шел сначала по городу, они считали, что уверенно победили», – отметил Смирнов.

По его оценке, по итогам пока нельзя сказать, кто победил, будет разбираться комиссия. «Но то, что разрыв будет крайне небольшим, это точно в любом случае», – уверен эксперт.

«Поддержка КПРФ в регионе гораздо ниже тех показателей, которых они достигли на этих выборах. Многие голосуют за них, как за кандидата «против всех». Результаты первого тура более близки к действительности, чем то, что они декларируют по поводу тура второго», – добавил Смирнов.

Напомним, в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов – минимум 50% плюс один голос. После обработки 97,87% протоколов, по данным ЦИК, у врио губернатора Андрея Тарасенко («Единая Россия») было 47,11% голосов, у коммуниста Андрея Ищенко – 50,37%. После обработки 99,03% протоколов вперед вышел Тарасенко с 49,02%.

Ищенко объявил голодовку, протестуя против якобы допущенной во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме фальсификации протоколов, а в центре Владивостока прошел митинг в его поддержку. Штаб Тарасенко в свою очередь заявил, что в ходе второго тура в пользу Ищенко было куплено около 24 тыс. голосов избирателей, на что было потрачено 40 млн рублей.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центральная избирательная комиссия ждет жалоб от участников второго тура выборов главы Приморского края и намерена тщательно во всем разобраться, прежде чем будут подведены итоги выборов в регионе.