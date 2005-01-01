Почему Тарасенко не нужно идти на новые выборы в Приморье

Глава Приморья переоценил свое положение, отмечают политологи, комментируя провальную кампанию Александра Тарасенко. В итоге – срыв выборов, жесткая реакция ЦИК и новое голосование, которое, вполне вероятно, пройдет уже без участия Тарасенко. Глава региона, подававший при назначении определенные надежды, не оправдал их. Как так вышло?

Приморский край преподнес неприятный сюрприз, который довел до слез главу ЦИК Эллу Памфилову. После нескольких скандалов в регионе пройдут новые выборы. Причем, вероятнее всего, пройдут они без участия действующего врио главы региона Александра Тарасенко.

Напомним, Памфилова предложила признать недействительными результаты второго тура, на которых, по выводу краевого избиркома, Тарасенко с минимальным отрывом победил кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Причина, по которой Центризбирком оспорил решение нижестоящих коллег, – масса выявленных нарушений, настоящий «удар под дых».

Дальше начались странные пертурбации. Сначала, после заявления ЦИК, Тарасенко сказал: «Я уже не буду участвовать в выборах». Не прошло и получаса, как он признался на митинге: «На третий тур надо идти». Но едва сойдя с трибуны, Тарасенко сказал журналистам буквально следующее: «Я считаю, что мне сегодня на третий тур не надо идти. Не надо, чисто по-мужски. Я хочу работать. Если нету такого желания (у избирателей), я могу работать и в другом месте».

Видимо, это последнее слово Тарасенко, и в новых выборах он все-таки действительно не будет участвовать. То, что он все-таки решил сам уйти с поста, можно считать вполне оправданным.

«Просто избирательная кампания начиналась при одном настроении общества, а завершалась при другом, – констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог, глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. – И тот факт, что, в отличие от большинства других регионов, политизация избирателей в Приморье сопровождалась ростом их интереса к выборам, стал для него сюрпризом. Плюс сказалась и недооценка выстраивания отношений с элитами».

Учитывая сложившуюся сейчас ситуацию, выбывание Тарасенко из борьбы за пост выгляит логичным.

«Видимо, он не смог объяснить местным элитам свое стратегическое видение того, как будет «колоситься» регион, показать им выгоду от гигантских проектов, которые будут реализовываться на Дальнем Востоке», – говорит политолог Олег Матвейчев.

Тарасенко должен сам решить, уходить ему или нет в сложившейся ситуации, считает эксперт.

Возможно, Тарасенко смог бы выиграть, как рассчитывал, в первом туре, если бы не откровенно слабо проведенная избирательная кампания. Предвыборный штаб врио не сумел мобилизовать его электорат. Сам Тарасенко крайне вяло вел кампанию, в самый ее разгар сосредоточившись на работе по проведению IV Восточного экономического форума (ВЭФ), который прошел 11–13 сентября на острове Русский. Причем обернуть это мероприятие на улучшение своего имиджа он не смог.

Настоящей проблемой стали публичные выступления Тарасенко. Мягко говоря, не на пользу и. о. губернатора пошла его речь на встрече с Владимиром Путиным на полях ВЭФ. Загадочные фразы «перечень аварийных мероприятий, которые после ликвидации последствий», «я должен посчитать ущерб этих карасиков» и т. д. произвели большое впечатление на блогосферу, породив массу мемов и ехидных комментариев.

Но сами по себе речевые затруднения врио губернатора Тарасенко вряд ли оказали решающее воздействие. Многие эксперты упоминают в том числе внешние факторы, «деформировавшие» избирательную кампанию. Финал пребывания на посту врио пришелся на пенсионные изменения (что, впрочем, далеко не всегда сказывалось на рейтингах региональных управленцев).

Потом, практически в канун выборов, на Приморье обрушились два тайфуна – «Сулик» и «Джеби», вызвавшие разрушительные наводнения. Власти, конечно, не в ответе за стихийное бедствие и его последствия, на что не раз указывала команда Тарасенко и ее политтехнологи. С последствиями администрация справилась, в общем, успешно, и на работе ВЭФ тайфун не сказался. Но у избирателей возникли претензии к слишком медленным темпам ликвидации ущерба. Все это вместе усилило оппозицию в лице местных коммунистов.

Но следует отметить, что протест населения, в том числе вызванный «пенсионным вопросом», вылился не в митинговую активность (этого было очевидно мало) и тем более не в какие-то уличные эксцессы, а в протестное голосование на выборах.

Эксперты не исключают, что местные власти, на районном уровне пытались подыграть региональному главе. «Тарасенко понимал – люди, которые идут против него, будут использовать грязные технологии. Соответственно,

он начал продумывать альтернативу с использованием административного ресурса. Но в итоге получилось так, что все вышли за рамки правовых норм, пытались дискредитировать сами выборы

в стране», – посетовал Матвейчев. Региональная власть, увы, не пресекла такие попытки.

Напомним, представители КПРФ подали жалобы в правоохранительные органы на действия местных избирательных комиссий. В Центризбиркоме (где считают, что результаты приморских выборов надо отменить) инициативу коммунистов не одобрили. Зампред ЦИК Николай Булаев призвал отозвать заявления, подчеркнув, что учительницы и работницы детсадов, заседавшие в избиркомах, не являются реальными нарушителями. «Вы боритесь не против женщин, а вы боритесь друг с другом, боритесь с властью. Этим людям кормить семью будет нечем. Боритесь с теми, кто виновен», – цитировал Булаева ТАСС.

Итак, грядут перевыборы? Но соперник Тарасенко, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступил против такого варианта.

Ищенко считает, что выборы уже состоялись и надо попросту признать его самого победителем. «Это полный абсурд. Зачем это делать? У нас по законодательству должно быть как минимум для того, чтобы отменить результаты выборов, 25% участков. Нет, не согласен. Мы избрали губернатора», – цитирует Ищенко ТАСС.

Секретарь ЦИК Майя Гришина в беседе с газетой ВЗГЛЯД дала понять, что кандидат от КПРФ невнимательно читал постановление Центризбиркома. Действительно, и в федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», и в дублирующем его в данной части приморском законе о выборах губернатора есть пункт, о котором говорил Ищенко.

«Да, и в приморском законе о выборах губернаторов, и в федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав» есть пункт о признании выборов недействительными, если их признали таковыми на части избирательных участков, которые включают не менее чем одну четвертую часть от общего числа избирателей», – сказала Гришина. Однако ЦИК в данном случае опирался на другой пункт 9 подпункт «а» той же самой статьи 70 федерального закона.

«Там также сказано, что выборы признаются недействительными, если допущенные нарушения не позволяют выявить результаты волеизъявления в целом. Если внимательно прочитать наше постановление, то там сказано, что, учитывая примерное равенство голосов и совокупность других факторов, применен был как раз этот подпункт», – сказала секретарь ЦИК.

Гришина пояснила, что одним из аргументов в пользу такого решения ЦИК стало то, что разница голосов между кандидатами оказалась слишком мала.

Уже вечером в среду глава Центризбиркома Элла Памфилова выступила с новым заявлением по выборам в Приморье. «У нас есть рычаги... У нас есть возможность самим принять определенное решение», – сказала Памфилова в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, что будет, если избирком Приморья не прислушается к ЦИК и не отменит итоги выборов.

Памфилова добавила:

«Работаем на предупреждение, и тем, у кого там где-то шевелится мысль, что они сейчас на предстоящих повторных выборах в регионах что-то попытаются нахимичить, мы не дадим это (сделать)».

Каждому из кандидатов, и Тарасенко, и Ищенко, «и особенно это касается исполняющего обязанности руководителя края, в первую очередь даже не нам, а избирателям Приморья доказать, что с его стороны никакие указания не давались по поводу возможных манипуляций, ни руководителями штаба, ни членами штабов его, ни подчиненными, никто не приложил руку к этим фальсификациям», сказала председатель ЦИК. Она добавила, что это «дело его (Тарасенко) чести, тем более он офицер».

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова заметила в комментарии газете ВЗГЛЯД: «Проблема выборов в Приморье – это массовые нарушения. Ситуация, когда поставлена под сомнение честность и прозрачность выборов, для власти сейчас неприемлема. И ЦИК совершенно ясный сигнал посылает: так нельзя, друзья, надо играть по правилам. И история с Приморьем показывает, что никаких нарушений и фальсификаций власть не допустит и будет их пресекать очень жестко».