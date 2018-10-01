Чем для России важны старообрядцы

В Москве состоялась конференция старообрядцев. Несмотря на имеющиеся разногласия, на ней в обсуждении общих проблем объединились представители различных старообрядческих церквей и организаций как из России, так и из-за рубежа. Какую роль играют староверы в российском обществе и почему государство уделяет им так много внимания?

В Москве в Доме русского зарубежья 1–2 октября прошло важное религиозное мероприятие – Международная конференция «Всемирный старообрядческий форум».

«Участники форума обсуждали актуальное состояние, проблемы и перспективы развития государственно-церковных отношений в России и в других странах», – рассказал газете ВЗГЛЯД координатор межстарообрядческой рабочей группы, профессор РАНХиГС Михаил Шахов. По его словам, конференция прошла успешно, чему особенно способствовало присутствие всех старообрядческих церквей и религиозных российских организаций.

Напомним, старообрядцы, отколовшиеся от официальной церкви после отвергнутой ими церковной реформы 1650–1660-х годов, поначалу подвергались гонениям и преследованиям, считаясь «раскольниками». Затем позиция несколько смягчилась и их стали пытаться вернуть в лоно официальной церкви – 27 октября 1800 года император Павел учредил единоверие как форму воссоединения старообрядцев с Православной церковью. А с 1929 года старый обряд и вовсе был признан «равноспасительным» и в отношении его приверженцев отменены все анафемы Большого московского собора 1666–1667 годов, что затем было закреплено в 1971 году на Поместном соборе. А в 2013 году в Успенском соборе Московского кремля прошло первое после церковного раскола богослужение по древнерусской традиции.

На сегодняшний день раскол преодолен и старообрядчество прочно влилось в ряды российских традиционных конфессий как часть православия, хотя и обособленная. Точку в интеграции старообрядцев в религиозное сообщество России фактически поставила официальная встреча главы Русской православной старообрядческой церкви митрополита Корнилия с Владимиром Путиным и последующий визит российского президента в Рогожскую слободу – главную обитель старообрядцев. Причем в обоих случаях Путин был первым из глав российского государства со времен Алексея Михайловича, кто пошел на это.

Митрополит Корнилий уже много лет официально присутствует на всех важных государственных мероприятиях, которые проводит президент. Государство активно взаимодействует со старообрядческими общинами и организациями и оказывает им поддержку. Кроме того, поддерживается диалог и между старообрядцами и РПЦ, митрополит Корнилий регулярно встречается с патриархом Кириллом.

Как отметил Шахов, с приветствием к форуму от имени главы администрации президента обратился замруководителя администрации президента Владимир Островенко, а также было зачитано приветствие от правительства России и региональных властей. Это свидетельствует о высоком внимании властей к данному мероприятию.

«В последние годы государство проявляет внимание и заботу об интересах староверов», – подчеркнул собеседник. Конечно, существует озабоченность тем, что некоторые госслужащие на местном и региональном уровне не всегда понимают, что такое староверие, и порой считают этих людей «подозрительными сектантами», отметил он, но «на общем фоне отношение к староверам в последние годы вполне благоприятное».

Сейчас старообрядцами в России являются около миллиона человек. И это немаловажная часть российского общества.

«Мы сохраняем традиции, живой консерватизм. Нашей стране очень важен опыт старообрядцев, такой как многодетные семьи, осуждение вредных привычек, трудолюбие. Старообрядцы всегда были патриотами своей Родины, всегда любили ее и являются носителями исконно русской культуры»,

– подчеркнул на форуме митрополит Корнилий.

В старообрядчестве много различных течений, и они далеко не всегда согласны между собой по многим вопросам. Как утверждает митрополит Корнилий, несмотря на то, что канонические противоречия между различными старообрядческими согласиями вряд ли будут преодолены в обозримом будущем, у них есть много точек соприкосновения.

«Значение форума прежде всего в том, что люди, которые считают себя хранителями традиций русского православия, но в силу исторических причин не имеющие богослужебного единства, собрались вместе. По взаимной договоренности споры о вере были отставлены в сторону и речь шла о том, что объединяет староверов. О верности русской культуре, русскому языку, совместной подготовке к празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, которое будет отмечаться в 2020 году», – рассказал Шахов, напомнив, что еще в 2016 году президент Путин поручил властям содействовать подготовке к этому празднованию.

«Исторически старообрядчество было разделено, но тем не менее мы находим силы и возможности по ведению диалога друг с другом, а также с государством и обществом. Этот форум собрал представителей всех согласий, и они совместно обсуждали проблемы, которые существуют, искали решения этих проблем», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель правления региональной общественной организации содействия духовно-нравственному возрождению общества «Культурно-паломнический центр имени протопопа Аввакума» Максим Пашинин.

Стоит отметить, что старообрядцы есть не только в России. Многие из них были вынуждены покинуть территорию Советского Союза и в 1955–1956 годах при поддержке Красного Креста через Гонконг переправились в Бразилию, и затем их потомки расселились по всему миру. Общее количество старообрядцев в странах дальнего зарубежья, по разным данным, от 4 до 10 тыс. человек.

Обсуждался на форуме и вопрос о возвращении старообрядческих семей на историческую родину из-за границы. Как отметила заместитель министра по развитию Дальнего Востока Марина Дедюшко, в рамках программы по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в дальневосточные регионы уже приехали более 100 старообрядцев.

На эту тему

Напомним, еще в прошлом году Владимир Путин предлагал распространить действие программы «Дальневосточный гектар» и на соотечественников за рубежом, готовых приезжать и работать на выданной им безвозмездно земле. И одними из первых, кого это коснулось, стали как раз старообрядцы из стран Латинской Америки.

И количество желающих переселиться только растет. По словам Шахова, еще до начала мероприятия большая делегация в составе 20 человек из Бразилии, Боливии, Уругвая в течение двух недель посетила несколько российских регионов с целью познакомиться с землями, которые государство предоставляет для возвращения переселенцев. «Они остались очень довольны увиденным», – сообщил он.

Пашинин отметил, что переселяющимся старообрядцам нужна определенная помощь от государства. «Самое главное – это их адаптация к российским условиям, – говорит он. – Они привыкли к другим законам и реалиям жизни. Я считаю, что надо при помощи центральной власти работать с местными властными органами, которые должны последовательно поддерживать переселенцев. Без этой поддержки им трудно адаптироваться к нашей действительности».

Многие проблемы старообрядцев могло бы решить развитие предпринимательства, ведь старообрядческое купечество поддерживало общину многие века, указал Пашинин. А Шахов в свою очередь отметил, что

предпринимательская активность в сочетании с деловой хваткой, внедрением передовых технологий и добросовестности ведения дел были всегда отличительной особенностью старообрядческого предпринимательства.

Однако, по словам Пашинина, сейчас старообрядческое предпринимательство только развивается. «Можно сказать, что мы находимся только в начале пути», – подчеркнул он. Тем не менее, продолжение этого пути могло бы быть полезным не только самим старообрядцам, но и российской экономике, и в частности Дальнему Востоку.