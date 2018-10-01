Чем для России важны старообрядцы

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3 октября, среда  |  Последнее обновление — 19:25  |  vz.ru
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Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет

Украина снова надеется на чудоФото: Yuri Gripas/Reuters
Еще четыре года назад украинская власть радовалась, что Международный валютный фонд утвердил кредитную программу помощи стране. Ведь западные партнеры обещали экономическое чудо. Однако теперь в украинском правительстве звучат совсем другие слова. Там впервые осознали, что стали заложниками МВФ, а сбежать из долгового плена не так-то просто. Что же пошло не так? Подробности...
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В чем единственное положительное последствие трагедии октября 1993-го

В сентябре 1993-го Борис Ельцин решил силой получить всю полноту властиФото: ТАСС
Исполняется четверть века октябрьскому перевороту – событиям, которые стали неизбежным продолжением развала СССР. Тогда в Москве пролилась кровь наших граждан – а отрешенный от должности президент Ельцин вошел в историю как человек, отдавший приказ стрелять из танков по распущенному им парламенту. Трагедия октября 1993-го никогда не должна повториться – и залогом этому, как ни странно, является Конституция, принятая после окончания двоевластия. Подробности...
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Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

Вероятный «патриарх всея Украины» Симеон когда-то служил хранителем резиденции патриарха Алексия в МосквеФото: orthodox.vinnica.ua
Томос Киеву еще не дали, а среди украинских раскольников уже разворачивается схватка за власть в будущей церкви. Без пяти минут «патриархом всея Украины» уже считается митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), любимец президента Петра Порошенко. Правда, пока Симеон публично от РПЦ не отрекался. Сообщается, что просьбу об автокефалии тайно подписали 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кто же эти 10 отступников? Подробности...
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Теперь Скрипаль предал и британцев

Так выглядит обложка книги о СкрипалеФото: Henry Holt and Company
Сергей Скрипаль, как оказалось, «бессовестный русский националист», приветствовавший возвращение Крыма и «ненавидевший правительство Ельцина». Британский журналист, который несколько часов беседовал с бывшим полковником ГРУ уже после его отравления, обескуражен. Как же так – он работал на MI6, а ностальгирует по России! Однако поведению Скрипаля все же можно найти объяснение. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Украинская автокефалия – это смерч

Дмитрий Ольшанский, публицист
Любая «автокефалия», любая «евроинтеграция», любое вообще антирусское действие имеет в своем основании единственное условие успеха – что медведь не проснется, что Россия ничем не ответит. В этот раз, я подозреваю, так не получится. Подробности...

Почему мир разлюбил голливудские фильмы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
О том, что было первым – снижение зрительского интереса или падение качества голливудской продукции, можно спорить долго. Факты в том, что происходящее – реальность, а не фантазии дилетантов. И в том, что во всём опять обвинили русских. Подробности...
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Слова не могут быть уголовно наказуемы

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Следующий шаг по 282-й должен быть такой: резко ограничить круг экспертов, которые могут признавать материал экстремистским. Лицензировать их, сертифицировать или как-то иначе убирать из этой истории идиотов, признающих пропагандой нацизма пост с кадрами старых советских фильмов. Подробности...
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

      Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высоту
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Чем для России важны старообрядцы

          Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий уверен, что опыт староверов очень важен для России   3 октября 2018, 18:05
          Фото: Артем Геодакян/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков,
          Михаил Мошкин,
          Никита Коваленко

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          В Москве состоялась конференция старообрядцев. Несмотря на имеющиеся разногласия, на ней в обсуждении общих проблем объединились представители различных старообрядческих церквей и организаций как из России, так и из-за рубежа. Какую роль играют староверы в российском обществе и почему государство уделяет им так много внимания?

          В Москве в Доме русского зарубежья 1–2 октября прошло важное религиозное мероприятие – Международная конференция «Всемирный старообрядческий форум».

          «Участники форума обсуждали актуальное состояние, проблемы и перспективы развития государственно-церковных отношений в России и в других странах», – рассказал газете ВЗГЛЯД координатор межстарообрядческой рабочей группы, профессор РАНХиГС Михаил Шахов. По его словам, конференция прошла успешно, чему особенно способствовало присутствие всех старообрядческих церквей и религиозных российских организаций.

          Напомним, старообрядцы, отколовшиеся от официальной церкви после отвергнутой ими церковной реформы 1650–1660-х годов, поначалу подвергались гонениям и преследованиям, считаясь «раскольниками». Затем позиция несколько смягчилась и их стали пытаться вернуть в лоно официальной церкви – 27 октября 1800 года император Павел учредил единоверие как форму воссоединения старообрядцев с Православной церковью. А с 1929 года старый обряд и вовсе был признан «равноспасительным» и в отношении его приверженцев отменены все анафемы Большого московского собора 1666–1667 годов, что затем было закреплено в 1971 году на Поместном соборе. А в 2013 году в Успенском соборе Московского кремля прошло первое после церковного раскола богослужение по древнерусской традиции.

          На сегодняшний день раскол преодолен и старообрядчество прочно влилось в ряды российских традиционных конфессий как часть православия, хотя и обособленная. Точку в интеграции старообрядцев в религиозное сообщество России фактически поставила официальная встреча главы Русской православной старообрядческой церкви митрополита Корнилия с Владимиром Путиным и последующий визит российского президента в Рогожскую слободу – главную обитель старообрядцев. Причем в обоих случаях Путин был первым из глав российского государства со времен Алексея Михайловича, кто пошел на это.

          Митрополит Корнилий уже много лет официально присутствует на всех важных государственных мероприятиях, которые проводит президент. Государство активно взаимодействует со старообрядческими общинами и организациями и оказывает им поддержку. Кроме того, поддерживается диалог и между старообрядцами и РПЦ, митрополит Корнилий регулярно встречается с патриархом Кириллом.

          Как отметил Шахов, с приветствием к форуму от имени главы администрации президента обратился замруководителя администрации президента Владимир Островенко, а также было зачитано приветствие от правительства России и региональных властей. Это свидетельствует о высоком внимании властей к данному мероприятию.

          «В последние годы государство проявляет внимание и заботу об интересах староверов», – подчеркнул собеседник. Конечно, существует озабоченность тем, что некоторые госслужащие на местном и региональном уровне не всегда понимают, что такое староверие, и порой считают этих людей «подозрительными сектантами», отметил он, но «на общем фоне отношение к староверам в последние годы вполне благоприятное».

          Сейчас старообрядцами в России являются около миллиона человек. И это немаловажная часть российского общества.

          «Мы сохраняем традиции, живой консерватизм. Нашей стране очень важен опыт старообрядцев, такой как многодетные семьи, осуждение вредных привычек, трудолюбие. Старообрядцы всегда были патриотами своей Родины, всегда любили ее и являются носителями исконно русской культуры»,

          – подчеркнул на форуме митрополит Корнилий.

          В старообрядчестве много различных течений, и они далеко не всегда согласны между собой по многим вопросам. Как утверждает митрополит Корнилий, несмотря на то, что канонические противоречия между различными старообрядческими согласиями вряд ли будут преодолены в обозримом будущем, у них есть много точек соприкосновения.

          «Значение форума прежде всего в том, что люди, которые считают себя хранителями традиций русского православия, но в силу исторических причин не имеющие богослужебного единства, собрались вместе. По взаимной договоренности споры о вере были отставлены в сторону и речь шла о том, что объединяет староверов. О верности русской культуре, русскому языку, совместной подготовке к празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, которое будет отмечаться в 2020 году», – рассказал Шахов, напомнив, что еще в 2016 году президент Путин поручил властям содействовать подготовке к этому празднованию.

          «Исторически старообрядчество было разделено, но тем не менее мы находим силы и возможности по ведению диалога друг с другом, а также с государством и обществом. Этот форум собрал представителей всех согласий, и они совместно обсуждали проблемы, которые существуют, искали решения этих проблем», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель правления региональной общественной организации содействия духовно-нравственному возрождению общества «Культурно-паломнический центр имени протопопа Аввакума» Максим Пашинин.

          Стоит отметить, что старообрядцы есть не только в России. Многие из них были вынуждены покинуть территорию Советского Союза и в 1955–1956 годах при поддержке Красного Креста через Гонконг переправились в Бразилию, и затем их потомки расселились по всему миру. Общее количество старообрядцев в странах дальнего зарубежья, по разным данным, от 4 до 10 тыс. человек.

          Обсуждался на форуме и вопрос о возвращении старообрядческих семей на историческую родину из-за границы. Как отметила заместитель министра по развитию Дальнего Востока Марина Дедюшко, в рамках программы по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в дальневосточные регионы уже приехали более 100 старообрядцев.

          Напомним, еще в прошлом году Владимир Путин предлагал распространить действие программы «Дальневосточный гектар» и на соотечественников за рубежом, готовых приезжать и работать на выданной им безвозмездно земле. И одними из первых, кого это коснулось, стали как раз старообрядцы из стран Латинской Америки.

          И количество желающих переселиться только растет. По словам Шахова, еще до начала мероприятия большая делегация в составе 20 человек из Бразилии, Боливии, Уругвая в течение двух недель посетила несколько российских регионов с целью познакомиться с землями, которые государство предоставляет для возвращения переселенцев. «Они остались очень довольны увиденным», – сообщил он.

          Пашинин отметил, что переселяющимся старообрядцам нужна определенная помощь от государства. «Самое главное – это их адаптация к российским условиям, – говорит он. – Они привыкли к другим законам и реалиям жизни. Я считаю, что надо при помощи центральной власти работать с местными властными органами, которые должны последовательно поддерживать переселенцев. Без этой поддержки им трудно адаптироваться к нашей действительности».

          Многие проблемы старообрядцев могло бы решить развитие предпринимательства, ведь старообрядческое купечество поддерживало общину многие века, указал Пашинин. А Шахов в свою очередь отметил, что

          предпринимательская активность в сочетании с деловой хваткой, внедрением передовых технологий и добросовестности ведения дел были всегда отличительной особенностью старообрядческого предпринимательства.

          Однако, по словам Пашинина, сейчас старообрядческое предпринимательство только развивается. «Можно сказать, что мы находимся только в начале пути», – подчеркнул он. Тем не менее, продолжение этого пути могло бы быть полезным не только самим старообрядцам, но и российской экономике, и в частности Дальнему Востоку.


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