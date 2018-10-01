Митрополит Корнилий: Опыт старообрядцев актуален для современной России

Жизненный и культурный опыт старообрядцев различных согласий актуален для России, сказал митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Корнилий на открытии первой международной конференции «Всемирный старообрядческий форум» в Москве.

«Мы сохраняем традиции, живой консерватизм. Нашей стране очень важен опыт страрообрядцев, такой как многодетные семьи, осуждение вредных привычек, трудолюбие. Старообрядцы всегда были патриотами своей Родины, всегда любили ее и являются носителями исконно русской культуры», – приводит его слова ТАСС.

По словам предстоятеля РПСЦ, несмотря на то, что канонические противоречия между различными старообрядческими согласиями вряд ли будут преодолены в обозримом будущем, у них есть много точек соприкосновения. «У нас есть новые возможности подойти к нашему взаимодействию, посмотреть, что может объединить старообрядцев всех церквей и согласий. У нас идентичность в церковной культуре, в частности, в иконописании, медном литье, которое является визитной карточкой старообрядцев, знаменном пении», – подчеркнул митрополит Корнилий.

Он отметил, что старообрядцы «имеют опыт выживания в трудных экономических условиях, они не иждивенцы и хотят быть полезны Родине», передает НСН.

В ходе конференции был затронут вопрос о возвращении старообрядческих семей на историческую родину. Как отметила заместитель министра по развитию Дальнего Востока Марина Дедюшко, в рамках программы по содействию добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в дальневосточные регионы приехали более 100 старообрядцев.

«На территории Приморского края и Амурской области уже проживает 130 соотечественников, вернувшихся из Бразилии, Боливии и Уругвая. Сегодня на Дальнем Востоке существует четыре переселения старообрядцев. У наших переселенцев-староверов родился 31 ребенок, появилось девять молодых семей. В Амурской области в собственность старообрядцев передано почти 1,7 тыс. гектаров земли, в Приморском крае – 1,9 тыс. гектаров. Основная деятельность старообрядцев – это молочное производство», – сообщила она.

Комментируя эти цифры, митрополит Корнилий подчеркнул, что старообрядцы «имеют опыт выживания в трудных экономических условиях, они не иждивенцы и хотят быть полезны Родине».

В рамках форума, который проходит в Доме русского зарубежья, планируется обсудить состояние староверия в современном мире, проблемы сохранения веры и культурных традиций, перспективы развития государственно-церковных отношений в России и в других странах.

Участники из стран ближнего и дальнего зарубежья затронут темы духовно-культурных связей между старообрядческими организациями России и зарубежья, сотрудничества в сфере культуры, содействие староверам, переселяющимся в Россию из-за рубежа, а также подготовку к празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, которое будет отмечаться в 2020 году.

В проведении форума принимают участие Русская Православная старообрядческая церковь, Древлеправославная Поморская церковь, Русская Древлеправославная церковь, Древлеправославная старопоморская церковь федосеевского согласия, представители других старообрядческих согласий.