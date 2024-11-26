Шойгу заявил о планах России по развитию связей с Афганистаном

Сергей Шойгу обсудил с Кабулом двустороннее сотрудничество и безопасность

Tекст: Денис Тельманов

Россия стремится развивать двустороннее сотрудничество с Афганистаном в разных областях, передает ТАСС. На встрече с вице-премьером Афганистана Моххамадом Абдул Кабиром, секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу подчеркнул важность конструктивного политического диалога между двумя странами. Визит Шойгу включал несколько раундов переговоров, на которых обсуждались вопросы экономики, транспорта и безопасности.



«Нацелены на развитие двустороннего сотрудничества между Россией и Афганистаном по всему спектру направлений», – заявил Шойгу, добавив, что Россия готова поддерживать процесс внутриафганского урегулирования. Он отметил, что становление стабильного и независимого Афганистана отвечает интересам всех стран региона. Российская сторона планирует продолжать оказывать помощь Афганистану в интеграции в региональные структуры и объединения.

Шойгу также отметил необходимость активизации торгово-экономического сотрудничества и борьбы с вызовами безопасности, такими как терроризм и незаконный оборот наркотиков. По его словам, США должны взять на себя основную ответственность за восстановление Афганистана после своих военных действий в этой стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва планирует исключить талибов из черного списка для развития отношений с Афганистаном, а Сергей Шойгу подчеркнул важность торгово-экономических связей с Афганистаном на встрече с Абдулом Гани Барадаром. Команда Дональда Трампа рассматривает создание комиссии для расследования вывода войск США из Афганистана, изучая возможность привлечения к ответственности высокопоставленных военных. В Афганистане усиливается контроль за соблюдением закона «о добродетели и пороке», который вводит строгие ограничения для женщин и мужчин на основе шариата.