На Кипре объявили 48-часовую забастовку врачей из-за премий

Врачи государственных медучреждений Кипра объявили 48-часовую забастовку из-за премий

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает Государственная служба здравоохранения острова, врачи государственных медицинских учреждений Республики Кипр начнут забастовку во вторник. Акция продлится 48 часов и организована профсоюзами PASYKI и PASIDY. В ходе забастовки отделения скорой помощи будут работать только в экстренных случаях, угрожающих жизни пациентов. Госпитализированных пациентов будут обслуживать сотрудники службы безопасности больниц.



Забастовка затронет все запланированные амбулаторные приемы, процедуры в дневных стационарах и эндоскопии, которые будут перенесены. Переговоры Министерства здравоохранения с организаторами акции не привели к результатам, и требования врачей о повышении поощрительных выплат с 2,5 до 4,5 млн евро за 2023 год остались без удовлетворения.

Профсоюзы настаивали на выплате общей суммы 9 млн евро за два года, считая условия премиальных за текущий год аналогичными. Правительство Кипра сочло такие требования необоснованными и форму давления неприемлемой, что привело к отсутствию компромисса. Забастовка завершится 28 ноября в 7:30 утра по зимнему кипрскому времени.

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