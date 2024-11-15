Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.3 комментария
Санкции вынудили россиян переехать с юга на север Кипра
Россияне переехали в Турецкую республику Северного Кипра из-за санкций
Россияне, проживавшие на южной части Кипра, начали массово переезжать в северную часть острова из-за антироссийских санкций, введенных банками Южного Кипра после начала СВО.
Проживающие на Кипре россияне начали переселяться на север острова – в Турецкую республику Северного Кипра, сообщает RT. Причиной этому стали санкции, поддержанные банками южной части острова.
Ранее до 2022 года богатые россияне активно селились в южной части Кипра. Город Лимасол приобрел неофициальное название «Лимасолград» из-за большого числа российских граждан. Однако с началом российской специальной военной операции банки Южного Кипра начали поддерживать антироссийские санкции Запада.
В связи с этим, как отмечает The Economist, россияне начали массово переезжать на север острова, где подобных ограничений нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные компании начали возвращать свои активы в Россию из-за изменений в налоговом законодательстве на Кипре. Также сообщалось, что большинство российских миллиардеров приняли решение вернуть активы в Россию в ответ на антироссийские санкции.