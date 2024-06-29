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    Наследие Римской империи может помочь миру

    @ IPA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    29 июня 2024, 11:52 Мнение

    Наследие Римской империи может помочь миру

    В современном мире, где независимых и нейтральных государств становится все меньше, Папа Римский сохранил свой нейтралитет и потенциал Ватикана как реальной переговорной площадки для всех сторон.

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    Сегодня международные институты, созданные по итогам Второй Мировой войны, терпят фиаско, будучи не в силах действенно влиять на мировые процессы. При этом они не могут сами реформироваться изнутри. Основная проблема функциональности ООН в отсутствии механизма нахождения компромисса между враждующими членами Совета Безопасности, что делает эту организацию малоэффективной в решении как политических, так и гуманитарных задач.

    В такой ситуации требуется посредник, медиатор, пользующийся авторитетом в разных регионах мира и способный выстроить общение с людьми порой противоположных взглядов и убеждений. И здесь послужить делу мира может Папа Римский.

    Эпоха религиозного доминирования давно прошла. Секуляризация оторвала политику от религии, и принцип «Чья земля – того и вера», провозглашенный по итогам Тридцатилетней войны (1618–1648), давно перестал быть «нормой международного права». Разные культуры, страны и народы теперь призваны к объединению не на основе религии, не через вхождение в одну религиозную организацию. Соответственно, и cимвол Рима, как объединяющего начала культурной экумены, должен звучать по-новому.

    Историческим и культурным архетипом, из которого вырастает этот объединяющий символ, является Римская империя – Pax Romana. Современная цивилизация, которую до недавнего времени называли глобализирующимся миром, происходит от римского корня. Запад, сохраняющий свой духовный исток в Риме, Восток, так или иначе впитавший византийское наследие Второго Рима, Россия, где столицу часто, особенно староверы, называли Третьим Римом. Здесь заявляли о преемственности от Римской империи. И если погрузиться вглубь времен, до того, как религии разделили многие народы Европы, мы увидим ту единую основу Древнего Рима, на которой тысячелетиями строилась культура государств не только Европы, но и Азии, и Африки, и обеих Америк.

    С момента реформирования и образования в 1929 году Ватикан придерживался нейтралитета в международных отношениях. В недавней истории позиция Папы Иоанна Павла II по отношению к войне в Ираке является ярким примером этого нейтралитета. Он не только осудил войну, но и пытался быть посредником между Саддамом Хусейном и Джорджем Бушем. Папа Бенедикт XVI также осудил войну в Ливии.

    При этом Папа Римский уже не является лишь символом одной из христианских деноминаций, но объединяющим символом людей, вышедших из культурного архетипа Римской империи. Недавняя встреча «Большой семерки» в Бари, где Папу Франциска чествовали участники, включая Реджепа Эрдогана и Нарендру Моди, а также уважительные отношения Ватикана с Китаем и Россией свидетельствуют о возможности рассматривать Рим и Папу в качестве института и инструмента международной дипломатии. 

    Поскольку без России невозможно выстроить общепризнанные в мировом масштабе институты, требуется равноправное участие Москвы в создании новой международной площадки на базе Ватикана. В современном мире, где независимых и нейтральных государств становится все меньше (Швейцария, Австрия, Финляндия уже не в счет), Папа сохранил свой нейтралитет и потенциал Ватикана как реальной переговорной площадки для всех сторон.

    29 июня отмечается День Папы, который совпадает с национальным праздником Ватикана – днем святых апостолов Петра и Павла. Первенство этих апостолов, основателей Римской церкви, признается во всех христианских традициях – в православии их именуют «первоверховными». В Средние века образ Петра ассоциировался с доминированием, в том числе политическим, но сегодня он может быть символом объединения и взаимопонимания. 

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