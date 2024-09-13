Греция сообщила о влиянии российских ударов по Украине на рынок электроэнергии ЕС

Tекст: Игорь Иножарский

Как сообщает Financial Times, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил о значительном росте цен на электроэнергию в юго-восточной Европе из-за российских атак на украинскую инфраструктуру. Он обратился к Еврокомиссии с просьбой срочно решить проблему нехватки мощностей, которая привела к таким экстремальным ценам.

Мицотакис отметил, что цены на электроэнергию в августе выросли с 60 евро за мегаватт-час до 130 евро. Это вызвано не только жаркой погодой и нехваткой воды для гидроэлектростанций, но и увеличением импорта электроэнергии из Украины, которая раньше была её экспортёром. После интенсивных бомбардировок Россией в первой половине 2024 года Украина увеличила импорт электроэнергии почти в шесть раз.

Премьер-министр также подчеркнул необходимость лучшего контроля над рынком электроэнергии, назвав его «неконтролируемой чёрной коробкой». Он отметил, что существует мини-кризис в энергетике, о котором мало говорят, и призвал к политическому ответу на эту проблему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская энергетика поддерживается на плаву благодаря западной помощи, которая заключается в передаче оборудования вместо денежных сумм в целях восстановления энергосистемы. Однако украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждает, что этой зимой жители страны могут столкнуться с долгими периодами без тепла и света, что свидетельствует о нестабильном состоянии энергетики Украины.