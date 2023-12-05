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Премьер Румынии заявил о ключевой роли в восстановлении Украины
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на встрече с Энтони Блинкеном заявил о важности Румынии в восстановлении Украины
Румыния может сыграть ключевую роль в восстановлении Украины после конфликта, заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Румыния располагает такими главными козырями, как безопасность, (географическая) близость (к Украине), морские, речные, железно- и автодорожные пути сообщения – это те возможности, которые могут представлять интерес для американских компаний, которые захотят участвовать в реконструкции Украины», – цитирует ТАСС сообщение румынского правительства.
По словам Чолаку, Румыния хочет «выявить наилучшие пути» для «углубления и развития двусторонних отношений (с США)», считает «стратегическое партнерство с США» и процесс присоединения Румынии к Организации экономического сотрудничества и развития «важными элементами», заинтересована в «создании надежных цепочек снабжения путем привлечения американских инвестиций».
В свою очередь Блинкен заявил, что США «признательны Румынии за помощь, оказанную Украине, и сотрудничество на Черном море».
Ранее сообщалось, что в Закарпатской области Украины, которая граничит с Румынией, ввели поголовную проверку документов для отлова уклонистов.