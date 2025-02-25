Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.4 комментария
Песков прокомментировал извинения Вучича за случайное принятие резолюции в ООН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил оперативную реакцию президента Сербии Александра Вучича на случайное принятие антироссийской резолюции в ООН, заявив, что Россия понимает это как техническую ошибку.
Песков подчеркнул, что Москва восприняла это происшествие как техническую ошибку, которая может случиться, передает ТАСС.
Он добавил, что такие технические ошибки иногда происходят и что оперативная реакция главы Сербии на сложившуюся ситуацию импонирует России.
Кремль отметил, что подобные действия со стороны сербского лидера укрепляют взаимоотношения между двумя странами и демонстрируют его стремление к поддержанию дружеских связей с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.
После этого президент Сербии Александр Вучич извинился за поддержку в ООН антироссийского проекта резолюции по конфликту на Украине. Глава республики пояснил, что Сербия «совершила ошибку», а он сам «был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать».
Спикер МИД России Мария Захарова на сербском языке прокомментировала голосование Сербии в ООН.