  • Новость часаЭксперт объяснил, зачем Путин предложил США сотрудничество по ресурсам Донбасса
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    Отношениям США с Россией сулят откат к периоду до Горбачева
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    Россиян предупредили о новых дорожных знаках
    ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины
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    Путин предложил США совместное производство алюминия в России
    Россия и Китай поддержали в СБ ООН резолюцию США по Украине
    ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Для успеха мирных переговоров по Украине Трампу придется решить ряд задач

    Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Илон Маск и слезы либеральных крокодилов

    Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Германия снова разделилась на восток и запад

    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

    3 комментария
    25 февраля 2025, 13:14 • Новости дня

    Песков прокомментировал извинения Вучича за случайное принятие резолюции в ООН

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил оперативную реакцию президента Сербии Александра Вучича на случайное принятие антироссийской резолюции в ООН, заявив, что Россия понимает это как техническую ошибку.

    Песков подчеркнул, что Москва восприняла это происшествие как техническую ошибку, которая может случиться, передает ТАСС.

    Он добавил, что такие технические ошибки иногда происходят и что оперативная реакция главы Сербии на сложившуюся ситуацию импонирует России.

    Кремль отметил, что подобные действия со стороны сербского лидера укрепляют взаимоотношения между двумя странами и демонстрируют его стремление к поддержанию дружеских связей с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

    После этого президент Сербии Александр Вучич извинился за поддержку в ООН антироссийского проекта резолюции по конфликту на Украине. Глава республики пояснил, что Сербия «совершила ошибку», а он сам «был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать».

    Спикер МИД России Мария Захарова на сербском языке прокомментировала голосование Сербии в ООН.

    25 февраля 2025, 01:58 • Новости дня
    Захарова обратилась к сербам после «ошибки» Вучича в ООН

    Захарова обратилась к сербам на их родном языке после голосования в ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на сербском языке прокомментировала голосование Сербии в ООН, которое президент страны Александр Вучич назвал ошибочным.

    «Мы знаем, что сербский народ не предает нас. Мы читаем отклики ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Мы чувствуем любовь народа Сербии. Остальное - переживем. А победа будет за нами! Потому что неонацизм должен быть остановлен!», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее Вучич извинился за поддержку в ООН антироссийского проекта резолюции по конфликту на Украине. Глава республики пояснил, что Сербия «совершила ошибку», а он сам «был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

    При этом Совет безопасности ООН принял предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все предложенные поправки, включая антироссийские европейские и российские предложения.

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    24 февраля 2025, 15:32 • Новости дня
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский комик Михаил Галустян выразил удивление решением Евросоюза внести его в санкционный список, отметив, что он нес людям радость, а стал жертвой гонений.

    Галустян прокомментировал свое включение в санкционный список Евросоюза, передает «Газета.Ru». По его словам, это решение стало для него неожиданностью. Галустян заявил, что, вероятно, европейским политикам больше не на что опираться, если они начали преследовать актеров, комиков и людей культуры.

    Галустян отметил, что он и его коллеги несут радость и улыбки людям и не ожидали столкнуться с подобными мерами. «Нас много, нас Рать! Вы не сможете закрыть нас всех», – подчеркнул он. Комик также добавил, что европейским политикам следует больше заботиться о своих гражданах.

    Напомним, ЕС ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины». Под санкции также попали Национальный центр Россия и его гендиректор Наталья Виртуозова.

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    24 февраля 2025, 21:47 • Видео
    На выборах в Германии проиграли все

    В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

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    25 февраля 2025, 01:29 • Новости дня
    Сербия ошибочно проголосовала за резолюцию ООН по Украине

    Вучич объяснил ошибочное голосование Сербии за западную резолюцию в ООН

    Сербия ошибочно проголосовала за резолюцию ООН по Украине
    @ Georg Wendt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сербия по ошибке поддержала западную резолюцию ООН по Украине, заявил президент Александр Вучич, извинившись перед гражданами Сербии за допущенную ошибку.

    Как передает РИА «Новости», президент Сербии Александр Вучич сообщил в эфире TV Happy, что делегация Сербии в Генассамблее ООН ошибочно проголосовала за западную резолюцию по Украине. По словам Вучича, голосование должно было закончиться воздержанием, но вместо этого голос был отдан в поддержку резолюции.

    «Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность. Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», – заявил сербский лидер. Вучич пояснил, что  «вероятно, был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать».

    Он добавил, что объяснение делегации заключалось в поддержке территориальной целостности Украины, что соответствовало сербской позиции. Принятая резолюция требует от России вывести вооруженные силы с Украины и прекратить боевые действия, но не осуждает действия Украины в отношении России.

    Документ, поддержанный западными странами, не содержит упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Все страны Западных Балкан, кроме Северной Македонии, поддержали резолюцию. Президент Хорватии Зоран Миланович выразил недовольство поддержкой резолюции со стороны правительства без согласования с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

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    24 февраля 2025, 16:28 • Новости дня
    Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России
    Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России
    @ Katja Kreder/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России со времени начала конфликта на Украине, добавив в список 170 новых позиций, включая 67 физических лиц и 40 судов.

    Новый пакет санкций затрагивает российские банки, «теневой флот» и китайские компании, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер в ходе выступления перед западными лидерами и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «Сегодня мы объявляем крупнейший пакет санкций Великобритании с первых дней войны. Он охватывает от российского теневого флота до компаний в Китае и в других странах, которые посылают военные компоненты», – заявил Стармер.

    Кроме того, британский премьер-министр отметил, что в понедельник обсудит с лидерами Группы семи дополнительные санкции. Они включают новый потолок цен на российскую нефть и рестрикции в отношении «нефтяных гигантов и банков».

    Согласно документам, среди новых лиц, попавших под санкции, значатся замглавы МЧС РФ Денис Попов, гендиректор телеканала «Царьград» Наталья Тюрина, руководитель Главного центра специальной связи Иван Гайченя, директор Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов и основатель S7 Group Владислав Филев.

    Санкции также касаются компаний из стран Центральной Азии, Турции, Таиланда, Индии и Китая за поставки электроники в Россию. Кроме того, ограничения введены против замкомандующего ВВС Белоруссии Анатолия Булавко.

    Напомним, ранее ЕС ввел санкции против российских банков «Точка» и «Ак Барс», Национального центра «Россия» и его гендиректора Виртуозовой, а также против 74 судов «теневого флота» России.

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    24 февраля 2025, 19:24 • Новости дня
    Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени
    Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени
    @ Craig Ruttle/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, подчеркнув катастрофические потери украинской армии и роль конфликта как прокси-войны НАТО против России.

    Небензя с трибуны ГА ООН отметил, что Украина превратилась в частную военную компанию, воюющую за интересы Запада, а конфликт перерос в классическую прокси-войну России со странами НАТО. По его словам, украинская армия несет катастрофические потери, и это делает капитуляцию неизбежной, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Небензя уточнил, что администрация президента США, придя к власти, увидела «настоящее лицо» Владимира Зеленского. Он добавил, что Зеленский не заинтересован в установлении мира, так как стремится удержаться на посту президента, опасаясь выборов, которые, как считает Небензя, он не сможет выиграть.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия на Украине только при достижении устраивающего ее результата в переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры России и США по раздражителям в отношениях являются началом разговора на экспертном уровне, о чем договорились в Эр-Рияде. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что переговоры по двусторонним отношениям между Россией и США пройдут в конце следующей недели на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств.

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    24 февраля 2025, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты

    Политолог Трухачев: Нападение на консульство России в Марселе похоже на самодеятельность украинских активистов

    Эксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    За взрывами на территории российского диппредставительства в Марселе могут стоять проукраинские активисты. Стоит ожидать, что расследование дела Париж спустит на тормозах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее на территорию консульства России в Марселе бросили три взрывных устройства. В МИД указали на сходство инцидента с терактом.

    «В последние годы участились случаи нападений и вандализма в отношении российских загранучреждений. Так, в марте 2022 года грузовик с разгона снес ворота посольства России в Дублине», – напомнил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    В том же 2022 году в Нидерландах несколько человек забросали пиротехникой здание консульского отдела. В 2023 году в здание Российского центра науки и культуры в Никосии бросили «коктейли Молотова», после чего оно загорелось. В 2024 году неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью территорию посольства России в Вильнюсе.

    Теперь аналогичный инцидент произошел в Марселе, который считается «одной из криминальных столиц Европы», добавил собеседник. «Там проживает большое число эмигрантов. Это является одной из причин роста преступности в данном французском городе», – указал Трухачев.

    По его мнению, организаторами взрывов на территории диппредставительства в Марселе могли быть проукраинские активисты. «Произошедшее больше похоже на самодеятельность. СБУ и ГУР – при всей агрессивности представителей этих ведомств – используют несколько иные методы», – рассуждает эксперт.

    Как полагает собеседник, Париж вряд ли даст адекватную оценку инциденту. «Расследование дела, скорее всего, спустят на тормозах. Не стоит ожидать и очевидных политических последствий», – заключил Трухачев.

    В понедельник три неизвестных устройства были заброшены на территорию генконсульства России в Марселе. Как сообщил источник ТАСС, два из них взорвались, еще одно не сработало. Идет операция по его разминированию.

    Как уточняет BFMTV, персонал генконсульства находится в помещении и ждет обезвреживания устройства. Источник телеканала сообщал, что в учреждение были брошены две бутылки с зажигательной смесью, однако в полиции эту информацию позднее опровергли.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что произошедшее в Марселе имеет все признаки теракта. Она отметила, что Москва требует от Парижа «аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности» российского диппредставительства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул необходимость усиления охраны консульств России в недружественных странах. «Разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры с тем, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности», – приводит его слова «Интерфакс».

    Отметим, в середине февраля СВР предупредила, что киевские власти для срыва переговоров рассматривают вариант провести теракты против диппредставительств РФ в Европе, в частности в Германии, странах Балтии и Скандинавии.

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    24 февраля 2025, 14:10 • Новости дня
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас обвинила американскую администрацию в поддержке российской риторики в отношении Украины, пишет Bloomberg.

    Европейский союз выразил обеспокоенность тем, что администрация президента США Дональда Трампа «принимает российский нарратив в своей критике Украины», пишет Bloomberg.

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила об этом перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Она подчеркнула, что любое возможное мирное соглашение для остановки конфликта должно включать участие Украины и Европы, так как, по ее мнению, растут опасения, что они будут исключены из переговоров.

    Каллас отметила, что намерена посетить Вашингтон, чтобы встретиться с государственным секретарем Марко Рубио, поскольку европейские лидеры стремятся убедить администрацию США сохранить военную поддержку Киева. «Мы не можем говорить за президента Трампа, но эти заявления достаточно интересны, – сказала Каллас. – Если вы посмотрите на сообщения, приходящие из США, то станет ясно, что российский нарратив там очень сильно представлен».

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отказе от проведения выборов, назвав его «диктатором без выборов».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичных нападок на президента США, заявив, что они могут навредить главе Украины.

    Коментарии (9)
    24 февраля 2025, 17:26 • Новости дня
    Захарова заявила о неэффективности санкций ЕС против России

    Захарова: Санкции ЕС против России не работают, дела в Западной Европе все хуже

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции Евросоюза против России не приносят ожидаемого эффекта, а количество пакетов лишь увеличивается на фоне ухудшения ситуации в Западной Европе.

    Захарова в своем Telegram-канале выразила мнение о неэффективности санкций Евросоюза против России. Она отметила, что число санкционных пакетов увеличивается, в то время как ситуация в Западной Европе ухудшается. Захарова подчеркнула: «Раньше я думала, что эти пакеты они просто по глупости штампуют против России. Но санкции не работают, а пакетов все больше, при этом дела в Западной Европе все хуже».

    Напомним, Евросоюз ввел запрет на импорт сжиженного природного газа из России через терминалы, не подключенные к газораспределительной системе ЕС, в рамках 16-го пакета санкций. Кроме того, ЕС ввел новые санкции против Крыма и новых регионов России. Совет ЕС включил 74 судна в санкционный список из-за связей с «теневым флотом» России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый пакет санкций Евросоюза против России стал ожидаемым шагом, у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент.

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    24 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Захарова задала вопрос о здоровье премьер-министру Дании из-за слов об Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что «мир на Украине может быть опаснее войны», задав вопрос о здоровье и болезни.

    В своем Telegram-канале Захарова выразила недоумение по поводу высказывания датского премьера и задала риторический вопрос: «А здоровье опаснее болезни? – хотелось бы уточнить у Копенгагена».

    Ранее Дания выделила 7,5 млрд долларов Киеву, не имея собственных систем ПВО и ПРО, а посол России в Дании Владимир Барбин отмечал, что Москва не видит предпосылок для возобновления диалога с Копенгагеном по вопросам безопасности из-за ее поддержки киевского режима.

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    24 февраля 2025, 21:11 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении на консульство в Марселе
    Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении на консульство в Марселе
    @ REUTERS/Manon Cruz

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нападения на здание российского консульства в Марселе.

    Следствию предстоит дать правовую оценку действиям причастных лиц по статье 360 Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание за нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщается в Telegram-канале СК.

    Бастрыкин также поручил запросить у Министерства иностранных дел России необходимую информацию для проведения расследования.

    В российском МИД ранее заявили, что нападение на здание генерального консульства России в Марселе связано с нагнетаемой во Франции антироссийской истерией и атмосферой ненависти.

    Министерство иностранных дел Франции резко осудило нападение на генеральное консульство России в Марселе, где в понедельник утром произошли взрывы.

    Политолог Вадим Трухачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что на консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты.

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    25 февраля 2025, 04:47 • Новости дня
    Экс-глава предприятия в Москве арестован за крупное мошенничество

    Бывший директор протезно-ортопедического предприятия арестован за мошенничество с поставками роботизированных комплексов

    Tекст: Денис Тельманов

    Тверской суд Москвы арестовал Бидзина Хубутию, экс-директора протезно-ортопедического предприятия, по обвинению в мошенничестве с контрактом на поставку роботизированных комплексов на 685 тыс. евро.

    Как сообщает ТАСС, Тверской суд Москвы принял решение об аресте бывшего генерального директора московского протезно-ортопедического предприятия Бидзина Хубутии. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении контракта на поставку специализированных роботизированных комплексов.

    Согласно информации суда, Хубутия и его сообщники подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных в 2022 году на выполнение контракта. Контракт был заключен между московским предприятием и венгерской компанией Sendix comsulting kft на сумму 685 тыс. евро. Позже был подписан дополнительный договор с турецкой компанией, которой также были перечислены выделенные средства.

    Вместе с Хубутией арестован и второй фигурант дела, Ващенко, а их пособник Бобылин находится под домашним арестом. Обвинения предъявлены по статье 159 УК РФ, касающейся мошенничества в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве задержали гендиректора протезно-ортопедического предприятия и двух его сообщников по подозрению в мошенничестве на сумму 685 тыс. евро при исполнении контракта сообщает.

    В Москве также задержали преступников, которые обманули более ста человек на сумму свыше 10 млн рублей под предлогом трудоустройства в модельное агентство, требуя оплату за создание портфолио.

    Дорогомиловский суд Москвы продлил арест бывшему замминистра транспорта Алексей Семенову до 26 апреля, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере.

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    24 февраля 2025, 16:41 • Новости дня
    ЕС запретил импорт СПГ из России через неподключенные терминалы

    Евросоюз запретил импорт российского СПГ через терминалы без подключения к сети ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз ввел запрет на импорт сжиженного природного газа из России через терминалы, не подключенные к газораспределительной системе ЕС, в рамках 16-го пакета санкций.

    ЕС ввел ограничения на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России через терминалы, которые не подключены к общей газораспределительной системе Евросоюза. Эти меры стали частью 16-го пакета санкций, опубликованного в Официальном журнале Евросоюза, передает ТАСС.

    Согласно документу, запрет не распространяется на те государства-члены ЕС, которые не имеют подключения к общей газораспределительной сети. Им разрешается импортировать СПГ через терминалы других стран ЕС, если они подключены к системе.

    В постановлении также подчеркивается, что санкции включают запрет на продажу России технологий и услуг для реализации СПГ-проектов. Однако полный запрет на импорт СПГ из России в Европу не предусмотрен.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый пакет санкций Евросоюза против России стал ожидаемым шагом, у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент.

    Напомним, ЕС ввел новые санкции против Крыма и новых регионов России. Кроме того, совет ЕС включил 74 судна в санкционный список из-за связей с «теневым флотом» России.

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    24 февраля 2025, 16:53 • Новости дня
    МИД: Нападение на консульство в Марселе связано с антироссийской истерией во Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нападение на здание генерального консульства России в Марселе связано с нагнетаемой во Франции антироссийской истерией и атмосферой ненависти, заявили в российском МИД.

    В комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства, говорится, что российская сторона расценивает произошедшее как террористический акт.

    В связи со случившимся Россия требует от французских властей усиления мер безопасности для защиты генерального консульства в Марселе и других российских представительств в стране, добавила Захарова. Также Москва ожидает объективного расследования и привлечения виновных к ответственности.

    МИД России считает, что нападение является следствием антироссийской истерии, нагнетаемой во Франции при содействии местных СМИ. В ведомстве настаивают на том, чтобы вопросы безопасности российских учреждений во Франции стали приоритетными для французских властей в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях.

    Ранее министерство иностранных дел Франции резко осудило нападение на генеральное консульство России в Марселе, где в понедельник утром произошли взрывы.

    Политолог Вадим Трухачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что на консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты.

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    24 февраля 2025, 15:12 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против российских банков «Точка» и «Ак Барс»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 16-й пакет санкций Европейского союза попали 13 российских банков, включая «Точку», «Ак Барс» и «Синару».

    Среди 13 российских кредитных организаций, попавших под европейские санкции в рамках шестнадцатого пакета, оказались банки «Точка», «Ак Барс», «Синара» и «Уралсиб», передает ТАСС.

    В список санкций также включены Росэксимбанк, который является частью группы Российского экспертного центра, Национальный резервный банк, Примсоцбанк, ББР банк, Кузнецкбизнесбанк, Мирбизнесбанк и банк «Кубань кредит».

    Напомним, Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций, включив в него Национальный центр «Россия» и его гендиректора Наталью Виртуозову.

    ЕС также ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины».

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    24 февраля 2025, 15:55 • Новости дня
    Ректор РАНХиГС назвал санкции ЕС признанием работы над «Временем героев»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров заявил, что санкции Евросоюза, введенные в отношении академии, не повлияют на образовательный процесс.

    Комиссаров отметил, что все обязательства перед студентами, преподавателями и сотрудниками будут выполнены в полном объеме, передает ТАСС.

    Ректор подчеркнул, что считает введение санкций признанием работы, проделанной академией в рамках программы «Время героев». По его мнению, санкции выглядят как «агония, нежели осмысленное действие с ясной целью».

    Санкции были введены Советом ЕС в 16-м пакете рестрикций против России. В постановлении ЕС, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза», говорится, что РАНХиГС включен в черный список из-за реализации программы «Время героев».

    Программа «Время героев» была инициирована президентом России Владимиром Путиным для участников и ветеранов специальной военной операции. Она стартовала в марте 2024 года и реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж».

    Напомним, 13 российских банков, включая «Точку», «Ак Барс» и «Синару», попали в 16-й пакет санкций Европейского союза. Также ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора Виртуозовой.

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