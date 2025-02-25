Песков прокомментировал извинения Вучича за случайное принятие резолюции в ООН

Tекст: Александра Юдина

Песков подчеркнул, что Москва восприняла это происшествие как техническую ошибку, которая может случиться, передает ТАСС.

Он добавил, что такие технические ошибки иногда происходят и что оперативная реакция главы Сербии на сложившуюся ситуацию импонирует России.

Кремль отметил, что подобные действия со стороны сербского лидера укрепляют взаимоотношения между двумя странами и демонстрируют его стремление к поддержанию дружеских связей с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

После этого президент Сербии Александр Вучич извинился за поддержку в ООН антироссийского проекта резолюции по конфликту на Украине. Глава республики пояснил, что Сербия «совершила ошибку», а он сам «был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать».

Спикер МИД России Мария Захарова на сербском языке прокомментировала голосование Сербии в ООН.