Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.2 комментария
Сербия ошибочно проголосовала за резолюцию ООН по Украине
Вучич объяснил ошибочное голосование Сербии за западную резолюцию в ООН
Сербия по ошибке поддержала западную резолюцию ООН по Украине, заявил президент Александр Вучич, извинившись перед гражданами Сербии за допущенную ошибку.
Как передает РИА «Новости», президент Сербии Александр Вучич сообщил в эфире TV Happy, что делегация Сербии в Генассамблее ООН ошибочно проголосовала за западную резолюцию по Украине. По словам Вучича, голосование должно было закончиться воздержанием, но вместо этого голос был отдан в поддержку резолюции.
«Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность. Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», – заявил сербский лидер.
Он добавил, что объяснение делегации заключалось в поддержке территориальной целостности Украины, что соответствовало сербской позиции. Принятая резолюция требует от России вывести вооруженные силы с Украины и прекратить боевые действия, но не осуждает действия Украины в отношении России.
Документ, поддержанный западными странами, не содержит упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Все страны Западных Балкан, кроме Северной Македонии, поддержали резолюцию. Президент Хорватии Зоран Миланович выразил недовольство поддержкой резолюции со стороны правительства без согласования с ним.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.