Сербия ошибочно проголосовала за резолюцию ООН по Украине

Вучич объяснил ошибочное голосование Сербии за западную резолюцию в ООН

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», президент Сербии Александр Вучич сообщил в эфире TV Happy, что делегация Сербии в Генассамблее ООН ошибочно проголосовала за западную резолюцию по Украине. По словам Вучича, голосование должно было закончиться воздержанием, но вместо этого голос был отдан в поддержку резолюции.



«Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность. Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», – заявил сербский лидер.

Он добавил, что объяснение делегации заключалось в поддержке территориальной целостности Украины, что соответствовало сербской позиции. Принятая резолюция требует от России вывести вооруженные силы с Украины и прекратить боевые действия, но не осуждает действия Украины в отношении России.

Документ, поддержанный западными странами, не содержит упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Все страны Западных Балкан, кроме Северной Македонии, поддержали резолюцию. Президент Хорватии Зоран Миланович выразил недовольство поддержкой резолюции со стороны правительства без согласования с ним.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.