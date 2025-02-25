  • Новость часаРоссия, США и КНР подержали в СБ ООН резолюцию по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Остатки ВСУ в Курской области теряют связь с Украиной
    Опубликован механизм выплат Украиной Вашингтону 500 млрд долларов
    Эрдоган: Только вступление Турции в ЕС выведет Европу из тупика
    Повар объяснил, почему первый блин всегда комом
    Путин оценил возможность сохранения украинской государственности
    Макрон нашел «хорошие причины» для диалога Трампа и Путина
    Путин сравнил рейтинги Залужного и Зеленского
    Путин предложил совместный с США проект в Красноярском крае
    Сербия ошибочно проголосовала за резолюцию ООН по Украине
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Германия снова разделилась на восток и запад

    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Российский солдат усадил США за стол переговоров

    Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

    9 комментариев
    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

    11 комментариев
    25 февраля 2025, 01:29 • Новости дня

    Сербия ошибочно проголосовала за резолюцию ООН по Украине

    Вучич объяснил ошибочное голосование Сербии за западную резолюцию в ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Сербия по ошибке поддержала западную резолюцию ООН по Украине, заявил президент Александр Вучич, извинившись перед гражданами Сербии за допущенную ошибку.

    Как передает РИА «Новости», президент Сербии Александр Вучич сообщил в эфире TV Happy, что делегация Сербии в Генассамблее ООН ошибочно проголосовала за западную резолюцию по Украине. По словам Вучича, голосование должно было закончиться воздержанием, но вместо этого голос был отдан в поддержку резолюции.

    «Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность. Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», – заявил сербский лидер.

    Он добавил, что объяснение делегации заключалось в поддержке территориальной целостности Украины, что соответствовало сербской позиции. Принятая резолюция требует от России вывести вооруженные силы с Украины и прекратить боевые действия, но не осуждает действия Украины в отношении России.

    Документ, поддержанный западными странами, не содержит упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Все страны Западных Балкан, кроме Северной Македонии, поддержали резолюцию. Президент Хорватии Зоран Миланович выразил недовольство поддержкой резолюции со стороны правительства без согласования с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

    24 февраля 2025, 14:23 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора Виртуозовой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций, включив в него Национальный центр «Россия» и его гендиректора Наталью Виртуозову.

    ЕС объясняет свои действия тем, что Национальный центр «Россия» якобы поддерживает и проводит политику, которая «подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз объявил о введении 16-го пакета санкций против Крыма, Севастополя и новых российских регионов, запретив европейскому бизнесу предоставлять финансовые и другие услуги их администрациям и компаниям.

    Также Европейский союз добавил 74 морских судна в санкционный список, увеличив общее число подсанкционных судов до 153.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый пакет санкций стал ожидаемым шагом, а у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент.

    Коментарии (2)
    24 февраля 2025, 17:09 • Новости дня
    Верховная рада не поддержала продление полномочий Зеленского
    Верховная рада не поддержала продление полномочий Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховная рада Украины не поддержала постановление, которое призывало к продолжению полномочий президента Владимира Зеленского, так как не было набрано необходимого количества голосов.

    Рада провалила голосование за постановление, которое поддерживало продление полномочий Зеленского, передает РИА «Новости». Депутат Ярослав Железняк сообщил, что за документ проголосовали только 218 депутатов из необходимых 226.

    Он отметил, что в постановлении подчеркивалась необходимость Зеленскому продолжать исполнять президентские обязанности до вступления в должность новоизбранного главы государства. «Заявление Верховной рады о поддержке демократии на Украине провалилось», – подчеркнул он. Голосование происходило в присутствии еврокомиссаров.

    Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала Зеленского «маленьким диктатором». Президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов».

    Коментарии (10)
    24 февраля 2025, 21:47 • Видео
    На выборах в Германии проиграли все

    В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

    Коментарии (0)
    24 февраля 2025, 15:32 • Новости дня
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский комик Михаил Галустян выразил удивление решением Евросоюза внести его в санкционный список, отметив, что он нес людям радость, а стал жертвой гонений.

    Галустян прокомментировал свое включение в санкционный список Евросоюза, передает «Газета.Ru». По его словам, это решение стало для него неожиданностью. Галустян заявил, что, вероятно, европейским политикам больше не на что опираться, если они начали преследовать актеров, комиков и людей культуры.

    Галустян отметил, что он и его коллеги несут радость и улыбки людям и не ожидали столкнуться с подобными мерами. «Нас много, нас Рать! Вы не сможете закрыть нас всех», – подчеркнул он. Комик также добавил, что европейским политикам следует больше заботиться о своих гражданах.

    Напомним, ЕС ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины». Под санкции также попали Национальный центр Россия и его гендиректор Наталья Виртуозова.

    Коментарии (25)
    24 февраля 2025, 19:57 • Новости дня
    США, Израиль и Венгрия проголосовали против антироссийской резолюции ООН по Украине
    США, Израиль и Венгрия проголосовали против антироссийской резолюции ООН по Украине
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генассамблея ООН на голосовании в понедельник выбрала антироссийский проект резолюции по украинскому конфликту, подготовленный в Европе и в Киеве.

    За него проголосовали 93 страны, против высказались 18 стран, включая США, Израиль и Венгрию, передает ТАСС.

    При этом 65 государств не стали голосовать.

    Напомним, временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши призвала Украину снять с голосования проект антироссийской резолюции и голосовать за американский вариант. Постпред России при ООН Василий Небензя также призывал делегатов разных стран голосовать за представленный США проект документа.

    Коментарии (21)
    24 февраля 2025, 16:51 • Новости дня
    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой

    Американист Дробницкий спрогнозировал провал визитов Стармера и Макрона в США

    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой
    @ Toby Melville/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По результатам встреч премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с главой США Дональдом Трампом станет понятно, превратится ли конфликт Вашингтона с Европой в открытое противостояние, или пока остается в нынешнем подковерном виде, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее СМИ сообщили о планах Макрона и Стармера изменить позицию Трампа по Украине.

    «Судя по всему, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон везут американскому лидеру Дональду Трампу ряд предложений. Согласно первому, США в составе НАТО должны сохранить свой зонтик над Европой и частью Украины. По логике второго, гарантии безопасности Киеву должны разделить Вашингтон и Брюссель. Они намерены «расшить» жесткую позицию главы Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Не исключено также, что у Стармера уже есть несколько кандидатов вместо Зеленского, которые бы устроили обе стороны – и Вашингтон, и Брюссель. И он хочет предложить их Трампу. Но Трамп собьет с них пафос и низведет все до уровня хозяйствующих субъектов вопросом о том, где деньги», – спрогнозировал он.

    «Более того, новый глава Белого дома воспринимает Стармера как врага, в том числе из-за близких отношений Лейбористской партии с демократами, а конкретно – с кланом Клинтонов», – детализировал политолог.

    «Так что, скорее всего, они ни о чем не договорятся. Оба визита могут закончиться вообще без последующих совместных пресс-конференций. Но по результатам встреч мы узнаем, превратится ли конфликт Трампа с Европой в открытое противостояние или останется в нынешнем подковерном виде», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились скоординировать действия в попытке повлиять на план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. По их словам, сейчас для глобальной безопасности настал «критический момент».

    Как пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники, каждый из них попытается убедить Трампа не вести двусторонние мирные переговоры с Москвой в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем. Макрон проведет переговоры с главой Белого дома в понедельник. Перед поездкой он заявил, что Европа собирается «обеспечить справедливый и длительный мир на Украине».

    Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне в четверг. Он может предложить Трампу план размещения «миротворцев» из Британии и Франции на Украине для защиты инфраструктуры.

    Коментарии (4)
    24 февраля 2025, 20:26 • Новости дня
    Опубликован механизм выплат Украиной Вашингтону 500 млрд долларов

    Опубликован проект соглашения Украины и США по месторождениям

    Опубликован механизм выплат Украиной Вашингтону 500 млрд долларов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Фонд восстановления Украины, который планируется наполнить на 500 млрд долларов, предполагает, что Киев будет перечислять в него 50% от доходов от природных ресурсов и инфраструктуры до достижения этой суммы, согласно проекту соглашения с США.

    В понедельник был обнародован проект двустороннего соглашения между США и Украиной о создании фонда восстановления Украины. Согласно документу, фонд должен достичь величины в 500 млрд долларов. Для достижения этой цели Украина будет обязана направлять в фонд 50% своих доходов от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, передает РИА «Новости».

    Соглашение также предусматривает, что Украина внесет в фонд сумму, вдвое превышающую объем средств, выделенных США после заключения соглашения. Документ подтверждает, что фонд будет функционировать как коммерческая структура под управлением министерства финансов, министерства торговли и офиса вице-президента США. Контрольные механизмы должны исключить нарушение санкционных режимов и других ограничительных мер.

    Соглашение станет частью долгосрочных мирных договоренностей и будет направлено на привлечение частных инвестиций в восстановление украинской экономики. Ожидается, что фонд ускорит реконструкцию и обеспечит защиту американских экономических интересов в Украине.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США не собираются брать под контроль физические активы Украины и не намерены «обременять ее новым долгом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности. В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.

    Коментарии (12)
    24 февраля 2025, 16:35 • Новости дня
    Турция высказала свою позицию по вступлению Украины в НАТО

    Фидан: Турция не против членства Украины в НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Турецкая сторона не возражает против того, чтобы киевский режим присоединился к Североатлантическому альянсу, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    «Ну, мы не против, если они (Украина. – Прим. ВЗГЛЯД) хотят быть членами НАТО», – сказал Фидан Bloomberg TV, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что подобную позицию поддерживает президент Турции Тайип Эрдоган.

    Ранее сам Эрдоган заявлял, что Анкара готова принять у себя мирные переговоры по Украине.

    Коментарии (16)
    24 февраля 2025, 14:52 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о смерти в зоне СВО комбата «Ахмата» с позывным «Шустрый»

    Tекст: Вера Басилая

    Командир батальона спецназа «Ахмат» Зелимхан Батукаев, известный как «Шустрый», скончался от кровоизлияния в мозг после трех суток без сна при выполнении боевой задачи, сообщил командир спецназа «Ахмат» Минобороны генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

    Алаудинов в своем Telegram-канале сообщил, что Батукаев находился без сна в течение трех суток, пытаясь выполнить важную боевую задачу, и это привело к его смерти.

    Алаудинов отметил, что «Шустрый» был одним из самых выдающихся командиров российской армии. Его батальон являлся самым результативным в спецназе «Ахмат» по количеству взятых в плен украинских военных и уничтоженных членов батальона «Айдар».

    Командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что вчера Батукаев героически ушел из жизни на рабочем месте, выполняя свой долг перед Родиной и своей командой.

    Ранее Алаудинов сообщил, что в зоне СВО погиб воевавший в Донбассе командир отряда специального назначения «Ахмат» Евгений Писаренко.

    Коментарии (7)
    24 февраля 2025, 13:14 • Новости дня
    Лавров призвал к «железобетонной» договоренности о невступлении Украины в НАТО
    Лавров призвал к «железобетонной» договоренности о невступлении Украины в НАТО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия настаивает на формировании четкой договоренности о невступлении Украины в НАТО, подчеркнул глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой.

    На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости создания «железобетонной» договоренности о невступлении Украины в НАТО, сообщает ТАСС.

    Лавров отметил, что уважение к политическим реалиям, включая территориальные, является обязательным и должно сопровождаться категорическим отказом от вступления Украины в альянс.

    Министр подчеркнул важность публичных заявлений президента США, который неоднократно называл попытки втянуть Украину в НАТО ошибкой. Лавров подчеркнул, что если бы Трамп оставался президентом, он никогда бы не допустил преобладания этой линии, что, по его словам, помогло бы избежать нынешнего кризиса.

    Лавров выразил свою поддержку позиции новой американской администрации, заявив, что подобные заявления способствуют мирному решению текущих геополитических напряжений. По словам Лаврова, принятие четкой договоренности позволит стабилизировать ситуацию и установить долгосрочный мир в регионе.

    Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    Коментарии (47)
    24 февраля 2025, 21:54 • Новости дня
    Макрон объяснил невозможность изъятия замороженных активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским президентом.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что забрать замороженные активы России невозможно, так как это противоречит международному праву. Это заявление он сделал в ходе встречи с американским президентом, передает РИА «Новости».

    Макрон добавил, что вопрос замороженных российских активов должен быть включен в повестку мирных переговоров по Украине.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа собирается обеспечить справедливый и длительный мир на Украине.

    Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

    Международный депозитарий Euroclear планирует перевести около 2 млрд евро из замороженных российских активов в европейский фонд поддержки Украины в марте 2025 года.

    Коментарии (2)
    24 февраля 2025, 15:10 • Новости дня
    Зеленский признал невозможность «построить НАТО на Украине»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности самостоятельного создания аналога НАТО в стране.

    Зеленский признался, что страна не в состоянии самостоятельно построить аналог НАТО, передает канал «360». Он сделал это заявление на саммите Support Ukraine, который транслировался на CNBC-TV18.

    Зеленский отметил, что если НАТО не примет Украину в свои ряды, у страны останется только один выход – пытаться построить альянс самостоятельно. Однако он подчеркнул, что у Украины нет ресурсов для обеспечения необходимого финансирования, контингентов и оборонного производства, чтобы достичь уровня, который обеспечит гарантированный мир.

    «Сможем ли мы сделать это сами? Нет», – заявил Зеленский.

    Кроме того, он выразил надежду на то, что в этом году может быть достигнут надежный мир. Он также призвал к освобождению пленных путем обмена «всех на всех».

    Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    Коментарии (5)
    24 февраля 2025, 13:42 • Новости дня
    Кремль анонсировал переговоры России и США по «раздражителям»

    Песков сообщил о подготовке диалога между Россией и США по дипломатическим вопросам

    Кремль анонсировал переговоры России и США по «раздражителям»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры России и США по раздражителям в отношениях являются началом разговора на экспертном уровне, о чем договорились в Эр-Рияде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков отметил, что целью этих консультаций будет разблокировка работы дипломатических представительств России и США, передает ТАСС.

    Песков также пояснил, что все детали, касающиеся места и времени проведения переговоров, будут предоставлены Министерством иностранных дел России. Он подчеркнул, что конкретная информация и дальнейшие шаги будут сообщаться через МИД.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия на Украине только при достижении устраивающего ее результата в переговорах.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что переговоры по двусторонним отношениям между Россией и США пройдут в конце следующей недели на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств.

    Коментарии (3)
    24 февраля 2025, 18:55 • Новости дня
    США призвали Украину отозвать антироссийскую резолюцию в ООН
    США призвали Украину отозвать антироссийскую резолюцию в ООН
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Временный поверенный в делах Соединенных Штатов при ООН Дороти Ши призвала украинскую сторону снять с голосования проект антироссийской резолюции.

    «Мы не можем поддержать резолюцию Украины и призываем ее отозвать», – цитирует Ши РИА «Новости».

    Она отметила, что необходима резолюция, отмечающая приверженность всех членов ООН к прекращению боевых действий, и в проекте резолюции США есть это указание, а также есть призыв к установлению прочного мира между Россией и Украиной.

    «Именно это необходимо сейчас, и мы призываем все государства-члены, включая Украину и Россию, присоединиться к нам в этих усилиях», – приводит ее слова ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что США призвали поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

    Коментарии (0)
    24 февраля 2025, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты

    Политолог Трухачев: Нападение на консульство России в Марселе похоже на самодеятельность украинских активистов

    Эксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    За взрывами на территории российского диппредставительства в Марселе могут стоять проукраинские активисты. Стоит ожидать, что расследование дела Париж спустит на тормозах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее на территорию консульства России в Марселе бросили три взрывных устройства. В МИД указали на сходство инцидента с терактом.

    «В последние годы участились случаи нападений и вандализма в отношении российских загранучреждений. Так, в марте 2022 года грузовик с разгона снес ворота посольства России в Дублине», – напомнил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    В том же 2022 году в Нидерландах несколько человек забросали пиротехникой здание консульского отдела. В 2023 году в здание Российского центра науки и культуры в Никосии бросили «коктейли Молотова», после чего оно загорелось. В 2024 году неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью территорию посольства России в Вильнюсе.

    Теперь аналогичный инцидент произошел в Марселе, который считается «одной из криминальных столиц Европы», добавил собеседник. «Там проживает большое число эмигрантов. Это является одной из причин роста преступности в данном французском городе», – указал Трухачев.

    По его мнению, организаторами взрывов на территории диппредставительства в Марселе могли быть проукраинские активисты. «Произошедшее больше похоже на самодеятельность. СБУ и ГУР – при всей агрессивности представителей этих ведомств – используют несколько иные методы», – рассуждает эксперт.

    Как полагает собеседник, Париж вряд ли даст адекватную оценку инциденту. «Расследование дела, скорее всего, спустят на тормозах. Не стоит ожидать и очевидных политических последствий», – заключил Трухачев.

    В понедельник три неизвестных устройства были заброшены на территорию генконсульства России в Марселе. Как сообщил источник ТАСС, два из них взорвались, еще одно не сработало. Идет операция по его разминированию.

    Как уточняет BFMTV, персонал генконсульства находится в помещении и ждет обезвреживания устройства. Источник телеканала сообщал, что в учреждение были брошены две бутылки с зажигательной смесью, однако в полиции эту информацию позднее опровергли.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что произошедшее в Марселе имеет все признаки теракта. Она отметила, что Москва требует от Парижа «аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности» российского диппредставительства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул необходимость усиления охраны консульств России в недружественных странах. «Разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры с тем, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности», – приводит его слова «Интерфакс».

    Отметим, в середине февраля СВР предупредила, что киевские власти для срыва переговоров рассматривают вариант провести теракты против диппредставительств РФ в Европе, в частности в Германии, странах Балтии и Скандинавии.

    Коментарии (2)
    24 февраля 2025, 12:28 • Новости дня
    Лавров сказал, когда прекратятся боевые действия на Украине
    Лавров сказал, когда прекратятся боевые действия на Украине
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия на Украине только при достижении устраивающего ее результата в переговорах.

    Лавров сообщил на пресс-конференции в Анкаре, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, но прекратит боевые действия только тогда, когда будет достигнут результат, который устроит российскую сторону. Лавров подчеркнул, что Москва открыта к диалогу как с Украиной, так и с европейскими странами, и готова принять помощь от любых представителей, действующих в духе доброй воли для достижения мира, передает ТАСС.

    Лавров также сообщил, что состоявшиеся переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом были полезными. Он выразил уверенность, что эта встреча внесет значительный вклад в развитие многопланового сотрудничества между Россией и Турцией.

    «В целом, я считаю, контакт был очень полезен. Мы еще продолжим работать в Анкаре, и уверен, что эта встреча внесет полезный вклад в развитие многопланового сотрудничества между РФ и Турцией», – отметил Лавров на пресс-конференции.

    Ранее сообщалось, что Лавров в Анкаре начал встречу с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

    Коментарии (0)
    Главное
    США, Израиль и Венгрия проголосовали против антироссийской резолюции ООН
    Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени
    Литва начала демонтаж ЛЭП в сторону России
    Макрон объяснил невозможность изъятия замороженных активов России
    Канада ввела санкции против Познера
    Южная Корея отменила санкции на экспорт медтехники в Россию
    Опровергнуто введение штрафа за открывающуюся наружу дверь квартиры

    Западному автопрому подсказали путь возвращения в Россию

    Французский Renault не исключил возврата в Россию. По некоторым данным, о таком шаге задумываются и другие автопроизводители. В правительстве отметили, что одним из условий их возвращения будет признание новых границ страны. Однако это условие, судя по всему, будет не единственным. Подробности

    Перейти в раздел

    Урсула фон дер Ляйен не сможет превратить ЕС в четвертый рейх

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – один из немногих лидеров Запада, кто не только сохранил свой пост после трех лет противостояния с Россией, но и усилил личную власть. Теперь, как утверждают западные СМИ, она хочет получить еще больше власти и стать протопрезидентом ЕС. Но на сей раз Урсула должна проиграть. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО открыла новый этап в истории России и мира

    СВО изменила настроения в обществе и российской культуре, проверила на прочность национальную экономику и внесла существенные корректировки во внешнюю политику. Как отмечают эксперты, попытки Запада обрушить уровень жизни в России дали обратный эффект: население страны морально выросло и окрепло, а патриотизм стал новой и общепризнанной идеологией. Подробности

    Перейти в раздел

    «Демократическое» электричество ускорило разорение Прибалтики

    После того, как Латвия, Литва и Эстония покинули энергетическое кольцо, соединявшее их с Россией и Белоруссией, цены на электричество в Прибалтике выросли в несколько раз, а ряд крупных предприятий приостановили работу. «Демократическое электричество» из ЕС оказалось слишком дорогим, но обвинить во всем опять пытаются Москву. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

    • Насколько Зеленский диктатор

      Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............