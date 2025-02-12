В Сербии пообещали выполнить требования протестующих студентов

Брнабич: Сербия готова выполнить требования протестующих студентов без изменения закона об образовании

Tекст: Дарья Григоренко

Брнабич в эфире TV Happy отметила, что для выполнения четвертого требования протестующих, касающегося увеличения государственных выделений для факультетов, правительство готово действовать в течение 48 часов, если студенты укажут на невыполненные пункты, передает РИА «Новости».

Министр финансов Сербии Синиша Мали ранее подтвердил, что власти выделили дополнительные 12,01 млрд динаров для государственного образования. Эти средства пойдут на уменьшение оплаты обучения на 50%, покрытие материальных расходов и возможное повышение зарплат работников высшего образования. По его словам, порядок распределения средств будет обсуждаться с руководством факультетов и самими студентами.

Студенты начали протесты после обрушения на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибли 15 человек. На 15 февраля, в День государственности, запланировано крупное протестное собрание в Крагуеваце, часть протестующих отправилась туда пешком из города Ниш.

Напомним, в начале февраля сербские студенты заблокировали три моста в Нови-Саде в знак протеста после трагедии на вокзале, к акциям присоединились аграрии и байкеры.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о причастности западных стран к организации цветной революции через студентов. На фоне протестов премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил о решении уйти в отставку, указав на личные причины и сложившуюся политическую ситуацию в стране.