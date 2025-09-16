Жители США заявили о «сломанном обществе»

Опрос Ipsos: Большинство жителей США считают, что американское общество «сломано»

Tекст: Мария Иванова

Большинство жителей США считают, что американское общество переживает кризис и стало менее терпимым к разным точкам зрения, передает РИА «Новости».

Согласно опросу, проведенному агентством Reuters совместно с Ipsos, 71% респондентов согласились с утверждением, что «американское общество сломано». Почти восемь из десяти опрошенных отметили, что за последние два десятилетия люди стали менее толерантны к чужому мнению.

Кроме того, 63% считают, что жесткая риторика в политических дискуссиях способствует росту политического насилия. Еще 31% респондентов заявили, что эта риторика лишь слабо влияет на уровень насилия.

Также 66% опрошенных признались, что опасаются возможных актов насилия против своих соседей по политическим мотивам. Опрос проходил онлайн среди 1037 взрослых американцев в течение трех дней после убийства активиста Чарли Кирка, погрешность составляет около трех процентных пунктов.

Консервативный политик и сторонник Дональда Трампа Чарли Кирк был смертельно ранен на мероприятии в Университете долины Юта. Он выступал против поддержки Украины и называл Владимира Зеленского «марионеткой ЦРУ», а Крым, по его словам, «всегда был частью России».

Это не первый случай нападений на политиков, выступающих против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал пытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также были совершены две попытки покушения на Дональда Трампа, ранее ставившего под сомнение поддержку Украины. Как отмечает телеканал CNN, Чарли Кирк сыграл важную роль в мобилизации молодежи на выборах, что помогло победить Трампу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Малек Дудаков отметил, что убийство Кирка демонстрирует раскол и поляризацию в США.

Ранее опрос Gallup показал, что 79% американцев считают иммиграцию благом для страны.

Между тем количество жителей Калифорнии, готовых поддержать выход штата из состава США, достигло исторического максимума.