Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.7 комментариев
Число сторонников отделения Калифорнии от США достигло рекорда
Согласно исследованию, количество жителей Калифорнии, готовых поддержать выход штата из состава США, достигло исторического максимума, пишет Newsweek.
Результаты опроса, проведенного компанией YouGov по заказу Института независимой Калифорнии (ICI), показали, что 44% опрошенных жителей Калифорнии высказались за «мирный и законный выход» штата из состава США посредством переговоров с федеральным правительством, сообщает Newsweek. Против выступили 54% респондентов, а погрешность опроса составляет 5,7%.
«Это рекордный результат в истории опросов по вопросу отделения», – заявил исполнительный директор ICI Койот Марин. Он подчеркнул, что ранее максимальный показатель поддержки независимости Калифорнии составлял 42%, согласно исследованию YouGov в июне 2021 года.
В опросе приняли участие 500 совершеннолетних жителей штата. ICI позиционирует себя как организацию, ставящую целью «просвещение общества относительно расширения самоуправления Калифорнии».
В 2022 году в Техасе потребовали провести референдум для выхода из США.