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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения двусторонних отношений.
Белорусский лидер начал рабочий визит в Пекин, сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе политика.
Центральным событием поездки стали переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений», – заявил Лукашенко во время разговора, комментируя глобальное сотрудничество двух государств.
Китайский лидер подчеркнул, что партнерство Минска и Пекина достигло исторического максимума. Политики планируют продолжить общение за традиционным семейным обедом.
До этого Лукашенко около суток общался с президентом Владимиром Путиным.