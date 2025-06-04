Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и игнорировать острые вопросы.28 комментариев
Си Цзиньпин заявил, что КНР и Белоруссия не подчиняются диктату
Во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай и Белоруссия придерживаются независимой позиции на мировой арене и совместно выступают за справедливость.
По информации агентства, Си Цзиньпин выразил уверенность, что под руководством Лукашенко Белоруссия добьется новых успехов в государственном строительстве, передает БелТА.
Китайский лидер также отметил, что между Китаем и Белоруссией укрепляется традиционная дружба и взаимное доверие.
Си Цзиньпин сообщил, что обе страны не подчиняются диктату и политике травли со стороны других государств, а также вместе отстаивают международную справедливость и равенство.
Белорусский президент получил поздравления от главы КНР по случаю переизбрания на пост главы государства.
Также Си Цзиньпин пригласил президента Белоруссии на саммит Шанхайской организации сотрудничества и парад в Пекине, которые состоятся в конце августа – начале сентября.
Ранее китайский лидер Си Цзиньпин осудил политику запугивания и указал на отсутствие победителей в торговых и тарифных войнах.