Си Цзиньпин назвал запугивание причиной международной изоляции

Си Цзиньпин заявил об опасности тарифных и торговых войн

Tекст: Мария Иванова

Си Цзиньпин выступил на церемонии открытия 4-й министерской встречи Форума Китай-Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна в Пекине, передает РИА «Новости».

«В тарифных и торговых войнах нет победителей, а запугивание может привести лишь к собственной изоляции», – заявил председатель КНР. Он отметил, что в текущей геополитической ситуации перемены в мире происходят стремительно, многие риски накладываются друг на друга.

Си Цзиньпин подчеркнул важность коллективных усилий для сохранения мира и стабильности. По его словам, только сплоченность и сотрудничество между странами могут обеспечить глобальное развитие и процветание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Китай по итогам двухдневных переговоров в Женеве достигли соглашения о взаимном снижении пошлин на товары до 10%. Пекин и Вашингтон договорились о взаимной отмене большей части дополнительных тарифов и временной приостановке части оставшихся пошлин.

Кроме того во вторник стало известно, что тарифы на почтовые отправления из Китая в США будут снижены более чем вдвое – до 54%.