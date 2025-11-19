Прокурор запросил шесть лет колонии для экс-главы «дочки» «Роснано»

Прокурор запросил 6 лет колонии для экс-главы «дочки» «Роснано» за махинации

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывшему гендиректору дочерней компании «Роснано», компании «Элвис-неотек» Александру Ракутину и экс-инвестиционному директору этой же организации Наилю Губаеву грозит реальный срок за мошенничество на 25 млн рублей, сообщает ТАСС. Прокурор попросил суд приговорить Губаева к 12 годам, а Ракутина к 6 годам колонии общего режима.

Также прокурор выступил с инициативой оштрафовать Губаева на 1 млн рублей, Ракутина – на 700 тыс. рублей. Обвиняемым вменяют мошенничество в особо крупном размере при реализации проектов в рамках деятельности «дочки» «Роснано». Решение о мере наказания вынесет Зеленоградский суд Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура направила в суд дело о растрате 7,5 млрд рублей в «Роснано».

Ранее правоохранительные органы объявили в розыск бывшего заместителя председателя правления компании Юрия Удальцова из-за этого дела.

