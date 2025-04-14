Депутат предложил сократить женщинам рабочий день на час ради личной жизни

Депутат Госдумы Антропенко предложил сократить рабочий день женщин ради личной жизни

Tекст: Ирма Каплан

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить рабочий день женщин на один час, чтобы они могли выделить больше времени на семью и личную жизнь, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в стране актуален вопрос повышения демографии, а молодые женщины порой так заняты работой, что времени на выстраивание личной жизни не остается.

«Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы», – заявил Антропенко.

Он добавил, что родители часто стараются обеспечить детям всестороннее развитие, что приводит к дополнительной нагрузке на женщин – им приходится сопровождать детей на дополнительные занятия в секции и кружки сразу после работы, а когда женщина работает допоздна – это еще сложнее.

«Сложно успеть, выходя с работы в 18.00, сопроводить детей до кружков, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше», – объяснил парламентарий.

Антропенко отметил, что даже женщинам без семьи и детей необходим лишний свободный час, так как представительницы прекрасного пола тратят больше времени на то, чтобы собраться на работу, чем мужчины.

Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, в Госдуме разработали законопроект о сокращении рабочей недели на один час для повышения качества жизни работников.