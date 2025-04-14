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    Игорь Караулов Игорь Караулов «Долгое государство» стало мировой тенденцией

    Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учётом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто победит в «войне» Америки и Европы

    С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

    2 комментария
    Игорь Гарнов Игорь Гарнов Как ПВО защищает Россию

    На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

    3 комментария
    14 апреля 2025, 10:03 • Новости дня

    Депутат предложил сократить женщинам рабочий день на час ради личной жизни

    Депутат Госдумы Антропенко предложил сократить рабочий день женщин ради личной жизни

    Tекст: Ирма Каплан

    Депутат Госдумы Игорь Антропенко выступил с инициативой сократить на один час рабочий день для женщин с сохранением заработной платы, чтобы они могли больше времени уделять личной жизни и семье.

    Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить рабочий день женщин на один час, чтобы они могли выделить больше времени на семью и личную жизнь, передает РИА Новости.

    Он напомнил, что в стране актуален вопрос повышения демографии, а молодые женщины порой так заняты работой, что времени на выстраивание личной жизни не остается.

    «Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы», – заявил Антропенко.

    Он добавил, что родители часто стараются обеспечить детям всестороннее развитие, что приводит к дополнительной нагрузке на женщин – им приходится сопровождать детей на дополнительные занятия в секции и кружки сразу после работы, а когда женщина работает допоздна – это еще сложнее.

    «Сложно успеть, выходя с работы в 18.00, сопроводить детей до кружков, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше», – объяснил парламентарий.

    Антропенко отметил, что даже женщинам без семьи и детей необходим лишний свободный час, так как представительницы прекрасного пола тратят больше времени на то, чтобы собраться на работу, чем мужчины.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, в Госдуме разработали законопроект о сокращении рабочей недели на один час для повышения качества жизни работников.

    11 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями

    «Техкрим» запустил серийное производство патронов «Тандем» с двумя пулями

    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями
    @ techcrim.ru

    Tекст: Ирма Каплан

    Ижевское предприятие «Техкрим» запустило серийное производство патронов «Тандем», которые повышают плотность огня за счет двух пуль в одном патроне.

    Ижевское предприятие «Техкрим» запустило серийное производство новых патронов калибра 7,62х54R, которые получили название «Тандем». Они оснащены двумя пулями, что позволяет увеличить плотность огня.

    «Патроны предназначены для стрельбы из любого стрелкового оружия калибра 7,62х54R с целью увеличения плотности огня за счет большего количества поражающих элементов на дистанции до 250 м при стрельбе по боковым целям и до 350 м при стрельбе по угонным или встречным целям», – сказано в описании патрона.

    Кроме того, при средней массе в 26-28 г пули имеют биметаллическую оболочку и стальной, неупрочненный сердечник. Стальная гильза плакирована медью (биметалл), что повышает эффективность изделия при работе в различных условиях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пенсионер из Татарстана Евгений Севен разработал видеоприцел «Чернобог», позволяющий вести прицельный огонь из-за укрытия благодаря передаче изображения на нашлемный монитор.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему беспилотники сильнее боевых лазеров.

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    13 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Названо число сдавшихся в плен в Курской области украинских военных

    Свыше 500 украинских военных сдались в плен в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 500 украинских военнослужащих, включая колумбийского наемника по имени Пабло Пуэртес, сдались в плен российским военным в Курской области.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, был случай, когда целое подразделение ВСУ получило приказ на штурм российских позиций, но решило сдаться в плен.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа пощадить окруженные подразделения ВСУ в Курской области заявил, что в случае сложения оружия и сдачи в плен украинских военных в этом регионе им будет гарантирована жизнь.

    Глава государства предложил классифицировать пленных в Курской области как террористов, подчеркнув, что подход к ним должен соответствовать российским законам.

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    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    13 апреля 2025, 22:48 • Новости дня
    В торговом центре в Москве упал лифт

    Tекст: Денис Тельманов

    Лифт в столичном торговом центре рухнул с минус первого на минус второй этаж, в результате чего пострадала женщина, находившаяся внутри кабинета лифта.

    Как передает РИА «Новости», в торговом центре на Каховской улице в Москве произошел инцидент с лифтом. Лифт упал с минус первого этажа на минус второй, и в результате этого происшествия пострадала женщина.

    Эта женщина находилась в лифтовой кабине в момент падения. После инцидента ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Подробности ее состояния не разглашаются.

    По данным прокуратуры, установление всех обстоятельств происшествия и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре. Ведомство предпринимает все необходимые меры для выяснения причин инцидента и привлечения к ответственности виновных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения лифта с уровня второго этажа в переходе возле МЦД на востоке Москвы две женщины получили травмы. В жилом доме на улице Есенина в Петербурге упал лифт, в котором находился 12-летний мальчик; ребенок не пострадал.

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    11 апреля 2025, 11:40 • Новости дня
    Лавров заявил о понимании Трампом ненависти Зеленского к русским
    Лавров заявил о понимании Трампом ненависти Зеленского к русским
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа осознает ненависть Владимира Зеленского к русским.

    Лавров отметил, что Зеленский в одном из интервью выразил негативное отношение ко всем русским, подчеркнув, что «их всех ненавидит», передает ТАСС.

    Глава МИД подчеркнул, что даже гипотетическая передача территорий таким образом невозможна.

    По его словам, администрация Трампа не раз публично высказывала мнение, что Зеленскому придется смириться с потерей территорий.

    Лавров также отметил, что подобные высказывания со стороны Зеленского подрывают возможность мирных переговоров и компромисса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта. В январе он сказал, что «искренне презирает» россиян. При этом в марте Зеленский, говоря о гибели людей в ходе конфликта на Украине, заявил, что ему «всех жалко».

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    12 апреля 2025, 10:53 • Новости дня
    Российские погранслужбы дважды не пустили украинца из-за контактов в телефоне
    Российские погранслужбы дважды не пустили украинца из-за контактов в телефоне
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские пограничники в аэропорту «Шереметьево» дважды отказали украинцу во въезде из-за контактов с украинскими военными в телефоне, несмотря на его вид на жительство и семью в России.

    В международном аэропорту «Шереметьево» гражданину Украины дважды отказали во въезде в Россию, передает РИА «Новости».

    Причиной стали контакты, обнаруженные в его телефоне, среди которых номера сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР и МВД Украины. Заявление исходило из судебных материалов.

    Украинец, которому дважды было отказано во въезде с разницей в два месяца в 2024 году, пытался оспорить решение пограничников в суде.

    Из показаний пограничников следовало, что в телефоне заявителя были обнаружены не только контакты военных, но и подписки на проукраинские Telegram-каналы, направленные на дискредитацию российских ВС.

    В переписках, найденных в мессенджерах, обсуждались вопросы, касающиеся политики России и Украины, причем содержание этих диалогов было явно негативным в отношении России.

    Суд, рассмотрев все представленные доводы, пришел к выводу, что решение пограничников законно и обоснованно. Постановление вступило в силу в конце марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий гражданам Украины, находящимся в России без законных оснований, узаконить свое пребывание или покинуть страну до 10 сентября 2025 года.

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    11 апреля 2025, 14:21 • Новости дня
    Центр «Россия» подписал меморандумы о визуальном коде страны

    Tекст: Александра Юдина

    Национальный центр «Россия» подписал меморандумы с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка» для формирования единого визуального кода с акцентом на традиции и современные ценности.

    Национальный центр «Россия» подписал меморандумы о сотрудничестве с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка», с целью формирования единого подхода к визуальному коду страны, указано на сайте russia.ru.

    Первый меморандум с Клубом инвесторов Москвы направлен на создание архитектурного и градостроительного облика, который объединит традиционные и современные визуальные элементы России.

    Гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова и исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский подчеркнули, что меморандум позволит создать платформу для диалога с экспертным сообществом, чтобы разработать архитектурный код на основе российских ценностей.

    Второй меморандум с АО «Марка» сосредоточен на продвижении уникального визуального стиля через почтовые знаки и открытки.

    Председатель совета директоров АО «Марка» Дмитрий Панышев отметил, что они надеются на идеи от Национального центра для создания почтовых миниатюр и открыток с дополненной реальностью, которые будут отражать суверенитет и культурные традиции России.


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    13 апреля 2025, 03:20 • Новости дня
    МВД сообщило о новой схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мошенники, представляясь сотрудниками поликлиник, взламывали личные кабинеты на портале Госуслуг и использовали их в корыстных целях, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

    В ведомстве предупредили, что неизвестные звонят гражданам, представляясь работниками поликлиник, и предлагают пройти диспансеризацию, передает ТАСС. Для записи злоумышленники просят назвать код из СМС, который служит для входа в личный кабинет на портале Госуслуг.

    После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту и могут распоряжаться им в своих интересах. В МВД отмечают, что на этом аферисты не останавливаются. Пострадавшему может позвонить другой человек и заявить, что личный кабинет взломан. Он рекомендует связаться с поддержкой по поддельному номеру.

    Далее жертва, в панике осознав взлом, звонит в фальшивую техподдержку. Там советуют обратиться в Росфинмониторинг, якобы для спасения средств. Для этого просят заполнить заявление и приложить фото банковских карт, с которых затем производят списания.

    Ранее в Министерстве цифрового развития заявили о внедрении нового механизма защиты данных пользователей на портале «Госуслуги». Планируется ввести 72-часовое ограничение доступа к финансовой информации на «Госуслугах» при подозрениях на мошеннические действия.

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    14 апреля 2025, 00:19 • Новости дня
    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    The National Interest: Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, среди них системы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

    Как сообщает The National Interest, российские войска в последние несколько лет сосредоточены на создании и усовершенствовании методов, способных выводить из строя спутниковую систему Starlink. Эта система, по данным издания,предоставляет тактические преимущества пользователям. В частности, разработаны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» и «Тобол», которые нацелены на подрыв спутниковой связи и навигации.

    Система «Тобол» изначально была создана в качестве стационарной платформы РЭБ для защиты российских спутников от помех. Однако позже она была адаптирована для наступательных действий, направленных на подавление сигналов GPS и Starlink. «Тобол» может глушить сигналы как по нисходящей, так и по восходящей линии связи, и его дальность действия позволяет создавать электромагнитный щит, защищающий российские силы от спутникового наведения.

    «Тобол» может использоваться для нарушения синхронизации между спутниками Starlink и наземными терминалами, находящимися у ВСУ.

    Система «Калинка» способна не только обнаруживать и прерывать сигналы со спутников, но и нарушать военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников. Также она может помешать функционированию системы Starshield, разработанной SpaceX для вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России. Французская компания Eutelsat не сможет конкурировать со Starlink в обеспечении связи на Украине, но планирует создать европейскую альтернативу.

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    11 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о масштабной программе модернизации Военно-морского флота, включающей строительство новых кораблей и подводных лодок.

    Путин на совещании по стратегии развития ВМФ подчеркнул важность продолжающейся программы модернизации флота, сообщает Telegram-канал Кремля. По его словам, на российских верфях от Калининграда до Владивостока активно строятся надводные корабли и новые подводные ракетоносцы, включая новейшие проекты «Борей-А» и «Ясень-М». Путин отметил, что на эти цели выделяются значительные средства.

    Президент также сообщил, что за последние пять лет построено 49 кораблей различных классов. «За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 по 2024 год, по сегодняшний день введено в состав ВМФ четыре стратегические подводные лодки проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М"», – сказал Путин.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

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    11 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Лавров призвал Центральную Азию «перетерпеть» Каю Каллас
    Лавров призвал Центральную Азию «перетерпеть» Каю Каллас
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил центральноазиатским странам потерпеть в должности Каю Каллас, сравнив ее нахождение на посту с терпением ущерба от антироссийских санкций.

    Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Алма-Ате, посоветовал центральноазиатским странам терпеть главу дипломатии Евросоюза, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это будет легче, чем терпеть ущерб собственному народу из-за антироссийских санкций, к которым призвала Каллас.

    Лавров отметил, что государства Центральной Азии также страдают от санкций, введенных против России, и предложил им «перетерпеть» эту ситуацию.

    Ранее Каллас признала вред антироссийских санкций ЕС для Центральной Азии, подчеркнув, что необходимо строго следить за тем, чтобы эти санкции не обходились через данный регион.

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    11 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на новые корабли ВМФ
    Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на новые корабли ВМФ
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что в течение десятилетия на строительство новых кораблей для Военно-морского флота страны будет направлено 8,4 трлн рублей.

    На совещании по вопросам развития ВМФ Путин сообщил, что эти средства станут частью государственной программы вооружений, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Президент подчеркнул важность систематического и последовательного развития всех элементов ВМФ, включая надводные и подводные группы кораблей, морскую авиацию и береговые ракетно-артиллерийские войска. Также он отметил, что необходимо определить перспективные характеристики и сбалансировать состав флота, учитывая производственный потенциал.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

    Коментарии (15)
    11 апреля 2025, 15:29 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что от разговора не стоит ждать прорывов.

    Основной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине, сообщил представитель Кремля, передает ТАСС. По словам Пескова, встреча станет хорошей возможностью донести позицию Москвы до Трампа.

    Он добавил, что «встреча продлится столько, сколько потребуется президенту Путину». От встречи Путина и Уиткоффа не стоит ждать прорывов, это продолжение дипломатической работы РФ и США, заявил Песков.

    Ранее Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля также сообщил о работе Путина в Северной столице в пятницу.

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    11 апреля 2025, 19:25 • Новости дня
    Российские летчики заметили НЛО в небе над Владимиром
    Российские летчики заметили НЛО в небе над Владимиром
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пилоты самолета авиакомпании «Россия» во время рейса из Ижевска в Москву заметили в небе неопознанный летающий объект, сообщают СМИ.

    В четверг пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Ижевска в Москву. Когда лайнер находился примерно в 60 километрах юго-восточнее Владимира, экипаж доложил о наблюдении неопознанного летающего объекта, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident.

    Объект представлял собой белый шар-зонд и находился слева по курсу на удалении 20 км выше уровня полета. Информация о произошедшем была передана органам противовоздушной обороны. Несмотря на наблюдение НЛО, полет прошел в штатном режиме и на его безопасность это никак не повлияло.

    В феврале в аэропорту Турции приостановили полеты из-за светящегося НЛО.

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    11 апреля 2025, 17:30 • Новости дня
    Минюст внес экс-главу МИД России Козырева в реестр иноагентов
    Минюст внес экс-главу МИД России Козырева в реестр иноагентов
    @ Юрий Заритовский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России включило бывшего министра иностранных дел Андрея Козырева, критика Николая Эппле и журналистку Анну Кретникову в реестр иностранных агентов.

    В реестр также добавлены украинская журналистка Дарья Счастливая и общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции», передает РИА «Новости».

    Козырев был первым министром иностранных дел в истории России и занимал эту должность с октября 1990-го по январь 1996 года. Он начал свою работу на посту главы МИД РСФСР, но продолжил в российском правительстве после распада СССР.

    После окончания своей карьеры в российском правительстве Андрей Козырев уехал в США, где проживает с семьей с 2012 года. В настоящее время он живет в Майами.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о единогласной поддержке депутатами законов об усилении контроля за иностранными агентами.

    Напомним, Госдума одобрила законопроект, который позволяет признавать иноагентами лиц, содействующих выполнению решений международных организаций, направленных против России. Также Госдума приняла проект закона о заочных судах для лиц, совершивших преступления против России и находящихся за рубежом, по 20 видам преступлений. Кроме того, иноагентам будет запрещено заниматься образованием в России.

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    12 апреля 2025, 08:13 • Новости дня
    Россия сократила поставки СПГ в Европу на 3% в I квартале

    Tекст: Александра Юдина

    С начала 2025 года поставки российского сжиженного природного газа в Евросоюз уменьшились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на фоне снижения спроса и конкуренции с США и Норвегией, следует из данных аналитического центра Bruegel.

    В первом квартале 2025 года импорт российского сжиженного природного газа в Евросоюз сократился до 5,7 млрд кубометров, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, передает ТАСС.

    В марте 2025 года поставки российского СПГ снизились до 1,78 млрд кубометров, в то время как в феврале объем поставок составлял 1,86 млрд кубометров, а в марте предыдущего года – 2,15 млрд кубометров.

    Суммарные поставки российского газа в Евросоюз за первые три месяца 2025 года достигнут около 10 млрд кубометров.

    Эти показатели уступают объему газа, поставляемого США и Норвегией, которые в первом квартале текущего года экспортировали 18,4 млрд и 23,6 млрд кубометров соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в Европе за три года впервые снизились до 37%, Газпром сообщил о риске опустошения газовых хранилищ Европы, а цена газа в Европе в феврале выросла на пять процентов.

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      Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учётом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Кто победит в «войне» Америки и Европы

      С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

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    • Игорь Гарнов Игорь Гарнов
      Как ПВО защищает Россию

      На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

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    • Китай внезапно помог Трампу

      Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    • Новый раунд переговоров России и США

      В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

    • США приостановили экономическую войну

      Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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