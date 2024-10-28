Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
ЦБ России выявил 3,4 тыс. финансовых пирамид
ЦБ России выявил 3,4 тыс. финансовых пирамид за девять месяцев
Центробанк России за январь – сентябрь 2024 года обнаружил 3,4 тыс. субъектов с признаками финансовых пирамид, что более чем в полтора раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил Банк России.
Банк России сообщил, что большинство выявленных нарушителей работают через интернет, предлагая псевдоинвестиционные и финансовые услуги. Наибольший рост наблюдается среди псевдоброкеров и нелегальных форекс-дилеров, количество которых увеличилось на 78%. Кроме того, зафиксировано увеличение числа проектов с признаками нелегальных кредиторов на 1,5% по сравнению с предыдущим годом, передает ТАСС.
Также обнаружено более 1,3 тыс. нелегальных кредиторов и более 1,1 тыс. нелегальных участников рынка ценных бумаг.
Кроме того, Банк России ограничил доступ к 12 тыс. интернет-ресурсов, принадлежащих нелегальным участникам финансового рынка и субъектам с признаками финансовых пирамид.
В сообщении ЦБ говорится, что использование VPN и переход на неизвестные аккаунты в мессенджерах может привести к потерям сбережений.
Ранее ФСБ разоблачила в Москве инвесткомпанию, которая работала как финансовая пирамида.
До этого в Казани вынесли приговор обвиняемой по делу финансовой пирамиды Finiko Лилии Нуриевой.