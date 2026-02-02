Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?2 комментария
Каллас отказалась от слов о невозможности создания армии ЕС
Глава евродипломатии Кая Каллас на конференции по безопасности в Норвегии отказалась от своих слов о невозможности создания европейской армии, переложив ответственность за такие высказывания на генсека НАТО Марка Рютте.
В ходе обсуждения модератор задал Каллас вопрос о ее позиции по формированию общей армии Европы. В ответ дипломат заявила: «Это не я сказала, это был генеральный секретарь НАТО, который это сказал».
Позднее Каллас уточнила свою точку зрения, отметив, что если страна уже входит в НАТО, то создавать дополнительную отдельную армию, помимо уже существующей, нецелесообразно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас отвергла предложение создать Совет безопасности Европы.
Глава военного комитета НАТО выступил против создания единой европейской армии.
Евросоюз заявил о начале подготовки новой стратегии безопасности.