    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    29 января 2026, 14:54 • Новости дня

    Эксперт: Стармер в Китае не повторил ошибок лидеров ЕС

    Китаист Маслов: Стармер на встрече с Си Цзиньпином не повторил ошибок фон дер Ляйен и Макрона

    Эксперт: Стармер в Китае не повторил ошибок лидеров ЕС
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Кир Стармер на переговорах с Си Цзиньпином не повторил ошибок европейских коллег и сумел удержаться от обсуждения болезненных для Пекина вопросов. Тактика премьера Британии объясняется рядом причин, одна из которых связана с историческими событиями: Британская империя была главным автором опиумных войн в XIX веке, и в КНР это помнят, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Еще до Brexit Китай рассматривал Британию в качестве «входных ворот» в Европу. Однако после выхода Соединенного Королевства из ЕС китайские инвестиции в страну резко упали. Теперь Лондон пытается восстановить эти инвестиционные связи», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. Он напомнил, что Британия открыла несколько университетов на территории Китая и готовит там свои кадры.

    Кроме того, добавил собеседник, в Поднебесной работают сотни компаний с британским капиталом. «Для главы правительства Британии важно защитить их интересы», – указал эксперт, обратив внимание на то, что в последнее время активизировалась деятельность британско-китайского делового союза, который является основным проводником интересов бизнесов двух стран.

    Примечательно, что Кир Стармер в ходе визита пока не повторил ошибок Урсулы фон дер Ляйен и Эммануэля Макрона: он сумел удержаться от обсуждения болезненных для Пекина вопросов – Тайвань, Синьцзян, Тибет. «Это было мудрое решение. И Си Цзиньпин обозначил Британию как дружественное по отношению к Китаю государство, подчеркнув, что именно это и есть модельное поведение политика, который не влезает во внутренние дела КНР», – детализировал Маслов.

    По его мнению, британский премьер избрал отличную от своих европейских коллег тактику по ряду причин. Первая связана с принципиальной разницей между курсами Британии и Брюсселя. «В Евросоюзе есть кризисный разрыв между заявлениями политиков, которые против Китая, и европейского бизнеса, который как раз за взаимодействие с Поднебесной. В Соединенном Королевстве исторически политика и бизнес идут в одном направлении по отношению к Пекину», – пояснил аналитик.

    Вторая объясняется историческими событиями. «Британская империя была главным автором опиумных войн в XIX веке, и Китай это помнит. Кроме того, приближается очередная годовщина передачи Гонконга КНР, поэтому Лондон ведет себя крайне аккуратно, чтобы не получить никаких обвинений в колониальных и имперских замашках», – считает китаист.

    Как бы то ни было, по оценкам Маслова, нынешний визит Стармера в Китай и его переговоры с Си – это подготовка к целому ряду соглашений. «На повестке – вопросы упрощения торговли, пребывания британского бизнеса на территории Поднебесной, а также обмен научными, научно-техническими, образовательными данными», – отметил он, напомнив, что за неделю до поездки главы правительства Британии китайцам наконец было выдано разрешение на возведение посольства в центре Лондона.

    «В последние пять лет основной подход европейских политиков к Китаю заключался в принципе «кнута и пряника». Сейчас на фоне непредсказуемых мер со стороны Дональда Трампа они пытаются заручиться неким взаимодействием с Пекином. КНР становится страной, за которую страны будут конкурировать», – подчеркнул китаист.

    По его словам, одна из задач европейцев – уменьшить закупки Пекином российских энергоресурсов и тем самым разбить связку между Россией и Поднебесной на экономическом уровне. «На деле у них это вряд ли получится. Но в этой связи Москве было бы полезно выйти с новыми инициативами в плане взаимодействия с КНР», – заключил Маслов.

    В четверг в Пекине прошли переговоры Си Цзиньпина и Кира Стармера. Британский премьер заявил о готовности Лондона расширять и укреплять сотрудничество с КНР по различным направлениям. Он также выразил заинтересованность в поддержании высокого уровня взаимодействия с КНР, в усилении сотрудничества в области торговли, инвестиций, в таких направлениях, как финансы и охрана окружающей среды.

    «Китай готов взаимодействовать с Британией, руководствуясь широкими историческими перспективами, преодолевать разногласия, проявлять взаимное уважение, преобразовывать большой потенциал китайско-британского сотрудничества в значительные достижения, которые изменят ситуацию к лучшему», – сказал, в свою очередь, Си.

    Председатель КНР указал на заинтересованность китайской стороны в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Лондоном в области образования, здравоохранения, в сфере финансов и услуг, в плане совместных исследований, а также в использовании новейших разработок, связанных с искусственным интеллектом, биотехнологиями и альтернативными источниками энергии.

    Он выразил признательность Стармеру за то, что глава британского правительства публично заявил о благоприятных возможностях, которые предоставляет Китай, и о том, что взаимодействие с Пекином – это «необходимая опция». Си Цзиньпин подчеркнул, что этот визит «откроет новую главу в китайско-британских отношениях». При этом он «сделал выговор» лидеру Консервативной партии Британии, которая раскритиковала Стармера за поездку в Китай, передает The Guardian.

    Как отмечает издание, Стармер после встречи с председателем КНР отметил, что стороны достигли ощутимых результатов по снижению тарифов на виски и безвизовым поездкам. Политики также уделили особое внимание обмену информацией и сотрудничеству по вопросам нелегальной миграции, включая проблему малых судов и деталей для моторов. Премьер добавил, что обсуждение было конструктивным и принесло реальные итоги.

    Напомним, Стармер прибыл в Пекин 28 января. Это первая поездка главы британского правительства в Китай за восемь лет. Политик назвал своей задачей вывести из «ледникового периода» взаимодействие Британии и КНР. «У нас был золотой век отношений при Дэвиде Кэмероне и Джордже Осборне, который затем сменился ледниковым периодом. В результате, в то время как наши союзники разработали более сложный подход, Великобритания стала исключением», – посетовал он на одном из публичных мероприятий в декабре.

    Как напоминают «Ведомости», только за январь 2026 года в Китае побывали премьер Ирландии Михол Мартин и премьер Канады Марк Карни. В частности, Оттава обязалась снизить пошлины на китайские электромобили в обмен на согласие Пекина сократить пошлины в отношении ряда канадских сельскохозяйственных товаров. Также было объявлено об их «стратегическом партнерстве» в энергетике. Дональд Трамп раскритиковал Канаду и пригрозил 100%-ными пошлинами в случае заключения некоей сделки с Китаем.

    27 января 2026, 10:06 • Новости дня
    Посол США назвал цель Си Цзиньпина в связи с «чисткой» в армии КНР

    Посол США Пердью заявил о планах Си Цзиньпина контролировать армию

    Посол США назвал цель Си Цзиньпина в связи с «чисткой» в армии КНР
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава КНР Си Цзиньпин стремится к «полному контролю» над армией с помощью масштабных чисток в высшем военном руководстве, заявил посол США в Китае Дэвид Пердью, сообщает Bloomberg.

    Китайский лидер Си Цзиньпин стремится к «полному контролю» над вооружёнными силами, проводя чистки в военном руководстве страны, заявил посол США в Китае Дэвид Пердью, передает Bloomberg.

    По его словам, расследование в отношении замглавы Центрального военного совета Китая Чжан Юся, начатое на прошлой неделе, связано как с борьбой с коррупцией, так и с желанием Си укрепить свою власть.

    «Я принимаю его слова о том, что проводится антикоррупционная работа, что он пытается исправить десятилетия коррупции в армии», – заявил Пердью на конференции Goldman Sachs в Гонконге.

    Дипломат добавил, что одновременно с этим Си Цзиньпин добивается полного контроля над военными структурами страны. США, по его словам, внимательно следят за происходящим.

    Глава американской миссии не стал комментировать сообщения The Wall Street Journal о том, что Чжан Юся якобы передавал секретные сведения о ядерной программе Китая США. Власти Китая на регулярном брифинге заявили, что не располагают информацией по этому поводу.

    Из-за расследований против Чжан Юся и главы Объединённого штаба Лю Чжэньли в составе семичленного Центрального военного совета Китая остались только два человека. Несмотря на внутреннюю турбулентность, Пердью отметил, что отношения между США и Китаем «развиваются в разных направлениях» после встречи Си с президентом США Дональдом Трампом в Пусане в октябре.

    Посол также подтвердил, что Трамп обратился к Си Цзиньпину с просьбой освободить бывшего медиамагната и активиста Джимми Лая по гуманитарным причинам, но новых подвижек по этому делу пока нет. Пердью отметил прогресс в выполнении соглашений, достигнутых в Пусане, в том числе по борьбе с фентанилом и закупкам сои.

    Ранее власти Китая начали расследование по подозрению в предательстве в отношении генерала Чжан Юся, считавшегося доверенным лицом главы КНР.

    Генерала Чжан Юся заподозрили в передаче секретных технических данных по ядерному оружию КНР США.

    Китаист Алексей Маслов заявил, что скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина указывает на военную перестройку в Китае.

    27 января 2026, 05:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен решила смягчить правила ЕС для подготовки «к войне с Россией»
    Фон дер Ляйен решила смягчить правила ЕС для подготовки «к войне с Россией»
    @ Olivier Hoslet/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен пересматривает действующие долговые правила с целью подготовки «к войне с Россией», пишет Daily Telegraph.

    На прошлой неделе в Брюсселе состоялся экстренный саммит ЕС. Daily Telegraph пишет, что фон дер Ляйен «сделала шаг в направлении смягчения» существующих долговых правил. В статье подчеркивается, что эти меры рассматриваются как шаг к подготовке ЕС «к войне с Россией к 2030 году». Изменение норм ЕС должно способствовать финансированию дополнительных оборонных расходов в размере 650 млрд евро, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила изыскать 650 млрд евро на военные инвестиции за четыре года за счет сокращения бюджетных расходов и новых государственных кредитов. Еврокомиссия предлагала заимствование до 150 млрд евро для предоставления странам кредитов на закупку оружия в Европе.

    28 января 2026, 19:22 • Видео
    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    28 января 2026, 02:30 • Новости дня
    Лондон похвастался ростом на Украине числа британских военных
    Лондон похвастался ростом на Украине числа британских военных
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны Британии Джон Хили выступая 27 января в комитете по обороне палаты общин парламента заявил, что британские военные пребывают на территории Украины с 2022 года, а теперь их число возросло.

    «Несколько британских военнослужащих на Украине оказывают помощь посольству и стране в обороне», – заявил Хили, добавив, что это длится с весны 2022 года, когда возобновилась деятельность оборонной секции посольства.

    Британский министр добавил, что, по просьбе Украины, Лондон увеличивает число военнослужащих в стране, как это было после выборов в 2024 году, когда британских военных стало больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало, что Британия захотела устроить оборонный центр в Киеве. В Британии раскрыли планы по созданию новой ракеты для ВСУ. Начальник генштаба Вооруженных сил Британии маршал авиации Ричард Найтон назвал условием размещения войск королевства на Украине – уверенность в их безопасности.


    29 января 2026, 11:15 • Новости дня
    Стармер заявил о конкретных результатах переговоров с Си Цзиньпином
    Стармер заявил о конкретных результатах переговоров с Си Цзиньпином
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Британии Кир Стармер отметил, что после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином стороны достигли ощутимых результатов по снижению тарифов на виски и безвизовым поездкам, пишет The Guardian.

    Стармер заявил, что отношения Британии и Китая находятся «в хорошем, прочном состоянии», передает The Guardian. По его словам, диалог был продуктивным и принес конкретные результаты, что важно для национальных интересов Британии.

    Стармер отметил: «Мы провели очень хорошую, продуктивную встречу с реальными, конкретными результатами, это действительно укрепило отношения, и это в национальных интересах, потому что здесь, в Китае, как во второй по величине экономике мира, есть огромные возможности, и поэтому у нас такая большая бизнес-делегация». Политик подчеркнул, что обсуждались вопросы расширения доступа к этим возможностям и выгоды для британцев.

    Особое внимание стороны уделили снижению пошлин на виски, безвизовым поездкам в Китай, а также обмену информацией и сотрудничеству по вопросам нелегальной миграции, включая проблему малых судов и деталей для моторов. Премьер добавил, что обсуждение было конструктивным и принесло реальные итоги.

    Кроме того, Стармер сообщил, что поднял на встрече дело Джимми Лая – бывшего гонконгского медиамагната и гражданина Британии, осужденного в декабре по обвинениям, связанным с национальной безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Стармер призвал укрепить отношения между Британией и Китаем.

    Лидер Китая Си Цзиньпин заявил о необходимости диалога между двумя странами ради мира во всем мире.

    Си Цзиньпин также подтвердил готовность Китая развивать партнерство с Британией.

    27 января 2026, 20:54 • Новости дня
    В ООН выступили с заявлением о неправомерности односторонних санкций ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Односторонние меры Евросоюза распространяются на более чем 30 стран с общим населением свыше двух млрд человек, заявили в ООН. При этом такие санкции являются неправомерными с точки зрения международного права.

    Санкции, введенные Евросоюзом против более 30 стран, затронули свыше 2,2 млрд человек. В перечень попали Россия, Беларусь, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Ливия, Судан, Сомали, Йемен, Бурунди, ЦАР, Республика Конго, Гвинея и другие государства. Об этом сообщили на международной конференции, организованной миссией Белоруссии в Брюсселе, передает ТАСС.

    В обсуждении приняли участие представители Европарламента и спецдокладчик ООН по вопросам односторонних мер профессор Елена Довгань. Она подчеркнула, что санкции могут быть введены только решением Совета Безопасности ООН. Ученый заявила: «Все остальные рестрикции – это односторонние принудительные меры, которые неправомерны с точки зрения международного права».

    Профессор привела примеры, когда односторонние санкции приводили к прямой гибели наиболее незащищенных групп населения, отметив негативное влияние подобных рестрикций на права человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белграду рекомендовали прекратить вещание СМИ из России для продолжения диалога о вступлении в Евросоюз.

    А в понедельник Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа в Евросоюз с 2027 года.

    Политика ультимативного выбора Евросоюза может привести к неблагоприятным последствиям, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    27 января 2026, 06:15 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не сможет обеспечить свою безопасность без поддержки США, заявил генсек НАТО Марк Рютте евродепутатам комитета по иностранным делам Европарламента.

    «И если кто-то здесь снова думает, что Европейский союз или Европа в целом может защитить себя без США, продолжайте мечтать. Вы не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу», – приводит слова Рютте РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Европа не сможет «идти в одиночку», если продолжит тратить на военные нужды 5% ВВП. По его словам, потребуется 10%, а также нужно будет усиливать собственный ядерный потенциал, то есть тратить «миллиарды и миллиарды евро».

    По словам Рютте, такие траты не только окажутся чрезмерными, но и приведут к потере стратегического преимущества, обеспечиваемого американским ядерным зонтиком: «В этом сценарии вы потеряете высший характер нашей свободы, который есть ядерный зонтик США. Так что, эй, удачи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры ряда европейских правительств задумались о создании военного альянса, который может стать альтернативой НАТО без участия Вашингтона. Рютте возглавил рейтинг брюссельских чиновников с самой трудной работой. СМИ заявили, что основная задача Рютте сегодня заключается не столько в управлении НАТО, сколько в постоянных попытках не допустить его распада.

    29 января 2026, 01:25 • Новости дня
    США, Дания и Гренландия вступили в переговоры о судьбе острова
    США, Дания и Гренландия вступили в переговоры о судьбе острова
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД Дании сообщил, что в среду начались переговоры между США, Данией и Гренландией, чтобы разрешить дипломатический кризис, вызванный угрозами президента США Дональда Трампа в адрес арктической территории.

    Министерство иностранных дел Дании в письменном комментарии агентству Reuters сообщило, что высокопоставленные должностные лица Дании, Гренландии и США встретились, чтобы «обсудить, как мы можем решить проблемы безопасности в Арктике, волнующие Америку, при этом соблюдая «красные линии» Королевства».

    Госсекретарь США Марко Рубио ранее в среду заявил, что в США теперь действует процедура, касающаяся Гренландии, и что состоятся технические встречи с официальными лицами из Гренландии и Дании по этому вопросу.

    Неоднократные призывы Трампа к установлению контроля США над Гренландией, ссылаясь на соображения национальной безопасности, связанные с Россией и Китаем, угрожали расколом трансатлантического альянса ещё до начала спора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, датский премьер Метте Фредериксен сдержала давление Дональда Трампа и не допустила передачи Гренландии под контроль США, несмотря на угрозы. Трамп и генсек НАТО Марк Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии. Премьер-министр Гренландии призвал  готовиться к возможному военному вторжению.

    27 января 2026, 14:05 • Новости дня
    Стармер появился на комедийном шоу в очках-авиаторах и высмеял Макрона
    Стармер появился на комедийном шоу в очках-авиаторах и высмеял Макрона
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Британский премьер Кир Стармер появился на комедийном шоу в Лондоне в солнцезащитных очках-авиаторах, и высмеял президента Франции Эммануэля Макрона.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер появился на комедийном шоу The Political Party Live в лондонском театре Duchess Theatre в солнцезащитных очках-авиаторах, сообщает РБК.

    Эффектное появление политика вызвало оживленную реакцию публики и быстро стало темой для обсуждения в соцсетях.

    Позже Стармер опубликовал видео в своем аккаунте в TikTok, в котором надевает очки и произносит: «bonjour». Тем самым он намекнул на французского президента Эммануэля Макрона, который на прошлой неделе появился в Давосе в аналогичных очках.

    Также в подписи к видео Стармер обратился к Макрону с фразой: «Поговори со мной, Гусь», отсылая к фильму «Топ Ган», сделавшему стиль «авиатор» популярным.

    Президент Франции Эммануэль Макрон появился на Всемирном экономическом форуме в Давосе в темных очках после инцидента с глазом.

    Макрон выступил на публике с заметным покраснением глаза во время обращения к военным.

    Макрон заявил, что ему предстоит какое-то время носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего сосуда в глазу.

    Причиной красного глаза Макрона назвали субконъюнктивальное кровоизлияние.


    26 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Сальвини раскритиковал Зеленского за нападки на ЕС в Давосе

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский не должен жаловаться на ЕС после всех полученных денег, заявил итальянский вице-премьер, министр транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини.

    Сальвини возмутился тем, что глава киевского режима «после всех полученных денег», затраченных усилий и оказанной Украине помощи «осмеливается жаловаться», передает ТАСС.

    «Друг мой, ты проигрываешь войну, теряешь людей, утрачиваешь доверие и достоинство, подпиши мирное соглашение как можно быстрее», – говорится в выступлении Сальвини перед сопартийцами из «Лиги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе с критикой Европы и требованием увеличить поддержку Украины.

    28 января 2026, 19:14 • Новости дня
    Премьера Стармера обвинили в массовой травле британских солдат
    Премьера Стармера обвинили в массовой травле британских солдат
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в период своей работы адвокатом по правам человека принимал активное участие в судебном процессе, который открыл путь к многолетнему преследованию сотен британских военнослужащих, воевавших в Ираке.

    Как пишет The Telegraph, речь идет о деле, инициированном в 2007 году от имени семей шести иракцев, погибших после вторжения коалиции в Ирак в 2003 году. Согласно судебным документам, опубликованных изданием, Стармер выступал ведущим адвокатом иракской стороны и работал бесплатно совместно с лордом Ричардом Хермером, ныне генеральным прокурором, а также с впоследствии лишенным лицензии и осужденным за мошенничество адвокатом Филом Шайнером.

    Целью разбирательства было признание применимости Европейской конвенции по правам человека к действиям британских войск за рубежом. Хотя в 2007 году Палата лордов отклонила эти доводы, в 2011 году Европейский суд по правам человека в Страсбурге встал на сторону истцов, что вынудило Минобороны Великобритании возобновить расследования гибели иракских граждан.

    По данным The Telegraph, это решение привело к волне уголовных проверок в отношении британских солдат, многие из которых ранее уже были оправданы. Одним из наиболее резонансных случаев стало дело сержанта Ричи Кэттеролла, застрелившего в 2003 году вооруженного иракца Мухаммада Салима во время операции в Басре.

    Cержант Кэттеролл находился под следствием 13 лет, что довело его до тяжелого психического состояния и попыток суицида. Лишь в 2016 году независимый судья окончательно постановил, что солдат действовал в целях самообороны, а часть обвинений основывалась на «фальшивом документе».

    «Я потрясен, что Кир Стармер помог возбудить это дело против меня, – заявил Кэттеролл. – Сейчас он премьер-министр, и он должен передо мной извиниться». Дочь бывшего сержанта подвергла критике тот факт, что нынешний премьер работал бесплатно. «У него не было новых доказательств. Он пришел в суд с теми же документами и той же ложью. Почему он вообще действовал бесплатно?» – заявила она.

    Бывший министр по делам ветеранов Джонни Мерсер также прямо обвинил Стармера в том, что тот «развязал охоту на ведьм против британских войск». По его словам, премьер был так идеологически одержим этой идеей, что работал над делом бесплатно.

    Особое внимание издание уделяет роли Фила Шайнера, чья юридическая фирма Public Interest Lawyers стала источником тысяч жалоб. Позднее Шайнер был признан виновным в фабрикации доказательств и мошенничестве с юридической помощью. Из более трех тыс. жалоб, поступивших в специально созданную в 2010 году для расследования утверждений о жестоком обращении с иракскими гражданами со стороны британских сил группу Ihat, около двух третей были связаны с его деятельностью. Работа этого органа обошлась налогоплательщикам примерно в 60 млн фунтов стерлингов и не привела ни к одному обвинительному приговору.

    Официальный представитель премьера, комментируя публикацию, подчеркнул, что Стармер не представлял интересы иракских семей, а выступал как третья сторона, чтобы «помочь суду в вопросах права».

    Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон продолжит давление на Россию в 2026 году, в том числе с помощью новых мер против нефтетрейдеров и операторов «теневого флота».

    28 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия

    Маврикий заявил о планах на запрет ядерного оружия на базе Диего-Гарсия

    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Маврикий рассматривает возможность введения запрета на размещение ядерного оружия на базе Диего-Гарсия после передачи архипелага Чагос, отмечают британские СМИ.

    Власти Маврикия намерены запретить хранение ядерного оружия на совместной базе Великобритании и США на острове Диего-Гарсия после передачи архипелага Чагос. Вице-премьер Маврикия Пол Беренджер заявил, что ядерное оружие не будет разрешено на базе, если сделка о передаче островов состоится. По его словам, «ядерное оружие не может храниться на военной базе Великобритании и США после передачи островов», пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph

    Газета отмечает, что Беренджер ссылается на Пелиндабский договор, подписанный в 1996 году, который запрещает хранение и испытания ядерного оружия в Африке, но допускает его транзит через территорию стран континента.

    Великобритания объявила о соглашении по передаче суверенитета над архипелагом Чагос Маврикию 3 октября 2024 года, однако контроль над военной базой останется за Лондоном на 99 лет.

    Ранее британские власти заявляли, что соглашение не скажется на работе военной базы на острове Диего-Гарсия. В то же время, как отмечает издание, США, возможно, не одобрят соглашение о передаче архипелага, а для вступления документа в силу требуется его ратификация британским парламентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 января президент США Дональд Трамп назвал решение Британии передать Чагосские острова Маврикию «актом огромной глупости».

    В ответ британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в высказываниях Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Однако, как сообщали СМИ, 24 января Стармер передумал передавать архипелаг Чагос Маврикию и снял соответствующий документ с рассмотрения в парламенте.

    28 января 2026, 11:42 • Новости дня
    Медведев рассказал о жалобах живущих в Европе россиян

    Медведев: Россияне жалуются, что в Европе невозможно жить

    Медведев рассказал о жалобах живущих в Европе россиян
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россияне, побывавшие в европейских странах, отмечают, что уровень комфорта там значительно ниже из-за многочисленных очередей и обязательных платежей, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии Всероссийского форума МФЦ.

    Он подчеркнул, что жители России сталкиваются с подобными трудностями гораздо реже, передает ТАСС.

    По словам Медведева, путешествующие за границу россияне рассказывают: «Ну жить невозможно! Потому что на стояние в очередях за получением справок, за всякими разными государственными повинностями, уплатой тех или иных сборов, вообще просто на решение каких-то насущных домашних человеческих задач… уходит огромное количество времени». Политик отметил, что эти сложности касаются как постоянных жителей, так и временно пребывающих в европейских странах.

    «Вот у нас все совершенно не так. У нас, как приятно говорить, гораздо круче во всех отношениях», – заявил Медведев.

    В конце декабря Министерство иностранных дел России предупредило о рисковых ситуациях для граждан страны при въезде в Германию и рекомендовало ограничить поездки в ФРГ.

    29 января 2026, 03:25 • Новости дня
    Финны рассказали, как живут у закрытой третий год границы с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    На Сайменском канале восемь шлюзов, пять из них – на российской стороне, а подъездная дорога к каналу является основной, по которой проходит весь транспорт между финской границей и Выборгом, поэтому финские работники канала, несмотря на границу на замке, следят за оборудованием и ухаживают за дорогами.

    «Граница между Финляндией и Россией закрыта третий год. На арендованном участке Саймаского канала всё ещё проводятся ремонтные работы. Там проверяют и обслуживают оборудование канала, регулируют расход и уровень воды», – пишет портал Yle.

    За обслуживание арендованной зоны Сайменского канала отвечает Финляндия в соответствии с соглашением между двумя странами. Финны работают в России несколько дней в неделю. Большинство из них передвигаются парами. На арендуемую территорию распространяется российское законодательство.

    Протяженность канала составляет 43 км, примерно половина из них находится в Финляндии, а половина – в России. К каналу применяется финское законодательство о водном транспорте. Финны ценят имущество своей страны, поэтому в любую погоду «заботятся о своей собственности».

    Сейчас на арендованной территории очень тихо. Помимо финнов, там также присутствуют российские пограничники и таможенники.

    «Россиянам необходимо разрешение от российского комиссара по проливу для въезда в этот район. Такие разрешения там уже давно не выдаются», – сказал местный работник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, у заграждения на восточной границе Финляндии отмечен заметный поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям при строительстве заборов оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что элита Финляндии демонстрирует «животную русофобию», от которой не помогли излечиться долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

    Финляндия занимает шестое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    27 января 2026, 17:07 • Новости дня
    Министр обороны КНР назвал своевременными связи с Минобороны России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В условиях усиления нестабильности на мировой арене министр обороны КНР Дун Цзюнь подчеркнул важность и своевременность контактов между вооруженными силами России и Китая, сообщили в Минобороны РФ по итогам переговоров главы российского военного ведомства Андрея Белоусова с китайским коллегой.

    Министр обороны КНР адмирал Дун Цзюнь назвал контакты с российским военным ведомством своевременными и важными, передает ТАСС. Он подчеркнул, что практические связи между вооруженными силами России и Китая стали доброй традицией, поддерживаемой по разным каналам в критические периоды.

    «Это наша добрая традиция по разным формам и каналам проводить практические связи в важные моменты. Я думаю, что перед лицом изменчивой международной обстановки наши контакты и связи – это очень своевременно и важно», – приводит российское военное ведомство слова министра обороны КНР.

    По словам Дун Цзюня, проведение видеоконференции в начале года подчеркивает глубину отношений между военными двух стран и их стремление к развитию стратегического сотрудничества. Он отметил, что вооруженные силы России и Китая четко реализуют договоренности лидеров государств, достигнув результатов в обмене делегациями, совместных учениях, патрулировании и обмене опытом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны КНР Дун Цзюнь провел видеоконференцию с министром обороны России Андреем Белоусовым.

    28 января 2026, 05:57 • Новости дня
    Дмитриев поиронизировал над попытками Франции опровергнуть заявление Рютте

    Дмитриев поиронизировал над попытками Франции опровергнуть слова Рютте

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев провёл ироничную параллель между заявлением генсека НАТО Марке Рютте о неспособности Европы себя защитить без США и ответа на это французских политиков.

    «Когда детки спорят, «папочка» принимает решение», – написал в соцсети Х Дмитриев.

    Он также разместил в посте ссылку на материал газеты Politico о том, как Франция обрушилась с критикой на главу НАТО Марка Рютте из-за разногласий по поводу оборонной мощи Европы.

    Дмитриев в своей реплике напомнил ситуацию в июне 2025 года, когда Рютте, говоря о словах Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что «папочка иногда должен резко выражаться». Президент США сравнение себя с «папочкой» одобрил, а генсеку НАТО пришлось оправдываться за подхалимство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Франция резко ответила Рютте на слова о безопасности Европы. В частности глава МИД страны Жан-Ноэль Барро, Мюриэль Доменак, ранее представлявшая Францию при НАТО, министр обороны Франции Катрин Вотре и другие политики принялись опровергать слова Рютте.

    До этого Рютте заявил, что ЕС не сможет защитить себя без помощи США, что навело лидеров некоторых европейских стран на мысль о создании военного альянса без участия Вашингтона.

