Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.4 комментария
Стало известно о дате и месте похорон актера Юрия Смирнова
Народного артиста РФ Юрия Смирнова решили похоронить на Троекуровском кладбище
Прощание с народным артистом России состоится 16 июля на Основной сцене Театра на Таганке, после чего его похоронят на Троекуровском кладбище.
Народного артиста РФ Юрия Смирнова похоронят на Троекуровском кладбище в четверг, 16 июля, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что актер ушел из жизни в субботу в возрасте 87 лет. По предварительным данным, которые предоставили родственники, причиной смерти стал инсульт.
«Церемония прощания с Юрием Смирновым пройдет 16 июля в 11.00 на Основной сцене Театра на Таганке. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище в 13.00», – сообщили агентству в пресс-службе театра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, народный артист России Юрий Смирнов ушел из жизни в возрасте 87 лет.
Церемонию прощания с актером решили провести в стенах московского Театра на Таганке.
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