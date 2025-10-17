Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.14 комментариев
Россия потребовала от ЮНЕСКО осудить убийство журналиста Зуева
Российская делегация при ЮНЕСКО направила письмо с требованием осудить убийство военного корреспондента Ивана Зуева, погибшего в Запорожской области при исполнении служебных обязанностей.
Постоянное представительство России при ЮНЕСКО будет добиваться от секретариата организации официального осуждения убийства военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, передает РИА «Новости».
В дипмиссии заявили: «Будем добиваться от секретариата ЮНЕСКО осуждения этого преступления киевского режима. Постпред направит сегодня письмо гендиректору Одри Азуле с требованием решительно осудить очередное преступление украинской военщины – целенаправленное убийство при помощи дрона российского журналиста, находившегося при исполнении своих профессиональных обязанностей».
Иван Зуев погиб в Запорожской области во время выполнения задания в результате удара украинского беспилотника. Вместе с ним был тяжело ранен еще один военный корреспондент РИА «Новости» Юрий Войткевич.
Зуев работал в агентстве с апреля 2023 года, его профессионализм отмечался ведомственными и государственными наградами, в марте он получил благодарность президента Владимира Путина. Войткевич также многократно освещал вооруженные конфликты, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
В прошлом от рук киевского режима уже погибали журналисты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация журналистов (IFJ) призвала к проведению независимого расследования убийства корреспондента РИА «Новости» Ивана Зуева.
Российские специалисты собирают все данные по убийству и намерены отправить документы в управление верховного комиссара ООН по правам человека и другие структуры.
Журналист Иван Зуев погиб при атаке украинского дрона в Запорожской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким погибшего журналиста.