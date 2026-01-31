  • Новость часаРоссийские войска освободили Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    6 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия показала миру дорогу в неомодерн

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    7 комментариев
    31 января 2026, 12:59 • Новости дня

    Синоптик сообщил о появлении «солнечного гало» в Москве

    Синоптик Шувалов: Москвичи смогут увидеть «солнечное гало»

    Tекст: Мария Иванова

    В субботу жители Москвы смогут понаблюдать редкое атмосферное явление – солнечное гало, связанное с игрой света на снежных кристаллах в воздухе, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    Жители Москвы смогут наблюдать редкое атмосферное явление – солнечное гало – днем в субботу, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    По его словам, гало представляет собой световой круг вокруг солнца, возникающий благодаря преломлению солнечных лучей на кристаллах льда в атмосфере, передает РИА «Новости».

    Шувалов уточнил, что помимо классического гало москвичи могут ожидать появления снежных столбов, но такие эффекты обычно случаются ночью или утром и связаны не с солнцем, а с искусственными источниками света на земле. Он также отметил, что увидеть сразу три солнца крайне маловероятно.

    Метеоролог подчеркнул, что уникальное оптическое явление в столице будет доступно для наблюдения только в субботу. Уже в воскресенье из-за подходящего южного циклона над городом установится облачность, и вероятность появления солнечных оптических эффектов значительно снизится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус объяснил появление эффекта множественной Луны на фотографиях при съемке через окно.

    30 января 2026, 18:04 • Новости дня
    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск

    На выходных в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске

    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    На предстоящие выходные (31 января – 1 февраля ) в обоих городах прогнозируются серьезные морозы, однако в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске, из-за более низких дневных температур и сильного северного ветра.

    Несмотря на то что ночные температуры в городах почти идентичны (до минус 23 градуса), утром в воскресенье в Москве ожидается до минус 19 градусов, в то время как в Хабаровске будет около минус 14 градусов, согласно прогнозу погоды.

    Из-за влажности и северного ветра московские морозы могут ощущаться значительно суровее хабаровских, которые обычно сопровождаются более сухим воздухом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу температура воздуха в Москве опустилась до минус 16 градусов, а в отдельных районах Подмосковья достигла минус 19. Январь стал самым снежным в Москве за последние 200 лет.

    Комментарии (6)
    29 января 2026, 09:01 • Новости дня
    Метеорологи сообщили о третьем рекорде осадков в Москве за месяц

    В Москве за сутки выпало 14 мм осадков, установлен третий рекорд января

    Метеорологи сообщили о третьем рекорде осадков в Москве за месяц
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве за сутки выпало 14 мм осадков, что стало третьим метеорологическим рекордом января и превысило показатель 1977 года почти в два раза, сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

    В Москве установлен третий за месяц метеорологический рекорд по количеству выпавших осадков, передает Telegram-канал Поздняковой.

    По словам синоптика, за сутки на ВДНХ выпало 14 мм осадков, что значительно превышает прежний рекорд 1977 года, когда за аналогичный период зафиксировали 8,4 мм.

    Всего за двое суток в столице выпало 27 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы. С начала января на ВДНХ зафиксировано уже 76,2 мм осадков – это 147% от нормы для первого месяца года.

    Позднякова отметила, что этот январь выделяется и по количеству рекордов: обычно в истории инструментальных наблюдений бывало не более двух дней с рекордными осадками в январе, такие случаи фиксировали только в 1970 и 1995 годах. Она подчеркнула, что месяц еще не завершен, поэтому есть вероятность обновления рекорда и по высоте снежного покрова. На 29 января 1994 года этот показатель достигал 61 см.

    Напомним, накануне в Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. За день до этого в Москве также выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Между тем москвичам пообещали облачный и морозный четверг.

    Комментарии (2)
    31 января 2026, 12:55 • Видео
    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

    США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 15:59 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали в Европе сильные холода и осадки

    Метеорологи предупредили о сильных осадках и холодах в феврале в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всемирная метеорологическая организация предупредила о скором распространении холодного арктического воздуха и сильных осадках на большей части Европы, включая север России.

    Страны Европы и европейский север России в ближайшие недели окажутся под воздействием холодного арктического воздуха и значительных осадков, пишет ТАСС. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что арктический холод распространится особенно в Северной и Северо-Восточной Европе, включая Норвегию, Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и север Беларуси.

    ВМО пояснила, что уже в январе ослабленный полярный вихрь стал причиной проникновения холодного воздуха в средние широты, что вызвало резкое похолодание в Северной Америке, Европе и Азии и спровоцировало сильные снежные бури. В заявлении организации говорится: «В ближайшие недели арктический холодный воздух снова распространится, особенно в Северной и Северо-Восточной Европе».

    Эксперты ВМО добавили, что полярный вихрь представляет собой поток холодного воздуха и ветров, который в обычных условиях закручивается вокруг Северного полюса. При ослаблении этого вихря арктический воздух устремляется на юг, а потоки более теплого воздуха перемещаются в Арктику.

    Организация отметила, что с 1950 года глобальная частота и интенсивность сильных холодов снизились, а средние зимние температуры повысились. Несмотря на это, глобальные климатические изменения продолжают способствовать возникновению экстремальных погодных явлений и периодических похолоданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резкие морозы в странах ЕС уже привели к росту цен и напряженности на газовых рынках. Суточный отбор газа из подземных хранилищ достиг исторических максимумов, а запасы снизились до 58,9 млрд куб. метров.

    Также сильный снегопад стал причиной закрытия границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановки поездов между Бельгией и Нидерландами.


    Комментарии (0)
    28 января 2026, 16:25 • Новости дня
    Эксперт связал сильные снегопады в Москве с изменением климата

    Ученый Пинаев объяснил январские снегопады в столице влиянием климата

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Необычно обильные снегопады в Москве и Подмосковье в январе обусловлены не только погодными условиями, но и глобальными изменениями климата, отмечают эксперты.

    Сильные снегопады в Москве и Подмосковье напрямую связаны с глобальным изменением климата, заявил доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев в беседе с ТАСС. По его словам, изменение климата становится причиной ярко выраженных погодных явлений во все времена года, а зимой это проявляется в виде мощных снегопадов.

    Пинаев пояснил, что повторный сильный снегопад в январе произошел из-за движения воздушных масс разной температуры. Он отметил, что повышение температуры воздуха с минус 20 до минус 10-16 градусов вызвало движение теплого насыщенного влагой воздуха вверх, его охлаждение и, как следствие, выпадение осадков.

    По информации Гидрометцентра РФ, за январь в столице выпало 69 мм осадков, что составляет 130% от месячной нормы. Рекордным по осадкам остается январь 2005 года, когда за месяц выпало 97,5 мм.

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, в Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. На отдельных метеостанциях зафиксировали около 10-11 мм осадков, что составляет 20% январской нормы.

    Накануне москвичи вынуждены были идти пешком на работу из-за сильного снегопада. Также во вторник на метеостанции ВДНХ обновили суточный рекорд по осадкам – 13,2 мм, прежнее значение составляло 10,6 мм с 27 января 1995 года.

    Обильные осадки в столичном регионе спровоцировали резкий скачок стоимости поездок на такси. Стоимость услуг перевозчиков в Москве и Подмосковье увеличилась от двух до трех с половиной раз на фоне высокого спроса.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 22:07 • Новости дня
    Климатолог рассказала о токсичных снежных сугробах в городах
    Климатолог рассказала о токсичных снежных сугробах в городах
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Снег в городах накапливает реагенты, частицы износа шин и тормозов, тяжелые металлы и другие примеси, рассказала газете ВЗГЛЯД климатолог, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Наталья Талинина. Однако, по ее словам, высота сугробов никак не ухудшает экологическую обстановку – количество загрязняющих веществ определяется не объемом снега, а интенсивностью человеческой деятельности.

    «Многоснежие – важный гидрологический фактор, который в период схода снега превращается в значимый сигнал для природных систем. Прежде чем говорить о его последствиях, важно отдельно упомянуть ситуацию в крупных городах, например в Москве. В столице действует около 48 снегоплавильных пунктов, как государственных, так и частных. Они рассчитаны на нынешние объемы осадков, поэтому большая часть выпавшего снега будет собрана и направлена именно туда. Эти пункты оснащены системами очистки талых вод, что предотвращает попадание дорожных реагентов и других загрязняющих веществ в почву», – говорит Талинина. 

    Она рассказывает, что основное последствие многоснежия – увеличение запаса влаги. Весной это может привести к интенсивному половодью, особенно в случае резкого потепления. В первую очередь это отразится на реках региона, а не на городских ливневых системах. Дренажные системы, безусловно, могут быть перегружены, однако значительная часть городского снежного запаса будет утилизирована, а не растает естественным образом.

    «Многоснежная зима способствует увлажнению почвы, что благоприятно для сельского хозяйства при условии постепенного таяния снега. Если же температура резко перейдет в положительные значения, произойдет быстрое таяние, и основной объем воды уйдет поверхностным стоком, усиливая половодье на реках. Летом последствия могут проявиться в виде более высокого уровня грунтовых вод», – предупреждает эксперт.

    Если говорить о риске подтоплений в городах, то он, безусловно, существует, продолжает собеседница. Он будет выше в случае, если снег не будет своевременно убираться, а ливневая канализация окажется засоренной. Однако и здесь ключевыми факторами остаются скорость потепления, интенсивность таяния и оставшийся объем снежного покрова.

    «Что касается экологических последствий, городской снег действительно накапливает загрязняющие вещества: реагенты, частицы износа шин и тормозов, тяжелые металлы и другие примеси. Однако это хроническая проблема. Количество загрязняющих веществ определяется не объемом снега, а уровнем автомобилизации и интенсивностью человеческой деятельности. Поэтому само по себе большое количество снега существенно экологическую обстановку не изменяет, хотя и может усиливать уже существующий негативный эффект», – рассуждает Талинина.

    Специалист также отмечает, что многоснежная зима не является аномалией, а представляет собой проявление естественной климатической изменчивости. Разные годы характеризуются разными режимами, в том числе зимними. Ключевым фактором, определяющим последствия, является не столько объем накопленного снега, сколько режим его таяния. Именно он будет определять влияние накопленных запасов на природные и городские системы.

    Ранее специалисты центра погоды «Фобос» сообщили, что на конец января на Дальнем Востоке и в Сибири зафиксированы самые высокие сугробы в России.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Володин предложил выразить соболезнования США из-за погибших при снегопадах

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США и семьям погибших в результате сильных снегопадов.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США, а также семьям погибших во время аномальных снегопадов, которые обрушились на ряд штатов этой страны.

    «51 человек погиб, 10 человек в Нью-Йорке замерзли. Давайте мы выскажем слова соболезнования нашим коллегам из Конгресса Соединенных Штатов Америки, а также близким и родственникам тех, кто погиб во время снегопада», – заявил Володин в видео в его канале Max.

    По данным местных властей, всего в результате стихии погибли более 50 человек в разных регионах страны. Жертвы зафиксированы в штатах Арканзас, Канзас, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Теннесси и Техас. В Нью-Йорке на улицах замерзли насмерть десять человек, что стало одним из самых трагических последствий нынешней снежной стихии.

    Ранее экстремальная зимняя буря обрушилась на восточные регионы США. В результате стихии погиб 51 человек. Около 400 тыс. домов на юге страны остались без электричества.

    Сообщалось, что сильнейшая снежная буря затронула 200 млн американцев.

    Паромы Нью-Йорка приостановили работу из-за бури.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Январь стал рекордно снежным в Москве за двести лет

    Январь 2026 года стал рекордно снежным в Москве за двести лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега, а температура воздуха оказалась на полтора градуса ниже обычных показателей месяца.

    Метеорологическая обсерватория Московского государственного университета зафиксировала аномальное количество осадков в январе 2026 года, передает ТАСС.

    Представители университета заявили: «Уходящий январь – самый снежный в Москве за последние 203 года. Первый месяц 2026 года выдался в Москве холодным и аномально снежным. Причиной снегопадов стали проходящие над Московским регионом глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами».

    По данным обсерватории, температура воздуха в январе была на полтора градуса ниже климатической нормы, которая составляет минус 6,2 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков. Снегопад повлиял на стоимость такси, которая увеличилась в несколько раз.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Гидрометцентр назвал сроки окончания снегопада в Москве

    Гидрометцентр пообещал окончание снегопада в Москве к утру

    Tекст: Ольга Иванова

    Снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье вечером понедельника, завершится до 03.00 по московскому времени, сообщили в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

    По оценкам синоптиков, в ближайшие шесть часов в столице выпадет не более 0,1-0,5 мм осадков, а прирост снежного покрова составит всего 0,5 см, передает ТАСС.

    После окончания осадков новых снегопадов в Москве не ожидается как минимум до вечера пятницы, 30 января. Даже если снег появится, он будет незначительным и местами едва заметным.

    Температура предстоящей ночью в столице опустится до минус 14-16 градусов, по области прогнозируется до минус 19 градусов. В дневное время к концу рабочей недели ожидается переменная облачность и минус 12-14 градусов в Москве, а в Подмосковье – от минус 11 до минус 16. Ветер сохранится северный, 5-10 м/с, на дорогах возможна гололедица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега и температурой на полтора градуса ниже нормы. В столице за одну ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Погода нарушила сроки перевозки грузов в Европе

    Maersk сообщила о сбоях перевозок по Европе из-за непогоды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В крупных европейских портах остановили работу терминалы и возникли транспортные заторы из-за сильных снегопадов и штормов, сообщают перевозчики.

    Крупнейший мировой контейнерный перевозчик – компания Maersk – предупредил о серьезных нарушениях работы транспортной отрасли в Юго-Западной и Западной Европе из-за суровой зимней погоды. Фирма отметила, что штормы и обильные снегопады вынудили суда укрываться от непогоды, а терминалы приостанавливать деятельность или работать с пониженной производительностью, отмечает РИА «Новости».

    Согласно информации перевозчика, эффективность работы терминалов и складских площадок снизилась, а снег и гололед стали причиной заторов и задержек доставки грузов. В результате увеличилось время ожидания импортных и экспортных поставок, а терминалы оказались перегружены.

    На момент публикации сообщения работа терминалов в западной части Средиземноморья была полностью остановлена, сроки возобновления операций пока неизвестны. Отмечается, что ситуация затронула и грузопотоки между Южной и Северной Европой.

    Maersk также сообщила, что несмотря на временное улучшение погоды в районе Бискайского залива, синоптики прогнозируют ее ухудшение в ближайшие дни. Компания заверила, что сотрудники принимают все возможные меры для минимизации последствий: используются резервные планы, корректируются расписания и применяются другие доступные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арктический циклон принес на Сицилию редкие снегопады и впервые с 1985 года полностью засыпал Мессину снегом. Также сильный снегопад стал причиной закрытия границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановки поездов между Бельгией и Нидерландами.

    Кроме того, снежная буря в США и резкие морозы в Евросоюзе привели к росту цен и напряженности на газовых рынках. При этом февраль ожидается холодным, на четыре градуса ниже климатической нормы.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 06:15 • Новости дня
    «Фобос» сообщил о рекордных сугробах на Камчатке и Дальнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наибольшая высота снежного покрова зафиксирована в Камчатском, Хабаровском и Красноярском краях, следует из оперативных данных, предоставленных центром погоды «Фобос».

    Самые высокие сугробы в России на конец января зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири, передает ТАСС со ссылкой на данные центра погоды «Фобос». Так, на Камчатке толщина снежного покрова местами достигает 168 см, а в среднем составляет 144 см. В Хабаровском крае максимум – 134 см, в Красноярском крае, в районе Дудинки, высота сугробов доходит до 103 см.

    В Магаданской области снег местами достигает 99 см, на севере Республики Коми – 87 см. В Алтайском крае отмечено 79 см, в Ненецком автономном округе и Новосибирской области – 66 см, в Нижегородской области – 64 см, в Ивановской – 57 см, в Тульской и Калужской областях – 56 см.

    В Мурманской и Саратовской областях высота снежного покрова – до 55 см, в Тверской – 54 см, рядом с Ханты-Мансийском – 53 см, в Костромской и Вологодской областях – 46 см, близ Казани – 43 см, в Рязанской области – 40 см. В Екатеринбурге – 37 см, в окрестностях Хабаровска – 35 см, в Сочи, Челябинской области и Бурятии – до 33 см. В Карелии – до 34 см, в Белгородской области – 28 см, в Новгородской – 24 см. В Якутии высота снега варьируется от 18 до 69 см.

    На юге и западе страны снежного покрова значительно меньше: в Ростовской области – от 10 до 20 см, в Петербурге – 16-18 см, в Псковской области – от 7 до 49 см, в Астрахани – 12 см, в Волгограде – 11 см, в Ставрополе – 10 см, на южном побережье Крыма и в Майкопе – 4 см.

    Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале сообщил: «Высота сугробов в столице достигла 60 см». По его словам, на метеостанции ВДНХ снег достигает 58 см, в центре города на Балчуге – 60 см, в Тушине – 62 см.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады увеличили количество ДТП в Москве почти в полтора раза.

    Синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусного мороза в Подмосковье.

    Эксперты спрогнозировали усиление морозов в Московском регионе.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 09:35 • Новости дня
    Тридцатиградусный мороз зафиксировали минувшей ночью в Подмосковье

    Минувшей ночью в Клину зафиксировали мороз минус 30,1 градуса

    Tекст: Мария Иванова

    В подмосковном Клину минувшей ночью температура опустилась до минус 30 градусов, что почти на 12 градусов ниже климатической нормы для этого времени года.

    В ночь на 31 января в подмосковном Клину был зафиксирован тридцатиградусный мороз, передает ТАСС.

    По данным Гидрометцентра, температура воздуха опустилась до минус 30,1 градуса. В Москве самой холодной точкой стала главная метеостанция на ВДНХ – здесь столбики термометров показали минус 18,3 градуса, а в центре города, в районе гостиницы «Балчуг», – минус 16,5 градуса.

    В Гидрометцентре напомнили, что для Москвы и Подмосковья до 23/00 мск 3 февраля объявлен оранжевый погодный уровень опасности из-за аномальных холодов.

    «Это связано с аномально холодной погодой со среднесуточной температурой воздуха, которая ниже климатической нормы на 7-12 градусов», – сообщили специалисты. Среднесуточная температура в этот период обычно составляет минус 6-8 градусов.

    По прогнозам на последний день января, температура воздуха в столице ожидается на уровне минус 12-14 градусов, в Подмосковье – от минус 12 до минус 17 градусов. Ожидается северный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, на дорогах возможно образование гололедицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшие двое суток погода в Москве обгонит по суровости Хабаровск.

    Высота сугробов в столице ранее достигла рекордных за тридцать лет отметок.

    Афанасьевские морозы снизили температуру в Москве.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 08:33 • Новости дня
    Афанасьевские морозы опустили температуру в Москве

    Синоптик Тишковец: В Москве в ночь на пятницу ударили афанасьевские морозы

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу температурные показатели в Москве опустились до минус 16 градусов, а в отдельных районах Подмосковья достигли минус 19, это так называемые афанасьевские морозы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В ночь на пятницу в Москве были зафиксированы так называемые афанасьевские морозы с температурами до минус 16 градусов, передает Telegram-канал Евгения Тишковца.

    В некоторых районах Подмосковья столбики термометров опустились до минус 19 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, инициатива в атмосфере региона перешла к скандинавскому антициклону, что прекратило снегопады и очистило небо, но принесло сильные морозы.

    На московской метеостанции ВДНХ этой ночью зарегистрировали минимальную температуру минус 15,3, в Тушино было еще холоднее – минус 16,1, а на Балчуге – минус 13,7. В северной части Подмосковья ситуация еще суровее: в Клину температура опустилась до минус 19,8, а в Дмитрове и Солнечногорске – до минус 18,6. Это примерно на три градуса ниже климатической нормы для этого времени года.

    Днем пятницы метеоусловия существенно не изменятся: ожидается переменная облачность, без осадков, северный ветер до 8 м/с, а температура воздуха в Москве останется в диапазоне от минус 10 до минус 13. Атмосферное давление увеличится до 751 миллиметра ртутного столба.

    В выходные мороз только усилится. «В субботу, в условиях лунной ночи, мороз в мегаполисе окрепнет до минус 18 – минус 21 градуса», – отметил Тишковец, добавив, что в Подмосковье местами ожидаются температуры до минус 24. В дневные часы субботы в столице воздух прогреется не выше минус 11 – минус 14, что на 5-6 градусов холоднее средних многолетних показателей.

    В ночь на воскресенье в Москве вновь без осадков, температура будет держаться в пределах минус 17 – минус 20. Уже с 1 февраля ожидается поступление облаков и возвращение снега, при этом температура останется низкой – от минус 14 до минус 17. Специалисты советуют москвичам и жителям Подмосковья использовать ближайшие дни для устранения последствий недавних снегопадов и подготовиться к продолжению холодов.

    В пятницу синоптики сообщили о рекордных сугробах на Камчатке и Дальнем Востоке.

    Январь стал самым снежным в Москве за последние 200 лет.

    Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что высотные здания усиливают морозы в центре столицы.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 10:59 • Новости дня
    В Москве повторили рекорд высоты сугробов за тридцать лет

    Высота снежного покрова на ВДНХ в Москве достигла 61 сантиметра

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве после обильных снегопадов высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ достигла 61 сантиметра, что повторяет рекорд 1994 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В Москве был повторен рекорд высоты сугробов, установленный 32 года назад, передает Telegram-канал Тишковца.

    По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос», на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова достигла 61 см, что совпадает с рекордом, зафиксированным в 1994 году. Прирост за последние сутки составил 3 см.

    В других районах Москвы высота сугробов оказалась еще выше: в центре города, на Балчуге, снежный покров вырос до 69 см, а в Тушино – до 63 см. Тишковец отметил: «Рекорд высоты сугробов, который держался с 1994 года, когда было 61 см, повторен!».

    В Подмосковье ситуация также остается сложной. Самые большие сугробы были зафиксированы в Черустях – 68 см, Серпухове – 66 см, Коломне – 65 см, в Волоколамске – 62 см.

    Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу температурные показатели в Москве опустились до минус 16 градусов.

     Гидрометцентр назвал сроки окончания снегопада в Москве. Январь стал самым снежным за последние 200 лет.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 08:35 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали рост солнечных вспышек в ближайшие сутки

    ИКИ РАН сообщил о возможном увеличении числа солнечных вспышек в ближайшие сутки

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие сутки ожидается выход на видимую сторону Солнца новых активных областей, что может привести к усилению вспышечной активности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    В ближайшие сутки на Солнце могут появиться новые активные области на видимой с Земли стороне, что способно привести к увеличению числа солнечных вспышек, передает Telehram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным учёных, в последние сутки геомагнитная обстановка оставалась умеренно возмущённой: фиксировались краткосрочные возмущения и слабая магнитная буря. За это время наблюдались интенсивные полярные сияния в северо-западных регионах России, которые по яркости достигали восьми баллов из десяти.

    Специалисты отмечают, что влияние на Землю сейчас оказывает небольшая корональная дыра, которая, благодаря особенностям своего положения, ускоряет солнечный ветер и повышает его температуру. В зоне её воздействия планета останется примерно сутки, что создаёт возможность для новых геомагнитных возмущений и повторных бурь.

    Вспышечная активность описывается как низкая, но есть признаки её роста: на сторону Солнца, обращённую к Земле, могут выйти области, которые недавно уже провоцировали сильные вспышки. Ожидается постепенное изменение тренда, и уровень вспышечной активности станет ясен после того, как эти области полностью появятся в поле зрения.

    Напомним, накануне ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры на Солнце.

    Ранее ученые сообщили о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца.

    Магнитная буря после январской солнечной вспышки стала одним из крупнейших событий века.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 09:57 • Новости дня
    Цены на такси в Москве выросли до 3,5 раза из-за снегопада

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость поездки на такси в Москве утром в четверг выросла на некоторых маршрутах до 3,5 раза из-за сильного снегопада, сообщили СМИ.

    Отмечается, особенно резкий рост цен наблюдался на направлениях к центру города, тогда как стоимость поездок из центра оставалась на обычном уровне, передает ТАСС.

    В приложении «Яндекс Go» пользователи получили предупреждение: «Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте». Такое сообщение появлялось при попытке вызвать машину в час пик.

    В пресс-службе «Яндекс такси» пояснили, что тарифы на поездки в непогоду не меняются, а стоимость определяется точкой отправления. В периоды высокого спроса автоматически включается повышающий коэффициент, который способствует привлечению большего числа водителей на линию и позволяет уехать тем, кому важно добраться как можно скорее.

    Накануне в Москве выпало 20% месячной нормы осадков за сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики пообещали москвичам морозную и снежную среду. За предыдущую ночь в Москве также выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Отмечалось, что снегопад в столице привел к резкому росту цен на такси.

    Комментарии (0)
