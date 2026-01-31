Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.6 комментариев
Синоптик сообщил о появлении «солнечного гало» в Москве
В субботу жители Москвы смогут понаблюдать редкое атмосферное явление – солнечное гало, связанное с игрой света на снежных кристаллах в воздухе, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, гало представляет собой световой круг вокруг солнца, возникающий благодаря преломлению солнечных лучей на кристаллах льда в атмосфере, передает РИА «Новости».
Шувалов уточнил, что помимо классического гало москвичи могут ожидать появления снежных столбов, но такие эффекты обычно случаются ночью или утром и связаны не с солнцем, а с искусственными источниками света на земле. Он также отметил, что увидеть сразу три солнца крайне маловероятно.
Метеоролог подчеркнул, что уникальное оптическое явление в столице будет доступно для наблюдения только в субботу. Уже в воскресенье из-за подходящего южного циклона над городом установится облачность, и вероятность появления солнечных оптических эффектов значительно снизится.
