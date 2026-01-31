Синоптик сообщил о появлении «солнечного гало» в Москве

Синоптик Шувалов: Москвичи смогут увидеть «солнечное гало»

Tекст: Мария Иванова

Жители Москвы смогут наблюдать редкое атмосферное явление – солнечное гало – днем в субботу, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, гало представляет собой световой круг вокруг солнца, возникающий благодаря преломлению солнечных лучей на кристаллах льда в атмосфере, передает РИА «Новости».

Шувалов уточнил, что помимо классического гало москвичи могут ожидать появления снежных столбов, но такие эффекты обычно случаются ночью или утром и связаны не с солнцем, а с искусственными источниками света на земле. Он также отметил, что увидеть сразу три солнца крайне маловероятно.

Метеоролог подчеркнул, что уникальное оптическое явление в столице будет доступно для наблюдения только в субботу. Уже в воскресенье из-за подходящего южного циклона над городом установится облачность, и вероятность появления солнечных оптических эффектов значительно снизится.

