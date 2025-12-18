Песков: Путин позвонит мальчику, чей шарик снял с «Елки желаний»

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Путин в четверг свяжется по телефону с одним из детей, чьи желания он исполнил в рамках акции «Елка желаний», передает ТАСС.

«Планирует он с одним мальчиком поговорить по телефону, желание которого как раз исполняется», – отметил Песков.

Ранее 3 декабря на международном форуме «Мы вместе» глава государства принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», выбрав три открытки-шарика.

Также президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на прямую линию.

Путин также исполнил мечту школьника об управлении самолетом.