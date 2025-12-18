Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. При том, что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.0 комментариев
Путин исполнил мечту школьника об управлении самолетом
Юнармеец Егор Рогов несколько минут управлял самолетом после просьбы Путину
Юнармеец Егор Рогов из Алтайского края, чье желание полетать на сверхлегком самолете исполнил президент России Владимир Путин, несколько минут сам управлял воздушным судном.
Полет был организован 15 декабря недалеко от Алейска. Егор Рогов находился на месте второго пилота и несколько минут управлял сверхлегким винтовым самолетом самостоятельно. Сам юнармеец рассказал, что ему понравились пейзажи с высоты, маневры и ощущение пилотирования, передает ТАСС.
Рогов отметил, что по сравнению с пассажирскими авиаперелетами этот полет оказался намного ярче и эмоциональнее. Его мама Марина Довбышенко подчеркнула, что вся семья поддерживала Егора, гордится им, а отец подростка помогает участникам спецоперации на Украине.
Рогов также заявил, что стал участником этого события после того, как увидел в мессенджере Max приглашение принять участие в прямой линии с президентом России. Он признался, что давно мечтает связать свою жизнь с военной авиацией.
«Я как участник Юнармии, патриот своей страны, подумал, почему бы не попробовать. Я люблю авиацию, хочу связать свою жизнь с военной карьерой. Попросил помощи у нашего верховного главнокомандующего», – отметил мальчик.
Ранее президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, которые обратились к нему на предстоящую прямую линию.