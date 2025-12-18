  • Новость часаКаллас оценила шансы на изъятие Европой активов России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что будет с рублем через 17 лет
    Бельгия запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований
    Фон дер Ляйен: Никто не уйдет с саммита ЕС, пока не решен вопрос финансов Украины
    Премьер-министр Финляндии извинился за расистский скандал
    ФСБ уничтожила изъятую у девочки в Волгодонске бомбу весом 10 кг
    При атаке дронов на ростовский порт погибли два члена экипажа танкера
    Премьер Бельгии призвал Европу «поскакать»
    Китай поддержал попавшую под американскую блокаду Венесуэлу
    Жители стран Запада почувствовали значительный рост стоимости жизни
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. При том, что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    39 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    9 комментариев
    18 декабря 2025, 11:59 • Новости дня

    Путин исполнил мечту школьника об управлении самолетом

    Юнармеец Егор Рогов несколько минут управлял самолетом после просьбы Путину

    Tекст: Вера Басилая

    Юнармеец Егор Рогов из Алтайского края, чье желание полетать на сверхлегком самолете исполнил президент России Владимир Путин, несколько минут сам управлял воздушным судном.

    Полет был организован 15 декабря недалеко от Алейска. Егор Рогов находился на месте второго пилота и несколько минут управлял сверхлегким винтовым самолетом самостоятельно. Сам юнармеец рассказал, что ему понравились пейзажи с высоты, маневры и ощущение пилотирования, передает ТАСС.

    Рогов отметил, что по сравнению с пассажирскими авиаперелетами этот полет оказался намного ярче и эмоциональнее. Его мама Марина Довбышенко подчеркнула, что вся семья поддерживала Егора, гордится им, а отец подростка помогает участникам спецоперации на Украине.

    Рогов также заявил, что стал участником этого события после того, как увидел в мессенджере Max приглашение принять участие в прямой линии с президентом России. Он признался, что давно мечтает связать свою жизнь с военной авиацией.

    «Я как участник Юнармии, патриот своей страны, подумал, почему бы не попробовать. Я люблю авиацию, хочу связать свою жизнь с военной карьерой. Попросил помощи у нашего верховного главнокомандующего», – отметил мальчик.

    Ранее президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, которые обратились к нему на предстоящую прямую линию.

    17 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»

    Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России

    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что Запад начал боевые действия на Украине, рассчитывая добиться развала России.

    По словам Путина, «все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят», передает ТАСС. Президент также добавил, что европейские страны сразу же подключились к этой работе, надеясь получить выгоду при крахе России и взять так называемый исторический реванш за прежние утраты.

    «Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят, – отметил глава государства. – А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин заявил о реваншистских устремлениях Запада после неудачных походов Наполеона и Гитлера.

    Комментарии (31)
    17 декабря 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин указал на действия России при отказе Украины от «разговора по существу»
    Путин указал на действия России при отказе Украины от «разговора по существу»
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин напомнил на расширенном заседании коллегии Минобороны, что в любой международной обстановке ключевым гарантом суверенитета и независимости России остаются Вооруженные Силы, над укреплением которых нужно планомерно работать.

    «Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», – сказал Путин.

    Он добавил, что в высоком темпе и качественно должна продолжаться работа по модернизации Вооруженных Сил, в том числе в рамках новой Государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

    Напомним, 17 декабря президент России Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны, на котором заявил, что за время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин на заседании коллегии Минобороны отметил, что 2025 год стал важным этапом для решения задач спецоперации. Он также выразил уверенность, что все задачи специальной военной операции, сформулированные в 2022 году, обязательно будут выполнены.

    Комментарии (9)
    17 декабря 2025, 16:00 • Видео
    Болгары взбунтовались

    В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    Комментарии (6)
    17 декабря 2025, 19:22 • Новости дня
    Орбан сообщил о снятии с повестки саммита ЕС вопроса об активах России

    Орбан: Вопрос о заблокированных российских активах не будет в повестке дня саммита ЕС

    Орбан сообщил о снятии с повестки саммита ЕС вопроса об активах России
    @ IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных активов России снята с повестки саммита в Брюсселе.

    Вопрос конфискации находящихся на Западе российских финансовых активов не будет рассматриваться на ближайшем саммите Европейского союза, передает ТАСС. Об этом заявил Виктор Орбан, выступая перед журналистами по прибытии в Брюссель, где 18-19 декабря состоится встреча лидеров стран ЕС.

    По его словам, Венгрия смогла добиться исключения данного вопроса с текущей повестки после предварительных переговоров. Орбан подчеркнул: «Венгрия одержала победу на переговорах перед саммитом ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что вопрос о заблокированных российских активах не будет стоять на повестке дня».

    Дискуссия вокруг использования или конфискации российских активов, замороженных в европейских странах, в последние месяцы была одним из ключевых вопросов между странами-членами Евросоюза. Теперь этот вопрос не будет обсуждаться на ближайшем саммите.

    Ранее Орбан в письме президенту Владимиру Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации российских замороженных активов в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Орбан отказался от соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу замороженных российских активов. Венгерский премьер заявил, что в случае оспаривания возможной конфискации российских активов российская сторона обязательно победит в суде, а это приведет к падению бельгийской экономики.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода, а также не учитывает мнение Венгрии и Словакии, выступающих против поддержки Украины.

    Комментарии (7)
    17 декабря 2025, 16:21 • Новости дня
    Путин: Развал украинской государственности видно по «золотым унитазам»
    Путин: Развал украинской государственности видно по «золотым унитазам»
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что признаки развала украинской государственности очевидны по таким деталям, как «золотые унитазы».

    «Как государственность украинская разваливается, это видно по золотым унитазам», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также заявил о резком росте числа случаев дезертирства среди украинских военнослужащих – только зарегистрированных уголовных дел по этой статье на Украине насчитывается более 100 тыс. «А количество дезертиров исчисляется сотнями тысяч в целом. Это верный признак деградации», –сказал он, пишет ТАСС.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что обрушение обороны украинских войск неизбежно, а западные страны уже начали это признавать.

    6 декабря журналист Пол Стейган сообщил, что число дезертиров в украинской армии в 2025году выросло до 182 тыс. человек, что вдвое больше прошлогоднего показателя на фоне ежедневных сообщений о новых успехах российских войск.

    Комментарии (32)
    18 декабря 2025, 00:35 • Новости дня
    Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике

    Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике и сильным человеком

    Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина

    Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV раскрыл свое отношение к российскому коллеге Владимиру Путину, отметив его выдающиеся качества как политика.

    «Нормальный человек. Человеческие качества у него очень хорошие. Но в политике волкодав. Он в политике великий человек. Давно руководит такой большой страной. Поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики», – приводит ТАСС слова Лукашенко.

    Лидер Белоруссии добавил, что Путин – сильный человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина – «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть». А вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что Путин «мягче в общении, чем можно было бы ожидать», при этом назвал его расчетливым политиком, «который заботится об интересах России, как он их видит».

    Американский журналист Такер Карлсон в разговоре с политическим обозревателем Майклом Ноулзом назвал Путина самым эффективным современным лидером.

    Комментарии (14)
    17 декабря 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ракетный комплекс «Орешник» начнет службу на боевом дежурстве до конца года, заявил президент Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны.

    «До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник». В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что в ходе учений подтверждается высокий уровень подготовки частей и соединений, они могут решать самые сложные задачи. В ходе таких учений нередко присутствуют зарубежные союзники и партнеры России, которые получают опыт, полученный в ходе СВО.

    В ноябре Путин пояснял, что Россия, как все ядерные державы, развивает свой ядерный и стратегический потенциал без стремления кого-то запугать или устрашить.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в республике в декабре.

    Комментарии (2)
    17 декабря 2025, 14:55 • Новости дня
    Орбан в письме Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации активов
    Орбан в письме Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации активов
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что уточнил характер возможного ответа Москвы на конфискацию российских замороженных активов в Евросоюзе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в письме президенту России задал вопрос о том, какой ответ последует от Москвы, если страны Евросоюза примут решение о конфискации российских финансовых активов, замороженных на Западе. Как пишет ТАСС, он отметил, что этот вопрос станет одним из главных на грядущем саммите ЕС в Брюсселе.

    Орбан подчеркнул, что недавно направил письмо Владимиру Путину, интересуясь, примет ли Россия во внимание, кто голосовал за изъятие активов.

    В ответе из Москвы говорилось, что при экспроприации Евросоюзом российских активов последует «решительный ответ с использованием всех инструментов международного права». Также отмечалось, что руководство России учтет позицию отдельных государств – членов Евросоюза по этому вопросу.

    Орбан заявил: «Мы, венгры, защитили себя, и мы ясно дали понять, что Венгрия ни при каких обстоятельствах не поддержит изъятие замороженных золотовалютных резервов у России или любой другой страны».

    Он подчеркнул, что если Евросоюз примет решение о конфискации, Венгрия обратится с иском в Суд ЕС. По его словам, изъятие сотен миллиардов у государства всегда вызывает ответные действия, а саму меру он приравнял к объявлению войны.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    20 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Орбан отказался от соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу замороженных российских активов.

    Венгерский премьер также заявил, что в случае оспаривания возможной конфискации российских активов российская сторона обязательно победит в суде, а это приведет к падению бельгийской экономики.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода, а также не учитывает мнение Венгрии и Словакии, выступающих против поддержки Украины.


    Комментарии (2)
    17 декабря 2025, 17:40 • Новости дня
    Опубликованы первые кадры из серии «Простоквашино» с Путиным
    Опубликованы первые кадры из серии «Простоквашино» с Путиным
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В одной из новых серий мультфильма «Простоквашино» появился персонаж с внешностью президента России Владимира Путина, которого изобразили вместе с классическими героями мультфраншизы.

    Кадры серии мультфильма «Простоквашино», в которую добавлен персонаж Путина, оказались в распоряжении РБК. Подлинность изображений изданию подтвердил источник на медиарынке.

    На кадре Путин изображен вместе со всеми ключевыми героями мультика – Дядей Федором, Котом Матроскиным, Шариком, Почтальоном Печкиным и другими персонажами.

    Ранее о появлении Путина в качестве героя «Простоквашино» на Петербургском международном экономическом форуме рассказывала председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Она объяснила, что такой шаг должен стать инструментом «мягкой силы» и поможет продвигать российскую культуру за рубежом.

    Подлинность кадра с изображением Путина подтвердили в киностудии «Союзмультфильм», передает ТАСС. «Да, кадр подлинный», – сказал собеседник агентства.

    Ранее Слащева рассказала о появлении идеи сделать Путина героем «Простоквашино».

    Комментарии (9)
    17 декабря 2025, 18:03 • Новости дня
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героя России освободившим Северск участникам СВО
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героя России освободившим Северск участникам СВО
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил участников спецоперации на Украине, отличившихся при освобождении города Северск, медалями «Золотая Звезда» Героя России.

    Северск, как подчеркнул Путин, был освобожден в сложнейшей обстановке, когда военным пришлось преодолевать мощную эшелонированную оборону противника, передает РИА «Новости».

    «В сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную эшелонированную оборону противника, вы и ваши однополчане освободили Северск, значимый для нас русский город», – заявил глава государства во время церемонии награждения. Он особо подчеркнул, что блестящие воинские операции стали итогом слаженной работы командования Южного военного округа и проявленного личного мужества.

    По словам Путина, освобождение Северска – это не только результат решений командиров, но в первую очередь проявление огромного мужества и самоотверженности солдат и офицеров. Он отметил, что в ходе специальных операций были освобождены стратегически важные населенные пункты.

    Ранее Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях.

    Комментарии (2)
    17 декабря 2025, 16:09 • Новости дня
    Путин заявил о деградации западной «цивилизованной» семьи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия после распада СССР не получила равных прав в западном сообществе, а представления о цивилизованности западной семьи оказались обманчивыми, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

    Путин отметил, что Москва ожидала стать равноправным членом западного сообщества, однако эти надежды не оправдались, передает РИА «Новости».

    «Сразу же после развала Советского Союза, тогда нам казалось, что мы быстро станем членами так называемой «цивилизованной» семьи европейских народов, «цивилизованной» западной семьи. Сегодня выясняется, что никакой цивилизации там нет, там только деградация сплошная... Ничего подобного не произошло, мы не стали никакой равноправной частью этой семьи», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что СССР и затем Россия дважды заявляли о готовности вступить в НАТО.

    Комментарии (2)
    17 декабря 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин заявил о возвращении России полного суверенитета за время СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время расширенного заседания Минобороны президент России Владимир Путин отметил, что РФ обрела суверенитет во всех смыслах этого слова благодаря спецоперации.

    На расширенном заседании Министерства обороны президент России Владимир Путин заявил о достижениях страны в ходе спецоперации, передает ТАСС.

    «Главное, что произошло за время проведения специальной военной операции заключается в том, что Россия вернула себе статус полного суверенитета, Россия стала во всех смыслах этого слова суверенной страной», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что все задачи спецоперации, обозначенные в 2022 году, обязательно будут выполнены.

    Комментарии (17)
    17 декабря 2025, 19:56 • Новости дня
    Стал известен озвучивший Путина в «Простоквашино» актер

    Комик Грачев озвучил Путина в «Простоквашино»

    Стал известен озвучивший Путина в «Простоквашино» актер
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Персонажа Владимира Путина в новом сезоне мультфильма «Простоквашино» озвучил комик Дмитрий Грачев из Comedy Club.

    Артист рассказал, что его участие в проекте действительно имело место, однако подробности сюжета предпочел не раскрывать, передает «Газета.Ru». «Могу ли я об этом говорить сейчас – честно, не уверен. Все-таки это сюрприз под Новый год», – сказал Грачев.

    По его словам, появление Владимира Путина в мультфильме будет полноценным, а не эпизодическим. Взаимодействие героя с жителями Простоквашино будет происходить без выделения кого-либо из персонажей. «Никого не выделяя, так скажем», – сказал комик.

    Напомним, в одной из новых серий мультфильма «Простоквашино» появился персонаж с внешностью президента России Владимира Путина.

    Комментарии (4)
    17 декабря 2025, 14:27 • Новости дня
    Путин: Цели СВО будут достигнуты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все задачи специальной военной операции, сформулированные в 2022 году, обязательно будут выполнены.

    Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, глава государства подчеркнул приоритет дипломатического подхода, отметив, что Москва по-прежнему рассчитывает на возможность урегулировать конфликт путем переговоров, передает ТАСС.

    «Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», – заявил Путин.

    Ранее Путин назвал 2025 год важным для решения задач СВО.

    В июне Путин подтвердил необходимость задействовать переговоры и иные инструменты для достижения задач спецоперации на Украине, несмотря на провокации.

    Путин заявлял, что итогом спецоперации должно стать устранение причин кризиса и создание условий для долгосрочного мира и безопасности России.

    Комментарии (6)
    17 декабря 2025, 16:35 • Новости дня
    Путин указал на нарушение обещаний по нерасширению НАТО на Восток

    Путин: НАТО неоднократно нарушало обещания о нерасширении на Восток

    Путин указал на нарушение обещаний по нерасширению НАТО на Восток
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия требует выполнения обещаний, данных Москве о нерасширении НАТО на Восток, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

    Путин напомнил, что страны Запада публично обещали не расширять альянс, однако, по его словам, «одна волна расширения за другой» последовала несмотря на эти заявления, передает РИА «Новости».

    «Мы настаиваем просто на исполнении данных нам обещаний. Публично же было заявлено, что никакого расширения НАТО на Восток не будет. Ну и что? Плевать хотели – одна волна расширения за другой. Мы ничего особенного не требуем. Мы, повторяю еще раз, настаиваем на выполнении данных нам обещаний», – подчеркнул президент.

    Ранее на конференции в Берлине генсек НАТО Марк Рютте предпочел не отвечать на вопрос о дальнейшем расширении НАТО.

    Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что расширение Североатлантического альянса «не прекращается ни на минуту» вопреки всем заверениям, которые давались блоком еще в советские времена.

    Комментарии (8)
    17 декабря 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин: Ряд деятелей в Европе забыли об ответственности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что геополитическая ситуация остается напряженной, а некоторые европейские лидеры действуют исходя из личных интересов, забывая об ответственности.

    Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил о том, что ряд европейских деятелей забыли о своей ответственности, ориентируются на личные и групповые политические интересы, а не на интересы народов, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что такие политики занимают или до сих пор занимали ответственные посты, однако в настоящее время ими движут сиюминутные личные цели. «Они руководствуются сиюминутными личными или групповыми политическими интересами, только не интересами своих народов», – отметил глава государства.

    В ходе заседания Путин также сказал, что геополитическая ситуация в мире по-прежнему остается напряженной, а в некоторых регионах уже достигла критического уровня. По его словам, страны НАТО наращивают наступательные силы и разворачивают новые виды вооружения, включая вооружения в космосе. Путин подчеркнул, что эти процессы обостряют международную обстановку и создают дополнительные риски для всех участников мировой политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что 2025 год стал важным этапом для решения задач спецоперации.

    Российские войска продвигаются и способны усиливать наступление на ключевых направлениях после слома обороны ВСУ.

    Владимир Путин в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

    Комментарии (2)
    Главное
    В Петербурге школьник частично признал вину в нападении с ножом на учителя
    Израиль и Египет заключили крупную газовую сделку
    США предупредили Европу о необходимости вернуть активы России
    Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике
    Грузия заявила о враждебной политике властей Украины
    Трампу передали ящик икры из Хабаровского края
    Экспертиза подтвердила психическое расстройство Долиной при продаже квартиры

    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Перейти в раздел

    Болгары наконец-то взбунтовались вовремя

    Болгария стала одной из семи стран Евросоюза, где правительство воспротивилось краже российских активов. Софию сподвигли к этому совместные действия двух сил – болгарского народа и Соединенных Штатов Америки, а в начале следующего года Болгария даже может получить свободную от русофобии власть. Подробности

    Перейти в раздел

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Канада готова проглотить унижение от украинской разведки

    В канадской прессе всплыли подробности шпионского скандала, связанного с сотрудничеством Главного управления разведки (ГУР) МО Украины и спецслужб Канады. Оказалось, что украинцы не оценили гостеприимства и доверия канадской контрразведки, завербовали ее сотрудника и добыли ее секреты. А канадское государство теперь хочет спустить дело на тормозах. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации