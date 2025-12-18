Путин исполнил мечту школьника об управлении самолетом

Юнармеец Егор Рогов несколько минут управлял самолетом после просьбы Путину

Tекст: Вера Басилая

Полет был организован 15 декабря недалеко от Алейска. Егор Рогов находился на месте второго пилота и несколько минут управлял сверхлегким винтовым самолетом самостоятельно. Сам юнармеец рассказал, что ему понравились пейзажи с высоты, маневры и ощущение пилотирования, передает ТАСС.

Рогов отметил, что по сравнению с пассажирскими авиаперелетами этот полет оказался намного ярче и эмоциональнее. Его мама Марина Довбышенко подчеркнула, что вся семья поддерживала Егора, гордится им, а отец подростка помогает участникам спецоперации на Украине.

Рогов также заявил, что стал участником этого события после того, как увидел в мессенджере Max приглашение принять участие в прямой линии с президентом России. Он признался, что давно мечтает связать свою жизнь с военной авиацией.

«Я как участник Юнармии, патриот своей страны, подумал, почему бы не попробовать. Я люблю авиацию, хочу связать свою жизнь с военной карьерой. Попросил помощи у нашего верховного главнокомандующего», – отметил мальчик.

Ранее президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, которые обратились к нему на предстоящую прямую линию.