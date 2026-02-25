Мишустин сообщил о росте сборов кинотеатров свыше 50 млрд рублей

Tекст: Елизавета Шишкова

Сборы кинотеатров России за 2025 год превысили 50 млрд рублей, передает РИА «Новости». Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства РФ в Госдуме.

Мишустин также отметил, что за пять лет действия программы «Пушкинская карта» молодые россияне приобрели свыше 100 млн билетов, сообщает ТАСС.

По его данным, почти 13 млн человек уже оформили эту карту, и теперь молодежь стала чаще посещать театры, кино и выставки. «У детей должны быть возможности пробовать себя в спорте, расширять кругозор, в том числе через знакомство с театром, кино, произведениями великих художников», – заявил премьер-министр.

Правительство также продолжает модернизацию учреждений культуры, школ искусств и спортивной инфраструктуры. Мишустин сообщил, что расширены «земские» программы, теперь они охватывают не только врачей и учителей, но и работников культуры, а также тренеров на селе. Кроме того, для повышения доступности социально значимых объектов регулярно обновляется парк общественного транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фильм «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна преодолел отметку в 1 млрд рублей в российском прокате. Картина «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид за месяц проката в России также достигла миллиарда рублей. Самой кассовой картиной в российских кинотеатрах за первый месяц 2026 года стал фильм «Чебурашка 2».