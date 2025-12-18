В Башкирии родился ребенок с необычайно длинной пуповиной

В Башкирии родился ребенок с с необычайно длинной пуповиной в 150 см

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Перинатальном центре РКБ им. Г. Г. Куватова в Уфе на свет появился ребенок с пуповиной длиной в 150 см. Это примерно втрое больше стандартного размера. Обычная длина пуповины составляет от 40 до 70 см, уточняет Минздрав Башкирии.

Медики выявили у малыша и другие аномалии: два узла на пуповине, один из них двойной, ложный узел, участки тромбоза и двукратное обвитие пуповины вокруг тела плода. Врачи объяснили, что узлы могут привести к сдавлению сосудов и гипоксии, а варикозное расширение вен может привести к тромбозу и дальнейшему развитию.

Однако благодаря налаженной работе акушеров-гинекологов и неонатологов роды завершились благополучно. На четвертые сутки после родов мать и новорожденный были выписаны домой.

Специалисты отметили, что современные методы УЗИ, несмотря на свою информативность, не всегда позволяют заранее выявить все особенности развития плода. Некоторые из них становятся известны только после рождения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские врачи провели первую в стране внутриутробную операцию девочке с диагнозом Spina Bifida в государственной клинике. Прорыв в этой области позволяет медикам спасти жизнь сотен детей с подобными патологиями.