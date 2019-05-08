Родился ребенок после сделанной в России уникальной внутриутробной операции

Родился ребенок, которому впервые в России провели уникальную внутриутробную операцию, сообщила экс-директор по фандрайзингу благотворительной программы Spina Bifida Дарья Байбикова.

«Неделю назад малышка родилась! Зовут Венера. Мама и малышня чувствуют себя хорошо. У Венеры сохранена чувствительность в ногах, шевелятся даже пальчики на ногах, и нет шунта в голове», – рассказала Байбикова в своем Facebook.

Она добавила, что такое состояние свидетельствует о том, что операция прошла успешно, и сейчас состояние здоровья молодой мамы и ребенка хорошее.

Операция проводилась в Национальном медицинском исследовательском центре имени Кулакова.

Еще не рожденной девочке с диагнозом Spina Bifida – грыжа спинного мозга провели сложнейшую операцию в российской государственной клинике впервые.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как теперь с помощью этого прорыва в медицине российские врачи смогут спасать жизни сотен детей.