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26 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 19:09  |  vz.ru
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Та самая фотография, обнажившая тотальное лицемерие американской прессыФото: кадр из видео
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Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»

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          Российские хирурги смогут спасать сотни нерожденных детей

          Дмитрий Зиненко провел уникальную операцию   26 февраля 2019, 17:30
          Фото: Павел Смертин/miloserdie.ru
          Текст: Елена Кондратьева

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          Важный прорыв произошел в российской государственной медицине. Еще не родившемуся младенцу с диагнозом, по которому россиянкам до сих пор рекомендуют аборт, была сделана операция. Теперь появилась возможность спасать жизни сотен таких детей. И хотя операция проходила в государственной клинике, она стала возможной не только благодаря усилиям чиновников.

          В середине февраля нейрохирург, завотделением Института педиатрии имени Вельтищева Дмитрий Зиненко и директор Института акушерства Национального медицинского исследовательского центра имени Кулакова Роман Шмаков под руководством бразильских коллег прооперировали женщину, находившуюся на 24-й неделе беременности. Их задачей было устранить грыжу, закрыть спинной мозг еще не родившейся девочки мозговыми оболочками и кожей.

          Операция еще не родившемуся ребенку с диагнозом Spina Bifida – грыжа спинного мозга – была сделана в российской государственной клинике впервые. Ведущий бразильский нейрохирург Сержиу Кавалейру приехал в Москву, чтобы обучить российских коллег уникальной методике внутриутробного вмешательства.

          Операция вместо аборта

          Операция заняла два часа и завершилась успешно. Беременную женщину сейчас наблюдают в стационаре, но в конце этой недели она отправится домой. При благополучном течении беременности велик шанс, что девочка родится здоровой или с минимальным количеством осложнений.

          «Мама и малыш чувствуют себя хорошо, ребенок активный, все, что ему положено в маме делать, он делает», – рассказал газете ВЗГЛЯД нейрохирург Дмитрий Зиненко, участвовавший в операции с российской стороны.

          Внутриутробные операции в России давно поставлены на поток. Но оперировать детей со Spina Bifida до сих пор не умели. Благотворительные фонды отправляли женщин, не желавших прерывать проблемную беременность, в Швейцарию. Операции стоили сначала пять, потом шесть, потом девять с половиной миллионов рублей. Затем несколько операций были проведены в коммерческом госпитале «Лапино» в Подмосковье. Но этого количества недостаточно для России, где ежегодно рождается 1,5–2 тыс. детей со Spina Bifida. А еще больше не рождается.

          Если порок развития плода диагностируется достаточно рано, врачи настаивают на прерывании беременности. «На мой взгляд, в подавляющем большинстве случаев это не имеет под собой оснований, потому что дети со Spina Bifida интеллектуально сохранны», – говорит Дмитрий Зиненко.

          Любови Болдаковой гинеколог заявил, что шанса у ее дочери нет, и выход один – аборт. Иначе ребенок родится с высокой степенью инвалидизации – когда в головном мозге скапливается жидкость, вызывая гидроцефалию, не функционируют тазовые органы, наступает паралич и требуются бесконечные нейрохирургические операции.

          Женщина обратилась за помощью в благотворительный фонд, и оказалось, что шанс все же есть. В России на регулярной основе проходят постнатальные операции детей со Spina Bifida, но исследования показывают, что внутриутробные операции на 30% эффективнее и существенно снижают риск инвалидизации ребенка.

          «Было понятно, что отправлять женщин в Швейцарию – тупиковый путь.

          Курс франка растет, швейцарских страховок у этих женщин нет», – рассказывает Дарья Байбакова, бывший директор по фандрайзингу благотворительной программы Spina Bifida. Операции необходимо делать в Москве, и, самое главное, они должны были быть доступны для всех жителей страны. Поэтому Дарья Байбакова вместе с благотворительным фондом «Русфонд» инициировала проект по обучению российских врачей технологии внутриутробных операций детей со Spina Bifida. «Это был единственный способ что-то системно поменять», – говорит Байбакова.

          На самом деле государство готово оплачивать такие операции, они уже входят в систему ОМС, но до сих пор не было врачей, способных их осуществить. Российские благотворители связались с рядом известных хирургов и получили согласие нейрохирурга Сержиу Кавалейру из Федерального университета Сан-Паулу провести обучающие операции и передать российским коллегам свой опыт и методики. Кавалейру был одним из первых хирургов в мире, начавших делать высокотехнологичные внутриутробные операции. Вместе с ним в Москву прилетел гинеколог Маурисиу Барбоза.

          Кавалейру с коллегой отказались от любого гонорара. Сеть отелей Azimut предоставила врачам бесплатные номера. Требовалась только 241 тыс. рублей для оплаты авиаперелета хирургов. Эту сумму «Русфонд» собрал за полтора дня. «Стоимость операции оказалась в 41 раз дешевле, чем отправлять женщину в Швейцарию», – говорит Дарья Байбакова. Никакого оборудования дополнительно покупать не пришлось – операционные и реанимации в медцентре им. Кулакова оснащены самой современной техникой. Вопрос был только в навыке хирургов.

          Любовь Болдакова стала первой женщиной, беременной ребенком со Spina Bifida, кого прооперировали в российской государственной клинике.

          «Мы к этой операции готовились три года, – рассказывает Зиненко. – Это командная работа. Очень много зависит от акушера-гинеколога. Он должен точно определить, где плацента, чтобы не произошло отслойки оболочек, вывести аккуратно ребенка, чтобы он не был согнут. Есть анестезиологические особенности, чтобы и мать ничего не чувствовала, и дозировка была идеальной для ребенка. Должен быть очень хороший функциональный врач-узист, который помогает контролировать жизнедеятельность ребенка».

          В итоге операция прошла успешно.

          Прорыв совершают пассионарии, а не государство

          Вероятно, для полной передачи технологии бразильским врачам придется вновь прилететь в Москву – договоренность об этом уже достигнута. Зиненко прогнозирует, что через несколько лет в России будет осуществляться 150–200 таких операций в год. Впрочем, для этого нужно не только обкатать технологию, но и заниматься просветительской работой, чтобы акушеры-гинекологи направляли женщин с подобными проблемами не на аборт, а в операционную.

          Остается вопрос: почему государство до сих пор не обучало хирургов внутриутробным операциям по Spina Bifida? Почему дело сдвинулось лишь при участии благотворительных фондов?

          «Любое новое дело начинается не с государственного уровня, а с пассионарных, горящих людей, которые заражают своими идеями и энергией окружающих,

          – объясняет Дмитрий Зиненко. – Потому что государственное здравоохранение заточено на стандартные, типовые вещи. Должен найтись человек, который соберет единомышленников и поставит эту операцию на поток».

          Например, Дмитрий Зиненко еще в 1994 году первым в России начал оперировать недоношенных младенцев с гидроцефалией и кровоизлияниями в мозг. «Мне пришлось почти 10 лет бороться, чтобы это стало рутинной операцией», – говорит врач.

          В перспективе московские хирурги планируют экспортировать в Россию технологию другой внутриутробной операции – для детей с гидроцефалией.


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