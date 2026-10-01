В Латвии задержали двоих подозреваемых в шпионаже в пользу России

Politico: В Латвии задержали двух граждан по подозрению в шпионаже для России

Tекст: Игорь Иножарский

Двое латвийских граждан были задержаны на родине по подозрению в шпионаже в пользу Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ), передает Politico.

По версии следствия, подозреваемые собирали информацию о базе Адажи, на которой дислоцируется бригада НАТО, а также о системах военных радаров и перемещениях самолетов. В публикации отмечается, что один из задержанных использовал частный самолет для проведения аэрофотосъемки военной базы.

Служба государственной безопасности Латвии утверждает, что их деятельность якобы могла содействовать российским разведывательным и диверсионным группам на территории страны. Уголовное дело было возбуждено 27 июня, расследование продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Эстония сообщила о рекордном количестве арестов людей, подозреваемых в шпионаже в пользу России. В марте в Германии задержали румынку по обвинению в аналогичных преступлениях. Зимой польская прокуратура обвинила жителя Быдгоща в передаче данных российской разведке.