Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.0 комментариев
В Латвии задержали двоих подозреваемых в шпионаже в пользу России
Politico: В Латвии задержали двух граждан по подозрению в шпионаже для России
Служба государственной безопасности Латвии задержала двух граждан по подозрению в сборе разведывательной информации для России о военной базе Адажи и передвижении самолетов, в том числе с использованием частного самолета.
Двое латвийских граждан были задержаны на родине по подозрению в шпионаже в пользу Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ), передает Politico.
По версии следствия, подозреваемые собирали информацию о базе Адажи, на которой дислоцируется бригада НАТО, а также о системах военных радаров и перемещениях самолетов. В публикации отмечается, что один из задержанных использовал частный самолет для проведения аэрофотосъемки военной базы.
Служба государственной безопасности Латвии утверждает, что их деятельность якобы могла содействовать российским разведывательным и диверсионным группам на территории страны. Уголовное дело было возбуждено 27 июня, расследование продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Эстония сообщила о рекордном количестве арестов людей, подозреваемых в шпионаже в пользу России. В марте в Германии задержали румынку по обвинению в аналогичных преступлениях. Зимой польская прокуратура обвинила жителя Быдгоща в передаче данных российской разведке.