    18 декабря 2025, 13:20 • В мире

    Искусственный интеллект обнажил шаткость французской власти

    Искусственный интеллект обнажил шаткость французской власти
    @ Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Президент Франции Эммануэль Макрон возмущен: по соцсетям расходится фальшивый ролик о государственном перевороте во Франции. Он сделан настолько убедительно, что «новости» поверили даже некоторые зарубежные лидеры. Реакция на фальшивку показывает не только мощь искусственного интеллекта, но и слабость французских властей.

    Казалось бы, уж кому-кому, а Франции государственный переворот не грозит: богатая и устойчивая страна первого мира, опора Евросоюза (по крайней мере, одна из таковых), стабильная политическая система. Да и времена Наполеонов, которые приходили к власти подобным образом, давно прошли. По крайней мере, все должны верить в устойчивость такого государства, как Франция.

    Однако когда в интернете и соцсетях завирусился вполне убедительно сделанный ролик о том, что Эммануэля Макрона свергли некие военные, в стране случился переворот и вообще будущее туманно, некоторые приняли его за чистую монету. Тем более что само видео было стилизовано под стандартное сообщение ТВ-канала непрерывного вещания.

    Сгенерированный искусственным интеллектом (ИИ) «журналист» стоял в прямом эфире на улицах Парижа с микрофоном в руках на фоне взволнованной толпы и говорил: «В настоящее время неофициальная информация указывает на государственный переворот во Франции, возглавляемый полковником, личность которого не раскрыта, и на возможное падение президента Эммануэля Макрона».

    Собственно говоря, нет числа гражданам, которые и впрямь хотели бы, чтобы Макрон куда-нибудь делся, потому что он многим успел надоесть. Однако при всем при том профессиональные политики – люди, крепко стоящие на земле, а те, кто имеет (сомнительное) удовольствие знать Макрона лично, понимают, что так просто от него не избавиться. Но даже в таких условиях, притом что работали все новостные каналы и нигде, разумеется, не было и слова о перевороте во Франции, некоторые политики заволновались.

    Дошло до того, что некий глава африканской страны прислал Макрону сообщение: «Дорогой президент, что у вас происходит? Я очень обеспокоен». Впрочем, можно быть уверенными, что куда большее беспокойство испытал сам Макрон, и вовсе не потому, что его позициям в реальности что-то угрожало.

    С точки зрения западного мира, государственный переворот – что-то такое, что может случиться в Африке, в Латинской Америке, по поводу чего СМИ могут возмутиться, выдать стандартный набор штампов про демократию, свободу, попрание прав и прочее. Франции, разумеется, ничто подобное в принципе не угрожает.

    И тут внезапно оказалось, что теоретически, по крайней мере, люди готовы допустить, что даже Франция может стать ареной переворота, совершенного с помощью военной силы.

    Эффект от этого ролика показал, насколько легко сегодня манипулировать аудиторией – в том числе профессионально подготовленной и образованной. Но даже если пользователи смотрели этот ролик просто забавы ради, чтобы посмеяться или потому, что французский лидер им антипатичен и хочется хотя бы в некой воображаемой проекции, созданной с помощью ИИ, увидеть конец его власти над ними, они смеялись не только над Макроном, но и над слабостью французских властей вообще. Можно даже сказать, что фальшивый ролик показал, насколько легко взломать то, что называется французской демократией – возможно, не сложнее, чем ограбить еще один символ Франции – Лувр.

    Поскольку Макрон не терпит, когда над ним смеются, он велел своей команде добиться того, чтобы ролик изъяли из соцсетей. И тут его ждал неприятный сюрприз: модераторы Facebook* хладнокровно ответили, что видео «не нарушает их условия», и удалять его отказались.

    «Я склонен думать, что у меня больше рычагов влияния, чем у кого бы то ни было. В любом случае, возможно, было бы проще доказать им, что ситуация серьезная, если бы обратился лично я. Но это не работает, – бушевал французский президент, выступая в Марселе. – Эти люди издеваются над нами. Им плевать на спокойствие политических дебатов. Им плевать на суверенитет демократий. И поэтому они подвергают нас опасности».

    Как сообщает «Франсинфо», «Эммануэль Макрон опасается манипуляций и иностранного вмешательства в преддверии муниципальных выборов в марте следующего года, а затем и президентских выборов в 2027 году». Причем «учитывая, что Елисейский дворец до сих пор не установил происхождение этого видео и его создателей», эта опасность «тем более ощутима».

    Неприятность со сгенерированным нейросетью роликом является не единственной бедой цифрового происхождения, которая задела французские власти.

    Недавно сообщили, что на днях серверы французского министерства внутренних дел подверглись длительной хакерской атаке. Подробные ее детали не разглашаются, но, судя по заявлениям представителей министерства, затронуты оказались внутренние базы данных, в том числе система обработки судимостей и файлы разыскиваемых лиц, «которые важны для нас», пояснил министр Лоран Нуньес.

    «В ходе кибератаки в конце прошлой недели» неизвестные получили доступ к «миллионам файлов». «Мы стали жертвами злоумышленных действий, совершенных отдельным лицом или группой лиц, которые получили доступ к нашим информационным системам через наши почтовые ящики. Они извлекли пароли из почтовых ящиков», – пожаловался министр. Причем он также сообщил, что на данной стадии даже нельзя с точностью определить масштабы ущерба. Взлом длился несколько дней, пока его заметили.

    В случае с фейковым видео Макрон еще пытается обратить случившееся в свою пользу: так, он выразил желание разработать политику «на французском и европейском уровнях», которая позволила бы занять твердую позицию против этой дезинформации. «Когда мы сталкиваемся с заведомо ложным контентом, который угрожает общественной безопасности посредством дестабилизирующей дезинформации, мы должны иметь возможность его удалить», – заявил президент Франции.

    Его желание цензуры понятно (не так давно он высказывался за то, чтобы ранжировать СМИ по степени правдивости с помощью специальных плашек, и отступил – разумеется, временно – перед лицом общественного противодействия и возмущения его действиями). Но Макрон даже не пытается ответить на сам собой напрашивающийся вопрос – почему в принципе во Франции сложилось такое общество, которое может сбить с толку один ролик в соцсетях, при наличии огромного количества новостных сайтов и официальных источников информации. Да и слова об «угрозе общественной безопасности» тоже можно трактовать весьма широко.

    К примеру, является ли «угрозой общественной безопасности» нецензурная ругань его супруги в адрес активисток, случайно ставшая общественным достоянием? Придя на выступление юмориста Абиттана, которого обвинили в домогательствах и по этой причине прерывали его концерты, Брижит Макрон в грубой форме проехалась по его противницам, что вызвало скандал. Возможно, президенту Франции стоило бы для начала навести порядок в собственном доме – хотя с такой супругой, которая к тому же страдает приступами рукоприкладства, это наверняка будет непросто.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

