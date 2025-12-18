Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.3 комментария
Песков опроверг обсуждение вопроса С-400 на встрече Путина и Эрдогана в Ашхабаде
Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали возврат С-400
Повестка переговоров между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом не включала вопрос российских зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что эта тема не обсуждалась лидерами двух стран, передает ТАСС.
Заявление прозвучало после публикации агентства Bloomberg о якобы прозвучавшем со стороны Эрдогана на встрече в Ашхабаде желании вернуть С-400 России.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил о существующих обязательствах Турции перед Москвой по использованию зенитных ракетных комплексов С-400.
Посол США в Турции Том Баррак заявил о готовящемся отказе Турции от комплексов С-400 и возврате в программу F-35.