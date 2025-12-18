Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.3 комментария
Глава МИД Турции Фидан спрогнозировал скорое заключение сделки по Украине
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не исключил, что стороны конфликта на Украине могут уже в ближайшее время согласовать условия мирного урегулирования.
Фидан заявил о высокой вероятности скорого достижения соглашения по конфликту на Украине, передает ТАСС. В интервью каналу TRT World он отметил: «Мы в настоящий момент очень близки к заключению сделки. Это все, что я могу сказать».
По словам главы МИД, Анкара активно поддерживает контакты с Москвой, Киевом, а также с представителями США и европейских стран.
Фидан подчеркнул, что собрать требования всех сторон, определить формат и выработать конкретный план по урегулированию – крайне сложная задача. Он также заверил, что Турция готова поддержать и приветствовать любое прекращение огня или любой мирный процесс на Украине.
Ранее сообщалось, что Кремль готовит контакты с представителями США для ознакомления с результатами переговоров Вашингтона с Киевом и Брюсселем.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев планирует отправиться в Майами для переговоров по ситуации на Украине.
Москва оценивает усилия администрации президента США Дональда Трампа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине.