Глава МИД Турции Фидан спрогнозировал скорое заключение сделки по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Фидан заявил о высокой вероятности скорого достижения соглашения по конфликту на Украине, передает ТАСС. В интервью каналу TRT World он отметил: «Мы в настоящий момент очень близки к заключению сделки. Это все, что я могу сказать».

По словам главы МИД, Анкара активно поддерживает контакты с Москвой, Киевом, а также с представителями США и европейских стран.

Фидан подчеркнул, что собрать требования всех сторон, определить формат и выработать конкретный план по урегулированию – крайне сложная задача. Он также заверил, что Турция готова поддержать и приветствовать любое прекращение огня или любой мирный процесс на Украине.

Ранее сообщалось, что Кремль готовит контакты с представителями США для ознакомления с результатами переговоров Вашингтона с Киевом и Брюсселем.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев планирует отправиться в Майами для переговоров по ситуации на Украине.

Москва оценивает усилия администрации президента США Дональда Трампа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине.