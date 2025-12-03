Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.5 комментариев
Глава СПЧ назвал намазы в метро провокационным поступком
Совершение молитвы мусульманами в метро противоречит установкам подлинного ислама и рассматривается как провокация, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
Валерий Фадеев в интервью РБК заявил, что демонстративное совершение намазов мусульманами в метро или водителями во время работы в общественном транспорте является провокацией.
Он подчеркнул: «Когда в метро на грязном полу раскладывают молельные коврики, начинают как бы демонстративно, вызывающе молиться, это противоречит, на мой взгляд, установкам подлинного ислама. Это провокация».
По его мнению, такие действия представляют собой попытку спровоцировать людей, побудить их к немедленному совершению молитвы и использовать для каких-либо политических целей. Фадеев уверен, что противостоять таким инцидентам следует через просвещение, которым должны заниматься исламские лидеры.
Изучая религиозные предписания, Фадеев отметил, что не существует обязательного строго определенного времени для молитвы – если мусульманин не успел вовремя, он может помолиться позже. Он привел пример, что мусульманский хирург в ходе операции не обязан прекращать работу ради намаза, подобных установок не существует.
Случаи, когда врачи останавливают процедуры ради молитвы, ему неизвестны, однако в интернете он встречал информацию о водителях автобусов, устраивающих остановки для совершения намаза. Фадеев подчеркнул, что подобное поведение является неправильным и противоречит религиозным канонам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Савеловский суд Москвы назначил штраф в 30 тыс. рублей каждому из двух мигрантов за совершение намаза в переходе метро без разрешения. Суд признал их виновными в нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия.