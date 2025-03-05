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    США повышают уязвимость Украины
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    36 комментариев
    5 марта 2025, 20:35 • Новости дня

    Против актера из сериала «Трудные подростки» возбудили дело

    Против актера Глеба Калюжного возбудили дело за уклонение от армии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актера Глеба Калюжного, известного по сериалам «Вампиры средней полосы» и «Трудные подростки», обвиняют в уклонении от военной службы, за что ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в правоохранительных органах.

    Отмечается, что дело возбуждено по части 1 статьи 328 УК РФ, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы. Источник сообщил, что Калюжный длительное время уклонялся от исполнения обязательств по военной службе, что стало причиной открытия дела, передает РИА «Новости».

    Калюжный известен своими ролями в сериалах «Вампиры средней полосы», «Содержанки 3» и «Трудные подростки», согласно информации ресурса «Кинопоиск».

    5 марта 2025, 04:43 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием

    Лукашенко рассказал о стремлении Пригожина захватить ядерное оружие в июне 2023 года

    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин пытался завладеть ядерным оружием во время мятежа «Вагнера» в июне 2023 года, что вызвало тревогу в России и на Западе.

    Как передает ТАСС, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стремился захватить ядерное оружие в ходе мятежа в июне 2023 года. Лукашенко отметил, что это вызывало беспокойство не только в России, но и в западных странах. «Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке», – процитировал Лукашенко агентство. Он добавил, что власти России не допустили бы реализации такого сценария.

    Во время попытки мятежа, по словам Лукашенко, он предложил президенту Владимиру Путину поддержку силами белорусских спецподразделений для защиты Москвы. Также в ходе телефонных переговоров с Пригожиным стороны договорились о том, что члены ЧВК «Вагнер» покинут Россию и отправятся в Белоруссию. Таким образом, по словам Лукашенко, конфликт был урегулирован.

    Президент Белоруссии также сообщил, что после урегулирования ситуации представители стран Запада в неофициальном порядке выражали ему благодарность за содействие в разрешении кризиса.

    Напомним, мятеж ЧВК «Вагнер» начался 23 июня 2023 года, когда Евгений Пригожин обвинил российское военное руководство в нанесении ударов по своим подразделениям. Минобороны отвергло эти обвинения. Поддержавшие Пригожина бойцы ЧВК направились в Ростов-на-Дону, а затем в сторону Москвы. 24 июня Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и 25 июня конфликт был завершен.

    Ранее в интервью президент Белоруссии пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Минск.

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    4 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo
    Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo
    @ t.me/alexey_pushkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Алексей Пушков назвал единственной удачной обложку журнала Charlie Hebdo, изображающую падающие на парашютах надгробия французских военных с подписью «Новая униформа французских солдат на Украине».

    Как написал Пушков в своем Telegram-канале, эта обложка, вышедшая в 2024 году, остается актуальной и сегодня. На одном из надгробий надпись «Мертвец Ноэль». «Единственная удачная обложка "Шарли Эбдо"», – написал Пушков, комментируя изображение.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа допустила ошибку, отказавшись от возможности размещения войск на Украине в начале конфликта, и подчеркнул необходимость пересмотра этой стратегии.

    Коментарии (11)
    4 марта 2025, 16:16 • Видео
    Германия готовится к войне

    Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

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    5 марта 2025, 09:27 • Новости дня
    Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Дронова врио главы Новгородской области

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области после отставки предыдущего главы региона Андрея Никитина.

    На официальном сайте правовой информации отмечено, что Путин подписал указ о назначении Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.

    В тексте указа подчеркнуто, что Дронов будет занимать эту должность до вступления в должность избранного губернатора.

    Биография нового врио главы региона включает его рождение в Моздоке в 1979 году и получение образования в Московском автодорожном институте.

    Дронов работал в Росавтодоре, в правительстве Москвы и в органах управления дорожным хозяйством разного уровня. В апреле 2017 года он стал вице-губернатором Новгородской области, а в 2020 году занял пост первого заместителя главы региона. В 2021 году Дронов завершил обучение в «школе губернаторов» РАНХиГС.

    Накануне Путин предложил Александру Дронову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, ответственным за цифровую трансформацию ведомства. Он будет координировать информатизацию транспортного комплекса страны.

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    5 марта 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин поручил разработать меры по повышению привлекательности службы в МВД
    Путин поручил разработать меры по повышению привлекательности службы в МВД
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для устранения кадрового дефицита в системе МВД. Глава государства подчеркнул, что необходимо усилить социальные гарантии и повысить уровень денежного довольствия сотрудников. По его мнению, размер выплат должен быть конкурентоспособным для привлечения и удержания кадров в правоохранительных органах.

    Путин на расширенном заседании коллегии МВД подчеркнул необходимость повышения конкурентоспособности денежного довольствия сотрудников внутренних дел, передает ТАСС. Он отметил, что в системе МВД нарастает кадровая проблема, которая требует системного решения. По словам президента, важно не только улучшить финансовое обеспечение сотрудников, но и укрепить их социальные гарантии.

    Путин акцентировал внимание на некомплекте личного состава, особенно в первичном звене МВД. Он подчеркнул, что министр внутренних дел постоянно поднимает эти вопросы в правительстве, и призвал к комплексному подходу в решении этих проблем. Президент поручил правительству совместно с МВД разработать и представить конкретные предложения для улучшения ситуации и решения вопросов социального характера, включая жилищные проблемы. По его словам, эти вопросы уже давно назрели и требуют незамедлительных мер.

    Ранее Путин в своей речи на заседании коллегии МВД России поблагодарил сотрудников министерства за их ответственный подход к служебным обязанностям. Он также заявил о необходимости активнее бороться с наркотрафиком и сообщил о снижении уличной преступности.

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    4 марта 2025, 21:18 • Новости дня
    Вэнс назвал условие возобновления поставок оружия Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Соединенные Штаты могут возобновить поставки оружия Украине, если Киев согласится на мирные переговоры, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в Конгрессе США.

    Соединенные Штаты рассматривают возможность возобновления поставок оружия Украине, если Киев начнет мирные переговоры, передает ТАСС. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопросы журналистов в Конгрессе. Он подчеркнул, что президент США настаивает на необходимости переговоров, и в случае их начала «рассматриваться будет все».

    Администрация США ранее объявила о временной паузе в оказании военной помощи Украине. По словам Вэнса, эта пауза продлится до тех пор, пока не будет ясно, что Киев готов сесть за стол переговоров. Решение об этом связывается с попытками поиска дипломатического решения конфликта.

    Вэнс добавил, что президент США «ясно дает понять» свое желание, чтобы украинская сторона начала переговоры. Вице-президент выразил надежду на то, что Киев предпримет шаги для начала мирного диалога.

    Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

    Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

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    4 марта 2025, 23:25 • Новости дня
    Bild: Берлин изучает способы блокировки ввода «Северного потока – 2»

    В Германии изучают способы блокировки ввода «Северного потока – 2» из-за слухов о сделке США и России

    Tекст: Максим Попов

    Германия занимается поиском инструментов для возможного предотвращения запуска трубопровода «Северный поток – 2» на фоне слухов о сделке между США и Россией по поставкам газа в Европу, сообщил Bild.

    По информации издания, правительство Германии активно изучает возможные меры противодействия запуску трубопровода «Северный поток – 2», сообщает РИА «Новости». Это происходит на фоне слухов о возможной сделке между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным касательно поставок газа в Европу.

    В статье отмечается, что слухи о возможной сделке между США и Россией уже давно циркулируют в правительстве Германии. В Берлине многие считают, что подобный сценарий развития событий вполне реалистичен. В связи с этим, проводится интенсивная проверка и анализ возможных рычагов, которые могут быть использованы для того, чтобы не допустить возобновления проекта «Северный поток – 2».

    Цель этих действий заключается в оценке и разработке стратегий, направленных на предотвращение ввода в эксплуатацию трубопровода, что может повлиять на европейский рынок газа и энергетическую безопасность региона.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации Bild, в Швейцарии уже несколько недель ведутся секретные переговоры о возобновлении поставок российского газа в Германию через «Северный поток – 2». При этом в Кремле эту информацию комментировать отказались. 

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    4 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    СМИ: Певица Арбенина продала два дома в США
    СМИ: Певица Арбенина продала два дома в США
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Певица Диана Арбенина продала два дома в штате Джорджия в США, один из которых, приобретенный в 2022 году за 850 тыс. долларов, находится на Тайби-Айленд и включает три спальни и два санузла.

    Певица Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы», совершила значительные операции с недвижимостью в США, сообщает Passion.Ru. В 2022 году она приобрела двухэтажный дом на Тайби-Айленд в штате Джорджия, который обошелся ей в 850 тыс. долларов. В доме три спальни и два санузла, что делает его идеальным для комфортного проживания.

    Помимо этого, Арбенина владела еще одним домом в Джорджии, однако дата его покупки осталась неизвестной. В 2023 году певица решила расстаться с обоими домами. Она продала их двум юридическим лицам: Moby 014 Realty LLC и Twin 029 Realty LLC.

    Согласно информации, владельцем этих компаний является Александр Тарелкин. Однако стоимость заключенной сделки не разглашалась.

    Ранее сообщалось, что организация «Офицеры России» обратилась к губернатору Оренбургской области с просьбой отменить концерт Дианы Арбениной в связи с ее негативным отношением к спецоперации.

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    5 марта 2025, 10:02 • Новости дня
    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Daily Mail: Стармер и Макрон отправятся в Вашингтон с Зеленским для переговоров с Трампом

    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Justin Tallis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон запланировали визит в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США Дональдом Трампом, пишет Daily Mail.

    По данным издания, Стармер и Макрон планируют визит в Вашингтон вместе с Зеленским, передает Daily Mail.

    Отмечается, что французский президент и британский премьер готовы «представить единый фронт» в обсуждении плана уже на следующей неделе.

    Издание отмечает, что это решение было принято на фоне активных мер Лондона, направленных на убеждение Вашингтона в необходимости возобновления военной помощи Киеву.

    Британские правительственные источники подтвердили, что на всех уровнях власти предпринимаются усилия для укрепления сотрудничества с США в этом вопросе.

    Ранее Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    Коментарии (37)
    5 марта 2025, 08:33 • Новости дня
    Трамп получил письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам
    Трамп получил письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

    Трамп рассказал, что во вторник получил письмо от Зеленского, передает ТАСС.

    В письме он выразил готовность начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине в кратчайшие сроки.

    Президент США подчеркнул, что это важное послание, он выразил благодарность украинскому лидеру за инициативу.

    По словам Трампа, Зеленский также заявил о готовности его команды работать под руководством США для достижения долгосрочного мира.

    Зеленский уточнил, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым и безопасности в любое удобное для сторон время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина продолжает получать разведывательные данные от США, несмотря на заявления о приостановке военной помощи, в то время как хамство Зеленского угрожает Вооруженным силам Украины снятием с американского довольствия. В Европе ожидают вывода 20 тыс. американских военных.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    Коментарии (11)
    4 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    Президент Аргентины удалил все фото с Зеленским из соцсетей
    Президент Аргентины удалил все фото с Зеленским из соцсетей
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    После скандала в Белом доме президент Аргентины Хавьер Милей удалил из соцсетей все совместные фотографии с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Президент Аргентины Хавьер Милей удалил из своих социальных сетей все совместные фотографии с президентом Украины Владимиром Зеленским после скандала в Белом доме, сообщает «Известия». Милей, являясь либертарианцем, ранее активно выражал поддержку Киеву и фотографировался с Зеленским на международных мероприятиях. Однако в последние недели позиция Аргентины по отношению к Украине изменилась.

    По мнению экспертов, Буэнос-Айрес вместе с США отказался поддержать антироссийскую декларацию в ООН. Помимо Аргентины, значительное число стран региона также не поддержало документ. Среди них указаны такие страны, как Бразилия, Гаити, Никарагуа, Коста-Рика, Доминиканская Республика и Сальвадор.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил европейских лидеров в двуличии относительно поддержки Владимира Зеленского, заявив, что они публично обещают поддержку, а в личных беседах призывают его к переговорам.

    Президент США заявил, что тот, кто выступает против сделки по Украине, «не задержится надолго».

    Напомним, в пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером прямо в Белом доме. После ссоры США развернули полномасштабное давление на Киев.

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    5 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Политолог Трухачев: Трамп не пустит на порог Белого дома Стармера и Макрона с Зеленским

    Эксперт оценил перспективы визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Белом доме не воспринимают премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского полноценными политиками. Поэтому их планируемый визит в Белый дом обречен на провал, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее сообщалось, что Киев, Париж и Лондон создали новый план урегулирования конфликта на Украине и намерены представить его Дональду Трампу.

    «Не удивлюсь, если президент США Дональд Трамп даже не пустит на порог Белого дома премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского с той «бумажкой», которую они называют планом урегулирования конфликта на Украине», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Во-первых, Зеленский в его глазах очень сильно «проштрафился». И особых перспектив изменения я не вижу. Макрона Трамп не воспринимает как полноценного политика. Тем более популярность французского президента внутри его же страны стремится к нулю. Ну а рейтинги Стармера выше плинтуса, кажется, и не поднимались», – сыронизировал эксперт.

    «Что касается плана, то там указаны отдельные предложения: перемирие в небе и на море, освобождение заключенных. Но в Вашингтоне, скорее всего, не захотят это рассматривать в отрыве от создания новой общей концепции безопасности в Европе», – продолжил собеседник.

    «Более того, в плане нет и намека на решение самих причин кризиса на Украине. Потому что этого понимания нет ни у Киева, ни у Парижа, ни у Лондона. В Белом доме это прекрасно осознают, поэтому вести обсуждения с этой троицей нет смысла», – отметил аналитик.

    «Думаю, основными европейскими переговорщиками с США станут генсек НАТО Марк Рютте – от либеральной страты, президент Финляндии Александр Стубб – от системных консерваторов, премьер Италии Джорджа Мелони – от евроскептиков, президент Чехии Петр Павел – от технократов и бывший президент Словении Борут Пахор – от левого крыла. Их голоса для Трампа кажутся весомее», – резюмировал политолог.

    Ранее стали известны пункты нового проекта урегулирования украинского кризиса, который премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский хотят на будущей неделе представить американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает Daily Mail.

    В тексте указаны: освобождение заключенных и перемирие в небе – запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, атаки на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру. Также упоминается немедленное прекращение боевых действий на море.

    Франция и Британия уже разрабатывали первый вариант плана прекращения огня на Украине. Как сообщал Макрон, документ предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

    Французский лидер уточнял, что предложение не затронет боевые действия на земле, так как протяженность линии фронта «сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта». По его словам, проверить соблюдение прекращения огня на таком отрезке «было бы крайне сложно».

    При этом размещение европейских «миротворцев» планируется только на втором этапе. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель», – говорил он.

    Но в реальности этот план не стоит бумаги, на которой он изложен, говорил газете ВЗГЛЯД Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда».

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    4 марта 2025, 20:46 • Новости дня
    Власти США обязали Chevron за месяц покинуть Венесуэлу
    Власти США обязали Chevron за месяц покинуть Венесуэлу
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минфин США предоставил нефтегазовой компании Chevron 30 дней для ухода из Венесуэлы, ограничив возможности компании по финансовым операциям с правительством страны.

    Как пишет Bloomberg, власти США дали нефтяной компании Chevron всего 30 дней для сворачивания своих операций в Венесуэле, передает «Интерфакс».

    Обычно на такие действия отводится шесть недель, но на этот раз срок сокращен. Целью этого решения является усиление давления на венесуэльского лидера Николаса Мадуро, чтобы заставить его заключить сделку с президентом США Дональдом Трампом.

    Минфин США подчеркнул, что выданная лицензия запрещает Chevron выплачивать какие-либо виды налогов или роялти правительству Венесуэлы. Также под запретом находятся выплаты дивидендов государственной компании Petroleos de Venezuela S.A. и ее дочерним предприятиям. Как и прежде, компаниям запрещено продавать нефть или нефтепродукты, произведенные совместными предприятиями Chevron в Венесуэле, куда-либо, кроме США.

    Ранее Белый дом обвинил Венесуэлу в нарушении договоренностей и объявил об отмене «уступок» по санкциям.

    Эксперт Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД спрогнозировал рост цен на нефть после отмены США «уступок» Венесуэле.

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    5 марта 2025, 11:37 • Новости дня
    Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу

    Пресс-секретарь Зеленского заявил, что письма президенту США якобы не было

    Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу
    @ Tetiana Dzhafarova/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию об отправке писем главой киевского режима президенту США, сообщило украинское издание Liga.net.

    По словам Никифорова, Зеленский якобы не отправлял писем президенту США, а Трамп, вероятно, имел в виду пост главы киевского режима в социальной сети, передает ТАСС.

    Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила, что речь шла о публикации Зеленского в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее президент США сообщил, что получил «важное письмо» от Зеленского, в котором тот заявил о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский в своем посте в соцсети выразил сожаление по поводу случившегося 28 февраля во время встречи с Трампом, однако не принес извинения президенту США.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



    Результаты

    Коментарии (12)
    5 марта 2025, 07:14 • Новости дня
    США запретили Британии делиться разведданными с Украиной

    США запретили Великобритании передавать Украине американские разведданные

    США запретили Британии делиться разведданными с Украиной
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские власти запретили британским службам передавать Украине разведданные на фоне позиции Зеленского.

    Соединенные Штаты запретили Великобритании передавать Украине американские разведданные, сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию газеты The Daily Mail. Это решение принято в контексте реакции на позицию президента Украины Владимира Зеленского. В результате все британские разведслужбы и военные подразделения получили соответствующий приказ.

    К числу организаций, попавших под запрет, относятся Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), а также шпионские агентства и разведывательные подразделения министерства обороны. Теперь они не могут делиться американскими данными с Украиной до получения дальнейшего распоряжения.

    Кроме того, газета The Daily Mail сообщает, что США намерены усиленно контролировать процесс передачи своих разведданных Украине. Это будет осуществляться через агентства, базирующиеся в Киеве, что подчеркивает значимость данных мер контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина продолжает получать разведывательные данные от США, несмотря на заявления о приостановке военной помощи, в то время как хамство Зеленского угрожает Вооруженным силам Украины снятием с американского довольствия. В Европе ожидают вывода 20 тыс. американских военных.

    Коментарии (5)
    4 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Трюдо объявил о начале торговой войны США с Канадой

    Канада ввела ответные пошлины на товары из США стоимостью 155 млрд канадских долларов

    Трюдо объявил о начале торговой войны США с Канадой
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Оттава приняла решение о введении ответных пошлин на американские товары после начала торговой войны со стороны США, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

    Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, передает ТАСС. В ответ на это Оттава ввела ответные пошлины. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что тарифы США вступили в силу в ранние часы утра и в то же время Канада ответила аналогичными мерами.

    Трюдо уточнил, что введенные Канадой тарифы составляют двадцать пять процентов на американские товары. Общая стоимость этих товаров достигает 155 млрд канадских долларов, что эквивалентно 107,4 млрд долларов США. Премьер-министр отметил, что Канада является ближайшим партнером и союзником США, однако вынуждена защищать свои экономические интересы.

    Торговая напряженность между двумя странами усиливается, и аналитики ожидают, что это может повлиять на двусторонние отношения и экономику обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начинают вводить пошлины против Канады и Мексики для противодействия угрозе национальной безопасности. Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил о готовности отключить США от электроэнергии в ответ на введенные пошлины. Канада готова ввести ответные пошлины против США на сумму 155 млрд канадских долларов (107,4 млрд долларов США), как сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли.

    Коментарии (7)
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