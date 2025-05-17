Актер Глеб Калюжный подтвердил уход на срочную службу в армию

Tекст: Мария Иванова

Глеб Калюжный, российский актер и музыкант, отправится на срочную службу в армию 27 мая, передает ТАСС.

Агент артиста Григорий Сухов рассказал, что Калюжный окончательно принял такое решение после съемок в военной драме «Малыш» в Донбассе, общаясь с военными и очевидцами событий.

«После съемок патриотического фильма «Малыш» его решение стало еще более железным. Он же снимался в Донбассе, общался и с военными, и с людьми, которые были непосредственно свидетелями. В общем, мы поняли, что служить Родине – это его долг», – заявил Сухов.

Агент добавил, что семья и друзья актера поддерживают его выбор, а мама особенно гордится поступком Глеба.

Ранее стало известно, что в отношении Калюжного было возбуждено уголовное дело из-за неявки на пункт отправки в армию. Однако обвинение ему пока не предъявлено, а к следователю он не вызывался.

Правоохранители пояснили, что на момент получения повестки у Калюжного не было оснований для отсрочки от службы. Глеб Калюжный известен зрителям по ролям в популярных сериалах, включая «Вампиры средней полосы», «Содержанки-3» и «Трудные подростки».

Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Глеб Калюжный приступил к съемкам в фильме «Малыш» в ДНР и планирует начать службу в армии в конце мая.

Ранее Калюжный признал вину за неявку на пункт отправки во время осеннего призыва и обязался отправиться в армию.