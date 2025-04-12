Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.7 комментариев
Уклонявшийся от службы в армии актер Калюжный уехал в ДНР
Уклонявшийся от службы в армии актер Калюжный уехал в ДНР сниматься в фильме
Актер Глеб Калюжный, известный по сериалу «Вампиры средней полосы», приступил к съемкам в фильме «Малыш» в ДНР и планирует начать службу в армии в конце мая.
Актер Глеб Калюжный, известный зрителю по роли в популярном сериале «Вампиры средней полосы», начал съемки в военном фильме под названием «Малыш» на территории Донецкой Народной Республики, передает Ura.ru.
Директор актера Григорий Сухов сообщил, что Калюжный не планирует уклоняться от службы в армии и отправится в войска, куда его направят, после завершения съемок в конце мая.
Ранее ктера Глеба Калюжного обвинили в уклонении от военной службы, после чего возбудили уголовное дело против него.
Калюжный частично признал вину и обязался отправиться в армию.